Durva baleset történt az M4-esen, óriási a káosz

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 09:25
ütközésM4-es autóúttorlódáskarambol
Hatalmas fennakadásokra kell készülni.
KL
A szerző cikkei

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi az M4-es autóút 83-84-es kilométere között, Abony térségében.

Az építési szerszámokat és anyagokat szállító kisteherautó fel is borult, elzárja mindkét sávot, ezért az érintett szakaszon áll a forgalom. A két járműben összesen öten utaztak, a helyszínre mentő érkezett. A szolnoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, egyebek mellett áramtalanítanak - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

 

