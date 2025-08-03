Rémisztő megfigyelést tettek a 3I/ATLAS csillagközi objektumról: felkapcsolt fényszórókkal közelít felénk

Újabb elképesztő kijelentés érkezett a 3I/ATLAS névre keresztelt, Föld felé tartó idegen tárggyal kapcsolatban. A Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb arról számolt be, hogy a titokzatos csillagközi objektum saját fényt bocsájt ki. Úgy fogalmazott: "úgy néz ki, mintha egy jármű bekapcsolt fényszórókkal közlekedne". Mindezt arra alapozza, hogy a NASA a Hubble-űrteleszkópjával észrevette: a 3I/ATLAS nem veri vissza a napfényt, mint általában az üstkösök szokták.
A professzor már többször megszólalt az objektum kapcsán. A „fényszóró”-teória azok után érkezett, hogy Loeb felvetette: a 3I/ATLAS talán egy idegen szonda, amely az emberiség értelmi képességeit méri fel. A NASA hivatalos álláspontja szerint azonban az objektum egy üstökös, amely áthalad a Naprendszeren, és nem jelent veszélyt a Földre. Ennek ellenére Loeb szerint az emberiségnek üdvözlő jelet kellene küldenie az objektum felé. Valami ilyesmit, Morse-kóddal:
Hello, üdvözlünk a környékünkön. Béke!
A professzor továbbá kiemelte: úgy véli, hogy az idegenek úgy tekinthetnek ránk, mint ahogy mi néznénk a primitív emberre: fejletlenebb fajként.
Pozitív szemlélettel szeretem megközelíteni a kérdést. Hogy miként folytatnánk a kommunikációt egy idegen intelligenciával, az attól függ, milyen adatokat sikerül gyűjtenünk
– idézte őt a DailyStar.
A 3I/ATLAS jelenleg óránként 135 ezer mérfölddel száguld a belső Naprendszer felé. Az objektum szeptemberben eltűnik a Nap mögött, és csak november–december környékén kerül újra teleszkópos látótérbe.
