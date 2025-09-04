Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
washington, fehér ház, ablakok, egyesült államok, videó

Szerinted mi ez? Mindenki azon a videón pörög, amin egy titokzatos zsák zuhan ki a Fehér Ház ablakán

Fehér Ház
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 09:20
zsákamerikaDonald Trumpvideó
Egészen különös videó került fel az internetre a napokban a Fehér Házról. Az Amerikai Egyesült Államok egyik legnépszerűbb látnivalója a Washingtonban található Fehér Ház, amellyel kapcsolatban már számtalan pletyka és legenda látott napvilágot. Nemrég egy újabb bizarr sztorira derült fény, aminek az alapját egy videó szolgáltatja.
Bors
A szerző cikkei

Különös videó kezdett terjedni az interneten, amelyen az látható, hogy Washingtonban található Fehér ház épületéből kidobnak egy titokzatos fekete zsákot. A találgatások természetesen rögtön megindultak, hogy vajon mi lehet a különös fekete zacskóban? 

washington, fehér ház, amerikai egyesült államok, naplemente, videó
Ritkán látható olyan videó, amin a Fehér Ház ablakából fekete zsákok esnek ki Fotó: Waqas_creatives /  Shutterstock 

Vajon titkos dokumentumok vagy egyszerű szemét látható a Fehér Házról készült videón? 

A szeptember 1-jén készült videóban az látható, hogy egy azonosítatlan tartalmú fekete zsákot dobnak ki a Fehér Ház második emeleti ablakából. Az említett zsákot ráadásul egy olyan helyről dobták le, amely szigorú ellenőrzés alatt kellene, hogy álljon. A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és természetesen a legkülönfélébb elméletek kaptak szárnyra a rejtélyes fekete zacskóról. Vannak akik szerint a zsák eddig eltitkolt Epstein-dokumentumokat tartalmazott, mások pedig Melania Trump menekülési kísérletére gyanakodnak, és persze egyesek szerint valójában csak a szemetet dobták ki. 

Egyelőre az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, valamint a Fehér Ház és az amerikai Titkosszolgálatok sem kommentálták hivatalosan a történteket, ami csak tovább fokozza a találgatásokat. A videó először az Instagram került ki, de azóta a Daily Mail is megosztotta a saját felületén. 

