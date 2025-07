Kitálalt a magyar Nostradamus: ezzel a varázslattal megváltoztathatod az életed

Különös, felemelő nap ez a mai, a hetedik hónap hetedik napja, amikor a bolygóegyüttállás is hat ránk. A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint Isten és az angyalok együtt érkeznek a Földre. A mágus korábban beavatta a Bors olvasóit abba, hogy milyen a mennyország, most pedig újabb küldetést kapott. Egy varázslatot súgtak az égiek a fülébe, ami a te életedet is megváltoztathatja és egy különleges bolygóállás is elősegítheti ezt. Készen állsz belépni a Sorsok Kapuján?

A különleges bolygóegyüttállás hatalmas erőket szabadít fel, az életünket is megváltoztathatja / Képünk illusztráció: unsplash

Bolygóegyüttállás segíthet neked

Az élet nehéz. Sok fordulat, dráma és mélypont húzhat a mélybe – de a rosszban mindig van valami jó. Ha tanulunk belőle, a legmélyebb kútból is kijuthatunk. Apróságokon múlhat a boldogság, és ez a különleges nap spirituális kapukat nyit meg, hogy a kivezető fényt mutassa a kút mélyéről. Anyagi, lelki, sorsbéli nehézségeket oldhat fel a mai nap: 7. hó 7-e van, este 7 órakor, a bűvös hármas órájában egy varázslattal bevonzhatod a boldogságot, amit egy különleges bolygómozgás, bolygóegyüttállás hív életre.

- Ma este megnyílnak az égi csatornák, mert az Uránusz az Ikrek nulladik fokán éppen belép az új energetikai térbe, friss szellemi szikrákat hozva az emberi kollektívába. Ilyenkor lehetőség nyílik az új felismerésekre, régi minták szakadhatnak meg és megnyílhat az ég előttünk: a belső béke, az álmunk válhat valóra – részletezte a Borsnak a magyar Nostradamus.

A 7-7-7 egy angyalszám, egy háromszoros, isteni dátum, ami a mennyek égi rejtelmeit tárja fel: egy titkot – és ha egy varázslatot elvégzel pontban este 7 órakor, az életed boldogabbá és szebbé válik, mint valaha.

Ez nem egy „szimpla hétfő este”. Valami mélyebben rezeg. Valami megmozdul a láthatatlan világban. A 7-es szám szent kulcsrezgés. A hetedik csakra, a korona csakra energiáját hordozza, a kapcsolatot az istenivel, a felsőbb énnel, a végtelen tudással. A hetes a megértés, a belső bölcsesség, az intuíció és a mágikus erő száma. Amikor háromszor jelenik meg, az már nemcsak rezgés, hanem kapu, egy lehetőség, hogy egy magasabb szintű tudatosságra hangolódjunk

– mutatott rá Tamás mágus.