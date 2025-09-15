James Dean „elátkozott” Porsche-ja: a „Little Bastard” titokzatos és baljós története 

Nemcsak egy autóról van szó, hanem egy igazi tragédiát övező legendáról, ami máig izgatja a rajongók képzeletét. Vajon tényleg létezik az átok? Vagy csak a sors szeszélyes játéka volt minden, ami James Dean halálakor történt?
1955 szeptemberében James Dean megvásárolta a Porsche 550 Spyder-t, ami azonnal megkapta a „Little Bastard” (kis gazember) becenevet. Az autó egy igazi versenygép volt, könnyű, fürge, egy fiatal autóversenyző álomautójáról beszélünk. Ám alig egy héttel a vásárlás után jött a figyelmeztetés: Dean összefutott Alec Guinness brit színésszel, aki azt mondta neki, hogy ha ebbe az autóba ül, hamarosan halott lesz, mivel színésztársa úgy hitte túl nagy sebességre képes az autó, és féltette Deant. A filcsillag csak csóválta a fejét, nem hallgatott Guinnessre.
James Dean imádta a gyors autókat, de a forgatások alatt a stúdió nem engedte vezetni. Miután leforgatta élete utolsó filmjét Az óriást, 1955. szeptember 30-án Salinas felé indult egy versenyre, mellette ült szerelője, Rolf Wutherich. Útközben egy 23 éves diák, Donald Turnupseed balra kanyarodott, a színész autója elé, és bár Dean próbált kitérni, nem tudta elkerülni az ütközést, amelyben életét vesztette. A baleset pontos körülményei nem tisztázottak, Turnupseed és Wutherich túlélte az ütközést, a színész viszont súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette.
A megátkozott autó története azonban a szerencsétlenség után is folytatódott. Az eredeti Porsche-t, amelyet a baleset után totálkárosnak minősítettek, szétszedték, alkatrészei más versenyautókba kerültek. Ám azok az autók sem kerülték el a bajt. Több balesetről is tudunk. Az egyik tulajdonos túlélt egy komolyabb ütközést, de a barátja, aki szintén a Porsche alkatrészeit használta, életét vesztette egy autóversenyen.
George Barris egy hollywoodi autótervező megvásárolta James Dean Little Bastard nevű autójának sérült vázát és karosszériáját, majd eladott két eredeti autógumit. A vázat egy közlekedésbiztonsági kiállításon mutatták be, de az autó többször leesett az állványról, egy járókelő megsérült, és egy kamionsofőr meghalt. Később az autó kigyulladt, majd 1960-ban eltűnt szállítás közben. Egyetlen megmaradt alkatrészről tudunk, egy sebességváltóról, amelyet Massachusettsben találtak.
Az elmúlt évtizedekben rengeteg találgatás kötődött James Dean „megátkozott” Porschéjához. Egyesek szerint a szerencsétlenségek egyszerű véletlenek, mások szerint valóban valami misztikus erő munkálkodott az autó körül.
