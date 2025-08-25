Kiderült a döbbenetes igazság: mégis valódi a földönkívüli boncolása

A 18 perces, szemcsés film ugyan megrendezett volt, de a készítők azt állítják, hogy egy Roswellnél lezuhant idegenről készült valódi katonai felvételek alapján rekonstruálták.

Valóságalapja lehet az idegenboncolásról készült hamis filmnek Fotó: Shutterstock AI Generator

A hamis idegen boncolásról szóló filmnek lehet valóságalapja

Egy új dokumentumfilm készítője szerint a Camdenben forgatott, hírhedt idegenboncolásról készült felvétel akár valódi képkockákra is épülhetett.

1995-ben a világot sokkolta az a 18 perces film, amelyen védőruhás tudósok boncolnak egy földönkívüli holttestet, amelyet állítólag az 1947-es roswelli UFO-baleset helyszínéről emeltek ki. A felvétel nemzetközi szenzációvá vált, zavarba ejtve filmes szakértőket, katonai elemzőket és még a titkosszolgálatot is.

2006-ban a csapat, amely a filmet készítette, bevallotta, hogy hamisítványról van szó: egy észak-londoni, camdeni lakás nappalijában berendezett díszletben forgatták. Az „idegen testek” üreges gipszöntvények voltak, amelyeket belsőségekkel, juhaggyal és málnalekvárral töltöttek meg - írja a Daily Star.

John Dower brit filmrendező elmondása szerint a hamis film készítői kitartottak amellett, hogy a film egy eltűnt, valódi felvétel rekonstrukciója volt.

Mivel készítői ‘restaurációnak’ nevezték, még mindig elképzelhető, hogy egy létező, háború utáni film eredeti képkockáira épült. Készítettem már jó néhány meghökkentő dokumentumfilmet, de még soha nem olyat, ahol ennyire nehéz lenne eldönteni, mi a valóság és mi nem

- nyilatkozta John Dower.

Hayley Reynolds, a Sky dokumentum- és tényfilmes részlegének igazgatója elmondta:

„A kilencvenes évek a UFO-őrület aranykorát jelentették, az okostelefonok és a streaming előtti korszakban, amikor a szemcsés felvételek, az X-Akták és Roswell uralták a híreket. Az idegenboncolás máig a 20. század egyik legtöbbet vitatott rejtélye.”