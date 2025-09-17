Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Megfejtették a Da Vinci-kód titkát – Megtalálták Jézus és Mária Magdolna rég elveszett sírját?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 19:45
Egy eldugott dél-francia falucska, egy felfoghatatlanul meggazdagodó abbé története, eltitkolt evangéliumok és egy legenda, ami évszázadok óta borzolja a kedélyeket – ez a Rennes-le-Château titka. A történet misztikus vonatkozásai Dan Brown írót is megihlették, aki a Da Vinci-kód című regényében több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
A Da Vinci-kód megfejtéséhez talán sosem voltak még ennyire közel a tudósok. De valóban megtalálták Jézus és Mária Magdolna sírját? Vagy csak egy kivételesen ügyes álhírrel állunk szemben, amely jól megágyazott a turizmusnak és az összeesküvés-elméletek virágzásának? Egy biztos: a Rennes-le-Château titka a mai napig nem hagyja nyugodni sem a történészeket, sem a spirituális kalandorokat.

Da Vinci-kód, rejtélyes latin felirat a templom bejárati ajtaján
A Da Vinci-kód nyomában: a kutatók szerint Jézus és Mária Magdolna sírja évszázados titkokat őriz.
Fotó: Marco Barone /  Shutterstock 

Összeesküvés-elméletek hálójában: mi is pontosan a Da Vinci-kód titka?

A történet középpontjában egy bizonyos Bérenger Saunière nevű falusi plébános áll, aki az 1800-as évek végén egyik pillanatról a másikra hatalmas vagyonra tett szert. Mindezt úgy, hogy egy kis falu templomának szerény papjaként kezdte, ám pár év leforgása alatt luxusvillát, kápolnát és díszes kertet építtetett, amire sem a pozíciója, sem a fizetése nem adott volna fedezetet.

Saunière egy tornyot is épített a kertje szélén, amelyet La Tour Magdala-nak nevezett el. Ebből a toronyból látható a Pic de Bugarach, ami egy misztikus hegy. Ezt a hegyet azért gondolják misztikusnak, mert a csúcsai idősebbek, mint az alatta lévő rétegek. Ezért mindenféle ezoterikus társaságok találkozóhelye. A Magdala-tornyot Saunière eredetileg könyvtárként használta. Érdekesség, hogy a torony acélajtóját csak belülről lehet bezárni.

  • A legenda kezdete: a templom felújítás

A legenda szerint Saunière egy templomfelújítás során 1891-ben ősi dokumentumokra vagy kincsekre bukkant. Itt jönnek be a képbe a konteo-elméletek, miszerint Jézus vérvonalát igazoló iratokat, vagy a Templomos Lovagok elveszett aranyát lelte meg az abbé. Az egyik elmélet szerint épp ezek az iratok bizonyítják, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, hanem Mária Magdolnával együtt Dél-Franciaországba menekült. Így született meg az az összeesküvés-elmélet, amely a Da Vinci-kód központi motívuma is lett.

Da Vinci-kód, Rosslyn,Chapel, épület, falu
Rennes-le-Château falucskájában újabb nyomok kerülhettek elő.
Fotó: JoannaTkaczuk /  Shutterstock 
  • A Da Vinci-kód és a Rennes-le-Château titka

Dan Brown regénye ugyan fikció, de számos elemét valódi összeesküvés-elméletekből meríti – köztük a Rennes-le-Château település titkából is. A regényben szereplő Sion-rend, a Jézus-Mária Magdolna kapcsolat, valamint a Templomosok szerepe mind visszaköszönnek ebben az ősi francia rejtélyben. A könyv szerint a Katolikus Egyház állítólag elrejtette Jézus Krisztus és Mária Magdolna leszármazási vonalát, akikből a Meroving-dinasztia származott. Ennek a leszármazási ágnak a titkát, amely mindmáig fennmaradt, a Sion-rend őrzi – egy titkos társaság, amelynek tagja volt többek között Leonardo da Vinci, Victor Hugo és Isaac Newton is.
A kérdés az: vajon a regény csak egy ügyes irodalmi mashup, vagy valóban van történelmi alapja? Több kutató és szerző, például Henry Lincoln és Michael Baigent, könyveket írtak a témában, állítva, hogy Saunière valóban valami nagy titok nyomára bukkant, amit aztán vagy eladott, vagy elhallgatott a Vatikán kérésére.

  • Turizmus, mítosz és a mai napig élő titok

Rennes-le-Château ma is zarándokhelye a kíváncsi utazóknak, spirituális keresőknek és összeesküvés-vadászoknak. A Saunière által felújított templom különös szimbólumokkal van tele, például a bejáratnál álló démonikus vízkeresztelő szoborral, ami semmiképp sem hétköznapi egy katolikus kápolnában. 
A faluban külön múzeumot szenteltek a rejtélyes papnak, és évente több ezren keresik fel a helyet, remélve, hogy megfejtenek valamit a Rennes-le-Château titkából.

  • Mi az igazság?

Talán soha nem fogjuk biztosan megtudni, hogy Saunière valóban megtalált-e valamit vagy csak mesterien kihasználta az emberek kíváncsiságát. De az kétségtelen, hogy a Rennes-le-Château titka az egyik legizgalmasabb modern kori mítosz,
ami a vallás, a történelem és a popkultúra határán mozog.

Aki szeretné megfejteni a Rennes-le-Château rejtélyét, azt bármikor tárt kapukkal várja a vár:

