Őrült elmélet terjed a földrengések okairól: visszatér Atlantisz?

Földrengések okoztak riadalmat az utóbbi időben többször is Santorini szigetén. A magyarok kedvenc üdülőhelyén a szeizmológusok szerint hetekig is eltartanak a rengéshullámok. Az észak-görögországi Szaloniki kikötőváros szeizmológiai intézete szerint a legtöbb földrengés a tengerfenék alatt következett be Szantorini és Amorgosz szigetek között. A rengések erőssége 3 és 4,5 között ingadozott - emelkedő tendenciával.

Földrengések sora tapasztalható Santorini szigetén

A közösségi médiában ennek kapcsán terjed egy különös elmélet: ezek a földrengések most azért vannak, mert most emelkedik ki Atlantisz.

Az elveszett város története és rejtélye hosszú idő óta foglalkoztatja az embereket. Amióta megjelent Platón műveiben, rengeteg elmélet keletkezett. Történelmi és régészeti kutatások is foglalkoztak az elveszett várossal. A lehetséges helyszínről is több verzió napvilágot látott már. De mivel Atlantisz története az ókori Görögországból ered és a legnépszerűbb elméletek szerint a Földközi-tengerben, a Santorini-sziget közelében található, ezért ez a leginkább elfogadott lehetséges helyszín.

Az elveszett Atlantisz Fotó: funstarts33

A spekuláció szerint, ahogy egy nap alatt eltűnt a fejlett civilizációjú Atlantisz, ugyanúgy egy nap alatt felemelkedhet. Azt állítják: közeledik ez a nap, ez okozza a szeizmikus mozgást.

Város a tenger alatt Fotó: diversepixel

Ezt az elméletet tudományos kutatás nem támasztja alá. A szeizmológusok szerint a földrengés okai a térség tektonikai lemezeinek a mozgása, illetve a vulkáni tevékenység.

Földrengések voltak a közelben is