"Olyan volt, mintha évekig aludtam volna, és most végre felébredtem" – halálközeli élménye rántotta vissza az életbe a fiatal nőt

Egy 37 éves brit nő, Nicola Hodges órákra volt a haláltól, miután egy epilepszia elleni gyógyszerváltás életveszélyes acidózist okozott. Kórházba szállították, 24 órás dialízisre kötötték, kómába esett, és mindössze 20% esélyt adtak neki a túlélésre. Családja a legrosszabbra készült. Halálközeli élménye azonban végül épp, hogy új életet adott neki.

A fiatal nő halálközeli élménye során megtapasztalta a túlvilágot / Fotó: Alexander Grey / Unsplash.com

A nő elképesztő halálközeli élményéről könyvet is írt

Eszméletlen állapotában Nicola egy úgynevezett halálközeli élményt élt át, de nem látott semmi olyat, amiről a többség ilyenkor beszámol. Csupán egy meleg, borostyánsárga fényt érzékelt és mély nyugalmat, ami meggyőzte arról, hogy „van valami” az élet után. A felébredés azonban új küzdelmeket hozott. Zavartan, feledékenyen, a beszélgetéseket nehezen követve tért magához. Hat hónappal később egy roham következtében elesett, és négy agyvérzést szenvedett, ami tovább lassította a gondolkodását és rontotta a memóriáját. A migrén, a rohamok és a szenzoros túlterhelés mindennapossá váltak, és biztonsági okokból vissza kellett költöznie szüleihez.

A számos visszaesés ellenére Nicola úgy döntött, arra koncentrál, amit még megtehet. Készített egy „40 előtt” listát: bungee jumping, ejtőernyős ugrás, és mindenekelőtt egy könyv megírása, amit a kómája ihletett. Egy összetákolt laptopon és piros jegyzetfüzetekben kezdett írni, legyőzve a kételyeit, míg végül elkészült az első kézirat.

Édesapja biztatására nyolc hónapnyi kiadókeresésre sarkallta. Végül a Morning Mist nevű független kiadó ötkötetes szerződést ajánlott a Spirit Born fantasy sorozatra.

Ma, 37 évesen Nicola a harmadik köteten dolgozik, és másokat is segít. 2024-ben elindította a „Crazy’s Creative Corner” TikTok-oldalt, egy támogató íróközösséget fogyatékkal élőknek és mentális nehézségekkel küzdőknek. Hetente több százan csatlakoznak élő adásaihoz tanácsért, visszajelzésért és közösségért.

Nicola számára az írás nemcsak új pálya, hanem visszaút önmagához.

Olyan volt, mintha évekig aludtam volna, és most végre felébredtem

– idézi a nőt a The Mirror cikke.