Szerinted mi ez? Mindenki azon a videón pörög, amin egy titokzatos zsák zuhan ki a Fehér Ház ablakán

Különös videó kezdett terjedni az interneten, amelyen az látható, hogy Washingtonban található Fehér ház épületéből kidobnak egy titokzatos fekete zsákot. A találgatások természetesen rögtön megindultak, hogy vajon mi lehet a különös fekete zacskóban?

Ritkán látható olyan videó, amin a Fehér Ház ablakából fekete zsákok esnek ki Fotó: Waqas_creatives / Shutterstock

Vajon titkos dokumentumok vagy egyszerű szemét látható a Fehér Házról készült videón?

A szeptember 1-jén készült videóban az látható, hogy egy azonosítatlan tartalmú fekete zsákot dobnak ki a Fehér Ház második emeleti ablakából. Az említett zsákot ráadásul egy olyan helyről dobták le, amely szigorú ellenőrzés alatt kellene, hogy álljon. A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és természetesen a legkülönfélébb elméletek kaptak szárnyra a rejtélyes fekete zacskóról. Vannak akik szerint a zsák eddig eltitkolt Epstein-dokumentumokat tartalmazott, mások pedig Melania Trump menekülési kísérletére gyanakodnak, és persze egyesek szerint valójában csak a szemetet dobták ki.

Egyelőre az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, valamint a Fehér Ház és az amerikai Titkosszolgálatok sem kommentálták hivatalosan a történteket, ami csak tovább fokozza a találgatásokat. A videó először az Instagram került ki, de azóta a Daily Mail is megosztotta a saját felületén.

