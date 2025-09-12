Durva baleset történt az M4-esen, óriási a káosz

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött egy kisteherautó és egy személykocsi az M4-es autóút 83-84-es kilométere között, Abony térségében.

Az építési szerszámokat és anyagokat szállító kisteherautó fel is borult, elzárja mindkét sávot, ezért az érintett szakaszon áll a forgalom. A két járműben összesen öten utaztak, a helyszínre mentő érkezett. A szolnoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, egyebek mellett áramtalanítanak - számol be róla a katasztrófavédelem.