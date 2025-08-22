A NASA bizonyítékokat talált az idegen élet létezésére egy távoli bolygón

A NASA új bizonyítékai szerint a Ceres egykor rendelkezhetett a földalatti víz, szerves molekulák és, ami különösen fontos, hosszú életű kémiai energia kombinációjával, amelyek az élet fenntartásához szükségesek lehettek.

Idegen élet jeleit találták meg a NASA Fotó: Pexels.com

A NASA idegen élet jeleit fedezte fel egy törpebolygón

Bár ma már hideg bolygó, a kutatások szerint a Ceres mélyen fekvő, hosszú életű energiaforrást rejthetett, amely lakható körülményeket tarthatott fenn.

A Dawn küldetés bebizonyította, hogy a törpebolygó felszínén látható fényes, visszatükröződő területek többsége sókból áll, amelyek a föld alól felszivárgó folyadék maradványai. Egy 2020-as további elemzés kimutatta, hogy a folyadék forrása egy hatalmas, felszín alatti sós víz.

A küldetés továbbá arra is bizonyítékot talált, hogy a Ceres szerves anyagokat tartalmaz, szénmolekulák formájában, amelyek elengedhetetlenek a mikrobák működéséhez, bár önmagukban nem elegendőek - írja az Express.

A tanulmányt a Science Advances publikálta augusztus 20-án, hét évvel a küldetés után. A kutatók arra jutottak, hogy mintegy 2,5 milliárd évvel ezelőtt a törpebolygó felszín alatti óceánja folyamatosan kapott forró vizet, amely oldott gázokat szállított a metamorfizált kőzetekből.

Ez a hő a Ceres fiatal korában bekövetkező radioaktív elemek bomlásából származott, ez egy belső folyamat, amelyről feltételezik, hogy gyakori a Naprendszerben.

További elemzések során olyan tenger alatti környezeteket találtak, amelyek hasonló feltételek mellett a Földön virágzó mikrobás ökoszisztémákat támogatnak. Bár nincs közvetlen bizonyíték rá, a kutatók szerint a metabolizmust fenntartó kémiai energia felfedezése az ősi óceánjaiban jelentősen növeli annak esélyét, hogy valaha lakható világ volt.