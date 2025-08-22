A NASA bizonyítékokat talált az idegen élet létezésére egy távoli bolygón

A NASA új bizonyítékai szerint a Ceres egykor rendelkezhetett a földalatti víz, szerves molekulák és, ami különösen fontos, hosszú életű kémiai energia kombinációjával, amelyek az élet fenntartásához szükségesek lehettek.
Bár ma már hideg bolygó, a kutatások szerint a Ceres mélyen fekvő, hosszú életű energiaforrást rejthetett, amely lakható körülményeket tarthatott fenn.
A Dawn küldetés bebizonyította, hogy a törpebolygó felszínén látható fényes, visszatükröződő területek többsége sókból áll, amelyek a föld alól felszivárgó folyadék maradványai. Egy 2020-as további elemzés kimutatta, hogy a folyadék forrása egy hatalmas, felszín alatti sós víz.
A küldetés továbbá arra is bizonyítékot talált, hogy a Ceres szerves anyagokat tartalmaz, szénmolekulák formájában, amelyek elengedhetetlenek a mikrobák működéséhez, bár önmagukban nem elegendőek - írja az Express.
A tanulmányt a Science Advances publikálta augusztus 20-án, hét évvel a küldetés után. A kutatók arra jutottak, hogy mintegy 2,5 milliárd évvel ezelőtt a törpebolygó felszín alatti óceánja folyamatosan kapott forró vizet, amely oldott gázokat szállított a metamorfizált kőzetekből.
Ez a hő a Ceres fiatal korában bekövetkező radioaktív elemek bomlásából származott, ez egy belső folyamat, amelyről feltételezik, hogy gyakori a Naprendszerben.
További elemzések során olyan tenger alatti környezeteket találtak, amelyek hasonló feltételek mellett a Földön virágzó mikrobás ökoszisztémákat támogatnak. Bár nincs közvetlen bizonyíték rá, a kutatók szerint a metabolizmust fenntartó kémiai energia felfedezése az ősi óceánjaiban jelentősen növeli annak esélyét, hogy valaha lakható világ volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.