Létezhet egy második Föld? Hatalmas felfedezésre jutottak

A Tejút galaxisban található egy sziklás bolygó, amelynek lehet, hogy van saját légköre. Ez a szakértők szerint felveti annak lehetőségét, hogy létezhet élet (vagy kialakítható) a felszínén. Az lehet a második Föld?
A TRAPPIST-1e, amely egy csillag körül keringő hét bolygóból álló rendszer tagja, a hétfőn az Astrophysical Journal Letters folyóiratban megjelent két különálló cikk szerint a Földéhez hasonló, nitrogénben gazdag légkörrel rendelkezhet.
A felfedezés arra utalhat, hogy a Földtől 40 ezer fényévre található bolygó felszínén víz létezhet, ami paradicsomi környezetet biztosítana a kialakulófélben lévő élet számára - írja a Post.
A kutatók tették közzé, hogy a TRAPPIST-1e a Földhöz hasonlóan potenciálisan élhető zónában található, nincs túl közel egy csillaghoz, hogy felperzselődjön és távol sincs ahhoz, hogy jeges körülmények alakuljanak ki a felszínén.
Ha létezik egy ilyen bolygó, amelynek felszínén potenciálisan folyékony víz lehet, akkor valószínűleg ez az
- mondta Nikole Lewis, a Cornell Egyetem exobolygó-kutatója.
A légkör jelenlétét még nem erősítették meg és a tudósoknak fogalmuk sincs róla, hogy milyen a TRAPPIST-1e bolygó felszíne vagy van-e ott folyadék. A teleszkóp által gyűjtött adatok azonban arra utalnak, hogy a légkör a lehetőségek birodalmán belül van.
Ryan MacDonald, aki két tanulmány társszerzője is volt és kollégáival együtt a bolygó tanulmányozását tervezik, további 15 tranzit küldésével együtt.
A felfedezés egybeesik azzal, hogy a szakértők nyomokra bukkantak a marsi élet lehetséges jeleivel kapcsolatban.
