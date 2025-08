3 csillagjegy életébe hamarosan visszatér egy exe

Vízöntő

Egy olyan exed jelenik meg újra az életedben a retrográd Merkúrnak köszönhetően, akire egykoron úgy tekintettél, hogy talán az egész életed le tudnád vele élni. A házasságot is tervezgetted talán fejben, ugyanakkor végül mégis szakítás lett a vége. Elsőre kifejezetten áldásnak tűnhet egy ilyen ex visszatérése, ugyanakkor nem szabad elfelejtened, korábban miért is mentetek végül szét. Mi nem működött? Olyan valami, ami most megjavítható, vagy csak megismétli magát a történelem, és megint ugyanúgy végzitek?

Bak

Egy titkos ex visszatérésére számíthatsz: olyan valakire, akivel valamilyen okból nem vállalhattátok fel a kapcsolatotokat. Ez persze azt is jelentette, hogy a szakítást is egyedül kellett feldolgoznod, anélkül, hogy bárkit is bevonj ebbe a történetbe. Talán izgalmas és vérpezsdítő újra belecsöppenni egy ilyen titkos viszonyba, ugyanakkor te már tudod, pontosan mivel jár ez. Ha ismét bele akarsz lépni, készülj fel jól!