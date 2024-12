Elképesztő: betejesedtek Baba Vanga jóslatai, hatalmas csapás az emberiségre

A jóslatokkal kapcsolatban bizony sokan szkeptikusak. Vannak olyan emberek, akik szentül hisznek abban, hogy a különös látnoki tehetséggel megáldott emberek képesek fürkészni a jövő titkait: akik képesek, meglátni a nagy, emberiséget alakító eseményeket is. Sokan járnak jósnőhöz, akik kártyák segítségével a személyes életünkkel kapcsolatban látnak előre fontos dolgokat, és mi ennek megfelelően alakíthatjuk az életünket. Mások azonban nem hisznek a jövendölésben, és csak szenzációhajhász szélhámosoknak gondolják a jósokat. Nos, akik az utóbbiak népes táborába tartoznak, bizonyosan nagyon meg fognak lepődni, ugyanis az egyik legjelentősebb jós, a balkáni Baba Vanga látomásai szinte egytől-egyig valóra váltak. Mutatjuk, mik voltak ezek!

Baba Vanga rémisztően pontosan meglátta, mi történik idén

Baba Vanga már többször bizonyította, hogy pontosan látja a jövőt. A balkáni asszony fiatal korában elveszítette szeme világát, ezzel azonban kinyílt a harmadik szeme, és a jelenen túl kezdett látni - írja a Mirror. Előre megjövendölte például Diana halálát és a szeptember 11-i terrorcselekményt is. 2024-re is adott jóslatokat, és úgy fest, idén is beletrafált, ugyanis tűpontos látomásai voltak.