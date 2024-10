Baba Vanga elárulta, hogy milyen rémisztő dolgok várnak ránk 2025-ben

A bolgár, vak látnok Baba Vanga még 1996-ban távozott az élők sorából, látomásai és jóslatai azonban a mai napig elkísérik az emberiséget. Ezek közül több vészjósló jövendölés is megvalósult, elég csak a 911-re, vagy Barack Obama elnökké választását említenünk, amelyeket Vanga előre látott. A médium több látomását is papírra vetette, és ezekről sokszor sajnos csak utólag derült ki, hogy milyen eseményekre vonatkoztak. Éppen ezért a műfordítók és Baba Vanga rajongók évről évre megpróbálják értelmezni a látnok szavait, hogy felkészülhessenek az emberiség sorsát érintő tragikus eseményekre. Most pedig kiderült, hogy az eddigi legdurvább eseményeket a 2025-ös évre tette a médium.

Borzasztó dolgokra figyelmeztet minket Baba Vanga 2025 kapcsán /Fotó: Twitter (X)

Az Unilad szakértői árulták el, hogy milyen kijelentéseket tett a látnok a 2025-ös évre.

1. A médium szerint 2025-ben háború fog kitörni Európában. Baba Vanga szerint ez a fegyveres konfliktus konkrétan Európán belül fog kezdődni, így nem lehet, hogy az orosz-ukrán háborúra célzott ezzel.

2. Felfedezzük az idegeneket: bár egyes értelmezésekben már megjelent Baba Vanga életművében az űrlények megjelenése, azonban tévesen 2022-re tették ennek az időpontját, viszont most az új információk ismeretében a szakértők szerint eredetileg is 2025-re ígérte az idegenek megjelenését, ráadásul ez egy jelentős sportesemény napján fog megtörténni a médium szerint.

3. Lewis Hamilton világbajnok lesz: Baba Vanga - akinek halálakor Lewis Hamilton még csak 11 éves volt - szerint a fiatal brit fiú a 8. világbajnoki címét emelheti a magasba 2025-ben, ezzel pedig megelőzné a legendás Michael Schumachert.

4. Mesterséges gondolatolvasás: nem világos, hogy ezt hogyan képzeli el Baba Vanga, azonban a látnok szerint 2025-ben felfedezi az emberiség, hogyan lehet olvasni a gondolatokban.

5. Mesterséges belsőszervek: a médium szerint jövőre eléri az orvostudomány azt a szintet, hogy képes legyen laboratóriumban gyártott belsőszerveket készíteni. Ezzel a hosszú donorvárólisták végre megoldódhatnának.

6. Új energiaforrást talál az emberiség. Az európiai háborút leszámítva egy egészen előremutató év várhat az emberiségre. Így azonban kérdéses, hogy ezek a technikai újítások a háború hatására jönnek-e létre, vagy a háború tör ki ezek birtoklása miatt.