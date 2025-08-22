Kitört a pánik: UFO csapódott be és robbant fel Lengyelországban

A hatóságok arról számoltak be, hogy körülbelül hajnali kettő órakor hívások érkeztek egy balesetről, Osiny falu közelében égett fém- és műanyagdarabokat találtak. A robbanás következtében a közeli házak ablakai betörtek, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

UFO vagy drón zuhant Lengyelország egyik területére? Fotó: Marko Aliaksandr

UFO vagy katonai drón zuhant le Lengyelországban?

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága a közösségi médiában jelentette be, hogy az éjszaka folyamán nem történt légi határszegés a szomszédos Ukrajna vagy Fehéroroszország részéről. Kezdetben a hatóságok azt feltételezték, hogy a robbanást egy régi, propelleres motorrész okozhatta.

A robbanás néhány nappal az után történt, hogy a NASA észlelt egy ellenséges tárgyat, amely 135 000 mph sebességgel tartott a Föld felé.

Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter később jelezte, hogy a tárgy valószínűleg egy drón volt, és hozzátette, hogy vizsgálat folyik annak kiderítésére, hogy katonai vagy csempészeti célból repült-e - írja a DailyExpress.

Tavaly novemberben a Pentagon UFO-jelentése több száz új, megmagyarázhatatlan légi jelenséget tárgyalt, de egyetlen eset sem utalt földönkívüli eredetre.

A jelentés több száz olyan esetet tartalmazott, amikor léggömbök, madarak vagy műholdak tévesen kerültek azonosításra, valamint néhány olyat is, amely egyszerű magyarázattal nem szolgál, például egy kereskedelmi repülőgép majdnem ütközése egy ismeretlen tárggyal New York partjainál.

Bár valószínűtlen, hogy a jelentés véget vessen az idegen élet létezéséről szóló vitáknak, tükrözi a közvélemény növekvő érdeklődését a téma iránt, valamint a kormány kísérletét, hogy válaszokat adjon.