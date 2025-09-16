Elképesztő felfedezést tettek Földünkről, egy objektum kísér minket

Évmilliárdok óta kíséri bolygónkat hűséges égi társunk, a Hold, amely hatással van az árapályra és az évszakok stabilitására. Most azonban csillagászok egy új égi kísérőt fedeztek fel: egy úgynevezett kvázi-holdat, amely több mint hatvan éve kíséri a Földet.

Valóban új holdja van a Földnek.

Fotó: Miguel Gutiérrez / MTI

A hawaii Pan-STARRS obszervatórium kutatói fedezték fel a 2025 PN7 nevű aszteroidát, amely az 1960-as évek óta követi a Földet. Bár elsőre úgy tűnhet, mintha a Föld körül keringene, valójában a Nap körüli pályán halad, szinte teljesen megegyező pályán bolygónkkal.

Egy új holdja van a Földnek

Az apró égitest mindössze 19 méter átmérőjű, és a számítások szerint még nagyjából 60 évig marad Földünk közelében, mielőtt eltávolodna. A 2025 PN7 a hetedik ismert kvázi-hold, és egyben a legkisebb és leginstabilabb mind közül.

A kvázi-holdak különleges csoportot alkotnak: az úgynevezett Arjuna-objektumok közé tartoznak, amelyek szinkronban mozognak a Földdel a Nap körüli pályán. A 2025 PN7’ távolsága a Földtől 2,8 millió és 59 millió kilométer között változik.

Bár a Hold szabad szemmel is látható, a kvázi-hold megfigyeléséhez komoly teleszkópokra van szükség. Az égitest halvány és apró, ezért nem meglepő, hogy évtizedekig rejtve maradt. A chilei Vera C. Rubin Obszervatórium új megfigyelései azonban reményt adnak arra, hogy a jövőben további hasonló égitesteket is felfedezhetünk.

A tudósok emlékeztetnek: a kvázi-holdak mellett léteznek úgynevezett miniholdak is, amelyek rövid időre valóban Föld körüli pályára állnak, ám eddig mindössze négyet fedeztek fel, és egyikük sem maradt tartós kísérőnk. Ezek az égitestek fontos információkat hordozhatnak arról, honnan származnak, és milyen veszélyeket jelenthetnek bolygónkra nézve, írja a Daily Mail.