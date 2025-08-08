Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a hospice nővér: szívszaggató, hogy búcsúznak a haldoklók szeretteiktől

hospice
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 20:30
nővérvallomáshalál
A 16 éve haldokló betegekkel foglalkozó nővér elárulta, mit mondanak a legtöbben a haláluk előtt.
Bors
A szerző cikkei

Julie McFadden hospice nővér azt tűzte ki céljául, hogy kendőzetlenül beszél a halál folyamatáról, ezzel is könnyebbé téve az elmúlás elfogadását. Közel két évtizede tartó munkája során megfigyelte, hogy négy gyakori mondat hangzik el a végső elmúlás előtt.

hospice
Van aki hálás, van aki bocsánatot kér a halála előtt a hospice nővér szerint / Fotó: Pexels illusztráció

A kaliforniai hospice nővér arról is beszélt, az utolsó szavak általában nem úgy hangzanak el, mint azt a filmekben látjuk, ez nem egy drámai pillanat a legutolsó lélegzetvétellel, ahogy nem is egy nagy, színpadias utolsó vallomás vagy titok. 

De mi is ez a négy gyakran elhangzó mondat?

  • „Köszönöm.”
  • „Megbocsátok.”
  • „Viszlát.”
  • „Kérlek, bocsáss meg.”

– mondják leggyakrabban az életük végéhez érkezők az ápolónő szerint. 

Annak ellenére, hogy több mint 16 éve dolgozik ebben a hivatásban, Julie szerint a haldoklás egyes aspektusai máig rejtélyesek. Azt állítja, vannak esetek amelyek során a betegek mintha „megválasztották volna, mikor halnak meg” – amit nehéz tudományosan megmagyarázni. Elmondása szerint volt, hogy egy beteg ezt mondta: „Ma este meghalok”, és tényleg elhunyt, pedig semmilyen jele nem volt annak, hogy közel a halála. 

Az utolsó időszak tele van rejtélyekkel, állítja a hospice nővér

Julie arról is beszámolt, hogy sok beteg elhunyt szeretteit vagy háziállatait látja. Azt is megfigyelte, hogy ez a halál előtt körülbelül három héttel történik, miközben a páciensek még teljesen éberek és tiszta a tudatuk. Előfordul, hogy a haldoklók családtagjaikat szólítják, vagy gyermekded viselkedést mutatnak az utolsó időszakban, írja a Mirror. Hangsúlyozta azonban, hogy ezek az élmények nagy eltéréseket mutatnak: míg egyesek spirituális, különös tapasztalatokat élnek át, mások csendes nyugalomban távoznak.

Arra is kitért, hogy a haldokló betegek légzésében bekövetkező két hirtelen változás gyakran megrémiszti a hozzátartozókat. Az egyik ilyen jelenség a „Cheyne–Stokes-légzés”, amely során a beteg gyors, rendszertelen légvételsorozatokat produkál, amelyeket hosszú szünet követ. A szakértők szerint ez azért történik, mert a haldokló beteg agya már nem érzékeli megfelelően a vér szén-dioxid-szintjét, ami megzavarja a normál légzési ritmust. Bár ez aggasztónak tűnhet a hozzátartozók számára, McFadden szerint a beteg ekkor már eszméletlen, és nem szenved. A másik jelenség az úgynevezett „halálhörgés”. Ez tulajdonképpen a nyál felgyülemlése a szájüregben, és amint a levegő áthalad rajta, zörejt okoz. Bár a hang ijesztő lehet a családtagok számára, a beteg nem érez fájdalmat.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu