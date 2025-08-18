Trump-Zelenszkij találkozó: megérkeztek az első hírek

Az amerikai elnök, Donald Trump nemrég tárgyalást folytatott az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal, a megbeszélésen pedig természetesen a békekötés is szóba került. Örömteli fejlemény, hogy közben az ukrán elnök, Volodimir Zenelszkij meghívát kapott Trumptól Washingtonba – ma van a találkozó nagy napja.

Donald Trump / Fotó: AFP

Egy lépéssel ismét közelebb kerülünk a békéhez, ugyanis minden bizonnyal ez lesz Donald Trump és Volodimir Zelenszkij beszélgetésének fő témája. A Magyar Nemzet arról tájékoztatott, hogy a washingtoni tárgyaláshoz olyan vezetők is csatlakoznak, mint például, Meloni, Merz, Macron, Stubb, Von der Leyen és Rutte.

Donald Trump 19 órakor üdvözölte Volodimir Zelenszkijt, majd 15 perccel később kezdődik a megbeszélésük, utána csatlakoznak az európai vezetők.