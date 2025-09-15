Nemcsak egy autóról van szó, hanem egy igazi tragédiát övező legendáról, ami máig izgatja a rajongók képzeletét. Vajon tényleg létezik az átok? Vagy csak a sors szeszélyes játéka volt minden, ami James Dean halálakor történt?

James Dean „elátkozott” Porsche-ja: a „Little Bastard” titokzatos és baljós története

Fotó: Bettmann / GettyImages

James Dean megátkozott autójának története

Az autó tulajdonságai

Az ezüstszínű Porsche 550 Spyder a maga korában az egyik leggyorsabb járműnek számított

Nyitott tetővel és kis méretű szélvédővel tervezték

A végsebessége elérte a 230 km/órát

A gyártósoron összesen csak 90 darabot készítettek

Napjainkra csak kevés ismert példány maradt fenn, mivel az autó könnyen totálkárosra törhetett kisebb ütközések során is

Az autó karosszériája alumíniumból készült, ami nem nyújtott jelentős védelmet az utasoknak

Emiatt nem kellett a maximális sebességgel haladni ahhoz, hogy egy baleset súlyos következményekkel, akár halállal végződjön

A kezdetek és egy különös megérzés

1955 szeptemberében James Dean megvásárolta a Porsche 550 Spyder-t, ami azonnal megkapta a „Little Bastard” (kis gazember) becenevet. Az autó egy igazi versenygép volt, könnyű, fürge, egy fiatal autóversenyző álomautójáról beszélünk. Ám alig egy héttel a vásárlás után jött a figyelmeztetés: Dean összefutott Alec Guinness brit színésszel, aki azt mondta neki, hogy ha ebbe az autóba ül, hamarosan halott lesz, mivel színésztársa úgy hitte túl nagy sebességre képes az autó, és féltette Deant. A filcsillag csak csóválta a fejét, nem hallgatott Guinnessre.

A végzetes baleset

James Dean imádta a gyors autókat, de a forgatások alatt a stúdió nem engedte vezetni. Miután leforgatta élete utolsó filmjét Az óriást, 1955. szeptember 30-án Salinas felé indult egy versenyre, mellette ült szerelője, Rolf Wutherich. Útközben egy 23 éves diák, Donald Turnupseed balra kanyarodott, a színész autója elé, és bár Dean próbált kitérni, nem tudta elkerülni az ütközést, amelyben életét vesztette. A baleset pontos körülményei nem tisztázottak, Turnupseed és Wutherich túlélte az ütközést, a színész viszont súlyos sérülései miatt a helyszínen életét vesztette.