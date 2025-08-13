Viszlát tömeg, helló Liechtenstein! – Európa legszebb rejtett kincse, amit a turisták még nem fedeztek fel

Van Európában egy ország, amit évente kevesebben keresnek fel, mint amennyien egy átlagos nyári napon sorban állnak a Louvre előtt. Mégis: magas hegycsúcsai, kristálytiszta levegője, békés falvai és kulturális értékei olyan élményt kínálnak, amely túlmutat a prospektusokon. Ez az ország nem más, mint Liechtenstein, a kontinens egyik legkisebb, de legcsodálatosabb zugában megbújó hercegség az ausztriai Voralberg tartomány és a svájci St. Gallen kanton között.

A Liechtenstein fővárosában, Vaduzban található festői vár, amely hercegi család tulajdonában áll.

Fotó: kudla / Shutterstock

Liechtenstein nem kér a tömegturizmusból – és épp ezért fogod imádni

Pedig a lehetőség ott van – minden évszakban. Télen síelés 2500 méteren, tavasszal és ősszel túrázás a hegygerincek között, nyáron pedig menekülés a forróság elől egy hűvös, alpesi mikrovilágba. Liechtenstein mindezt tudja – csak épp kevesen tudnak róla. A 2022-es adatok szerint mindössze 101 ezren látogatták meg az országot, ezzel a hercegség hivatalosan is Európa legkevésbé turistás országa lett. De miért?

A főváros, Vaduz a környező hegyekből szemlélve. Az alig 5 500 fős településnek bájos kisvárosi hangulata van.

Fotó: dvoevnore / Shutterstock

Kicsi, csendes, komplikált – de pont ezért különleges

Liechtenstein valóban apró: 160 négyzetkilométer, két ország közé szorulva, repülőtér nélkül, három vasúti megállóval, és alig több mint ezer vendégággyal. A legtöbb utazó számára ez első hallásra nem túl csábító – főleg, ha összevetjük Monacóval, amely feleekkora területen több mint háromszor ennyi látogatót vonz.

A kihívás nem csak a méret: a megközelítés is bonyolultabb, mint a legtöbb nyugat-európai desztináció esetében. A legközelebbi nagy repterek Zürichben vagy Friedrichshafenben vannak, ahonnan még legalább másfél órát kell autózni, mire elérjük Vaduzt, az ország fővárosát. Vonattal sem sokkal egyszerűbb: Liechtenstein nem rendelkezik saját vasúttársasággal, az ÖBB üzemelteti a vonalat Feldkirch és Buchs között.

Vaduz egyik turisztikai látványossága a Vörös ház, ahol ízletes helyi borokat is kóstolhatunk. Fotó: RossHelen / Shutterstock

De talán épp ez az elszigeteltség az, ami különlegessé teszi az élményt. Aki idáig eljut, annak nem jutalompont, hanem valódi nyugalom jár.

Vaduz: alpesi főváros nagyvárosi zaj nélkül

Vaduz, a mintegy 5500 lakosú főváros, egy alpesi mese díszleteinek tűnik. A Vaduz vára – amely a hercegi család privát rezidenciája – uralja a látképet, méltósággal őrködve a város fölött. Bár a kastély belülről nem látogatható, a környezete, a hegyi ösvények, a kilátás, és az egész atmoszféra olyan időtlenséget áraszt, amit semmi más nem pótol.