Az FBI rendkívüli bejelentést tett: kulcsfontosságú bizonyítékokat találtak

Az Egyesült Államokat megrázó politikai merénylet ügyében új részletek láttak napvilágot. A Fox News beszámolója szerint a konzervatív aktivista és a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk múlt héten az Utah Valley University rendezvényén vesztette életét, amikor egy fegyveres támadás során agyonlőtték. A hatóságok letartóztatták a 22 éves Tyler Robinsont, akit a gyanú szerint baloldali ideológia vezérelt. A férfi a lövöldözés után egy tetőről leugorva menekült el az egyetemi kampuszról, majd egy erdős részen át egy közeli lakónegyedbe futott, miközben a törölközőbe csavart fegyvert az erdőben hagyta hátra. Robinson jelenleg Utah államban, a hatóságok felügyelete alatt, különleges megfigyelés mellett van, és a rendőrség közlése szerint nem működik együtt a kihallgatások során.

Hétfőn reggel az FBI rendkívüli bejelentést tett az ügyben. Kash Patel, a Szövetségi Nyomozóiroda igazgatója a Fox & Friends műsorában közölte, hogy DNS-bizonyíték köti a gyanúsítottat a bűntényhez. Elmondása szerint a fegyvert körbetekert törölközőről és egy csavarhúzóról származó minták pozitív egyezést mutattak Tyler Robinsonnal. A nyomozók szerint mindkét tárgy kulcsfontosságú bizonyíték, a fegyvert pedig feltehetően a támadás során használták.

A gyilkosság óriási felháborodást keltett az Egyesült Államokban. A Turning Point USA vasárnap nagyszabású megemlékezést tart az arizonai Cardinals NFL-stadionban. JD Vance alelnök hétfőn különleges adásban vezeti majd a „The Charlie Kirk Show”-t, hogy tisztelegjen barátja emléke előtt. A konzervatív körökben ikonikusnak számító Kirk halála után számos politikus és közéleti szereplő is megszólalt. John Fetterman pennsylvaniai demokrata szenátor a CNN-nek nyilatkozva felszólította saját pártját, hogy mérsékelje a Donald Trumpot démonizáló retorikát, és elutasította az olyan jelzőket, mint a „Hitler” vagy az „autokrata”. Szerinte az ilyen szélsőséges összehasonlítások csak tovább növelik a politikai feszültséget, és emlékeztetett arra, hogy Trump demokratikus választás eredményeként került hatalomra.