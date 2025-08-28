Rejtélyes bejelentést tett a NASA egy csillagközi idegen objektumról, elsápadtak a kutatók

Több ízben beszámoltunk már arról az idegen csillagközi objektumról, amelyet 3I/ATLAS-nak neveztek el. Legutóbb például a Harvad professzora, Avi Loeb azt közölte, a 3I/ATLAS úgy néz ki, mintha "egy jármű bekapcsolt fényszórókkal közlekedne". Ezt követően Loeb pedig arról is beszélt, hogy az objektum lehet akár egy potenciálisan ellenséges űrhajó is. Most pedig nem más közölt róla új híreket, mint a NASA. További vizsgálatok után ugyanis kiderült, hogy valójában valószínűtlen, hogy a 3I/ATLAS köthető lenne a földönkívüliekhez, azonban a rejtély nem enyhül.

Hírt adott a NASA az idegen objektumról. Fotó: Ron Garan/NASA / wikipedia

A NASA az ügy kapcsán kijelentette, tovább folytatja az üstökös pályájának és tulajdonságainak vizsgálatát

- közölte a LadBible. A 3I/ATLAS ugyanis mindössze a harmadik olyan objektum, amely áthalad a Naprendszerünkön, és amelyről feltételezik, hogy egy másik csillag környezetéből érkezett. Az előző kettőt 2017-ben és 2019-ben fedezték fel: ezek az 1I/‘Oumuamua és a 2I/Borisov voltak. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg úgy néz ki, ez az üstökös akár hárommilliárd évvel is idősebb lehet, mint a Naprendszerünk.

Fontos a rejtélyes objektum megfigyelése, mind a mérete, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele miatt. Ez nélkülözhetetlen, mert az üstökös tanulmányozásával jobban megérhető az univerzum:

Jelenleg a 3I/ATLAS gázokat bocsájt ki, ahogy a Naphoz közeledik. A JWST és a NIRSpec megállapította, hogy szén-dioxid, víz, vízjég, valamint a kellemetlen szagáról ismert karbonil-szulfid távozik belőle, továbbá az üstökös a valaha megfigyelt legmagasabb szén-dioxid/víz arányt is kibocsátotta, ami arra utalhat, hogy a magja különösen gazdag szén-dioxidban

- közölték.