Hihetetlen: Új égitestet fedeztek fel, nem is akárhol kering

Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok a James-Webb-űrteleszkóp segítségével - közölte a NASA amerikai űrkutatási hivatal. Az egyelőre S/2025 U1 jelű égitesttel 29-re emelkedett naprendszerünk hetedik bolygója holdjainak száma - írja az MTI.

A hold tíz, egyenként 40 perces hosszú expozíciós sorozatban vált láthatóvá a Webb-teleszkóp infravörös kamerájával (NIRCam). Az így nyert adatokat egy kutatócsoport értékelte ki a Southwest Research Institute (SwRI) intézetben, az amerikai Colorado államban. A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli.

"Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés - még a Voyager 2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette"

- ismertette El Moutamid. Az S/2025 U1 kisebb és alacsonyabb a fényvisszaverő képessége az eddig ismert Uránusz-holdaknál, s feltételezhetően ezért maradhatott észrevétlen az 1977-ben indított Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok előtt. Az 51 ezer kilométer átmérőjű Uránusz a naprendszer harmadik legnagyobb bolygója. Újonnan felfedezett holdja csaknem teljesen kör alakú pályán kering körülötte, nagyjából 56 ezer kilométerre az óriásbolygó központjától az Ophelia és a Bianca holdak pályái között. "Egyetlen más bolygónak sincs annyi kis holdja, mint az Uránusznak, a gyűrűkkel való kölcsönhatásuk pedig ezek kaotikus eredetére utal" - mondta Matthew Tiscareno, a kutatócsapat egy további tagja. Az Uránusz holdjait William Shakespeare és Alexander Pope angol költők műveinek szereplői után nevezeték el. S/2025 U1 hivatalos nevéről a Nemzetközi Csillagászati Unió fog majd a későbbiekben dönteni.