Az FBI rendkívüli bejelentést tett: kulcsfontosságú bizonyítékokat találtak

Az Egyesült Államokat megrázó politikai merénylet ügyében új részletek láttak napvilágot. A Fox News beszámolója szerint a konzervatív aktivista és a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk múlt héten az Utah Valley University rendezvényén vesztette életét, amikor egy fegyveres támadás során agyonlőtték. A hatóságok letartóztatták a 22 éves Tyler Robinsont, akit a gyanú szerint baloldali ideológia vezérelt. A férfi a lövöldözés után egy tetőről leugorva menekült el az egyetemi kampuszról, majd egy erdős részen át egy közeli lakónegyedbe futott, miközben a törölközőbe csavart fegyvert az erdőben hagyta hátra. Robinson jelenleg Utah államban, a hatóságok felügyelete alatt, különleges megfigyelés mellett van, és a rendőrség közlése szerint nem működik együtt a kihallgatások során.
Hétfőn reggel az FBI rendkívüli bejelentést tett az ügyben. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozóiroda igazgatója a Fox & Friends műsorában közölte, hogy DNS-bizonyíték köti a gyanúsítottat a bűntényhez. Elmondása szerint a fegyvert körbetekert törölközőről és egy csavarhúzóról származó minták pozitív egyezést mutattak Tyler Robinsonnal. A nyomozók szerint mindkét tárgy kulcsfontosságú bizonyíték, a fegyvert pedig feltehetően a támadás során használták.
A gyilkosság óriási felháborodást keltett az Egyesült Államokban. A Turning Point USA vasárnap nagyszabású megemlékezést tart az arizonai Cardinals NFL-stadionban. JD Vance alelnök hétfőn különleges adásban vezeti majd a „The Charlie Kirk Show”-t, hogy tisztelegjen barátja emléke előtt. A konzervatív körökben ikonikusnak számító Kirk halála után számos politikus és közéleti szereplő is megszólalt. John Fetterman pennsylvaniai demokrata szenátor a CNN-nek nyilatkozva felszólította saját pártját, hogy mérsékelje a Donald Trumpot démonizáló retorikát, és elutasította az olyan jelzőket, mint a „Hitler” vagy az „autokrata”. Szerinte az ilyen szélsőséges összehasonlítások csak tovább növelik a politikai feszültséget, és emlékeztetett arra, hogy Trump demokratikus választás eredményeként került hatalomra.
Randy Fine floridai republikánus képviselő közölte, hogy felkutatja és megnevezi azokat, akik kormányzati munkát végeznek, állami támogatásból működő szervezetnél dolgoznak vagy szakmai engedéllyel rendelkeznek, és nyilvánosan ünnepelték Charlie Kirk halálát. Fine azt ígérte, mindent megtesz azért, hogy ezek az emberek elveszítsék állásukat, finanszírozásukat vagy engedélyüket. Elon Musk egyetértését jelezte Fine bejegyzésének megosztásával. Dr. Drew Pinsky pszichológus a Fox News One Nation című műsorában a merénylő lehetséges személyiségjegyeiről beszélt, kiemelve a „sötét triád” – a machiavellizmus, a nárcizmus és a pszichopátia – jellemzőit, és figyelmeztetett a politikai radikalizálódás és a társadalmi megosztottság veszélyeire.
A nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóságok a bizonyítékok részletes elemzésével próbálják feltárni a támadás pontos körülményeit és a gyilkos indítékait.
