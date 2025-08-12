A szakértők rántották le a leplet, ez a különös tünet jelzi azt, ha valaki közel áll a halálhoz

A halál közeledtekor a test olyan átalakulásokon mehet keresztül, amelyek a környezet számára gyakran sokkolóak lehetnek. Az egyik legnyilvánvalóbb változás pedig, a szakemberek szerint, a kezeken figyelhető meg.

Ezek a testi változások jelzik a halál közeledtét / Fotó: Alexander Grey / Unsplash.com (illusztráció)

Ezek a tünetek jelzik, ha már közel jár a halál

A Marie Curie, Nagy-Britannia legjelentősebb életvégi jótékonysági szervezete elmagyarázta, hogy a kezek, a lábak, a karok és lábszárak ilyenkor gyakran kihűlnek, mivel a vérkeringés csökken, és a test energiát takarít meg a létfontosságú szervek védelme érdekében. A csökkent vérellátás miatt a bőrön gyakran különböző foltok is megjelenhetnek, amelyek világosabb bőrön kéknek vagy pirosnak, sötétebb bőrön pedig lilásnak vagy barnásnak tűnhetnek. Az ilyen tünetek jellemzően közvetlen a halál előtt jelentkezhetnek, órákkal vagy napokkal korábban.

Ezek a változások a haldoklás normális és természetes velejárói

– magyarázták el a Marie Curie szakértői, kiemelve, nem okoznak fájdalmat vagy szorongást az érintetteknek.

A Marie Curie hozzátette, az is gyakran előfordul, hogy a légzés nehézkesebbé, szabálytalanabbá, esetleg felületesebbé válik, netán nyál vagy váladék halmozódik fel, amely gurgulázó hangot okoz a torokban vagy a mellkasban. Továbbá sokan egyre többet kezdenek el aludni, vagy akár órákra elveszthetik az eszméletüket, habár a szakértők szerint még ekkor is hallják a környezetüket, és érzékelik a fizikai kontaktust.

Egy másik testi jel, amelyet gyakran megfigyelnek ezekben az utolsó pillanatokban, az az, ahogy a bőr viaszossá, sápadttá válik, különösen az arc körül, valamint az arcizmok is hirtelen megereszkednek. Katie Duncan, intenzív osztályos és hospice környezetben egyaránt tapasztalattal rendelkező ápolónő egy TikTok-videóban számolt be arról a másik gyakori jelenségről, ahogy a haldoklók hirtelen felemelik a kezüket vagy a karjukat, mintha valami láthatatlan felé nyúlnának ki. Ez a gesztus gyakran kapcsolódik ahhoz, amit az egészségügyi szakemberek életvégi látomásoknak neveznek. Egyes betegek ilyenkor ragyogó fényről, angyalról, vagy akár egy elhunyt szerettükről, esetleg háziállatukról számolnak be, míg mások egyszerűen csak felfelé nyújtják a kezüket, mindenfajta magyarázat nélkül.

Egy ilyen esemény megdöbbentő és mélyen megindító lehet a családtagok számára, de Duncan igyekezett mindenkit megnyugtatni, ez nem jelenti azt, hogy a haldokló szorong, vagy rosszul van.

Nagyon gyakori, és tapasztalataim szerint nem okoz szenvedést az illetőnek

- magyarázta, a Mirror beszámolója szerint.