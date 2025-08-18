"Teljesen összetörte a szívét" - megszólalt a jósnő Harsányi Levente fájdalmas szakításáról

Körülbelül egy héttel ezelőtt érkezett derült égből villámcsapásként a hír: Harsányi Levente esküvő helyett váratlanul szakított menyasszonyával, Obersovszky Larával.

Harsányi Levente és egykori szerelme az esküvő helyett a szakítás mellett döntött (Fotó: Bánkúti Sándor)

Harsányi Levente kapcsolata tökéletesnek tűnt

Az év elején a műsorvezető még arról beszélt, hogy bár az esküvő és a házasság is szóba került már közöttük, de ebben az évben azt tűzték ki célul, hogy megtalálják közös otthonukat. A most 55 éves Harsányi Levente és Lara két évvel ezelőtt egy partin ismerkedett meg, azonnal beszélgetni kezdtek és hamar egy hullámhosszra kerültek. Még abban az évben meg is kérte a fiatal nő kezét a műsorvezető, aki boldogan mondott igent.

Harsányi az eljegyzésről még 2023-ban nyilatkozott a Metropolnak. Elárulta, hogy egy itáliai kiruccanáson tette fel Larának a nagy kérdést, két rosszullét között, ugyanis mindketten lebetegedtek.

„A körülmények messze nem voltak ideálisak, de így legalább nem lett elcsépelt a leánykérés! Az Eiffel-torony, vagy más egyéb romantikus helyszín helyett egy szállodai szobában kérdeztem meg Larát, hozzám jönne-e feleségül. Mint egy ajándékot, úgy adtam át neki a masnival díszített, gyűrűt rejtő kis dobozkát, az pedig csak később jutott eszembe, hogy meg sem vártam a választ” – mesélte nevetve a Metropolnak Harsányi, aki legrosszabb álmában sem gondolta volna, hogy házasság helyett szakítás lesz a románc vége.

Harsányi Levente és Lara nemrég még Rómában romantikáztak (Fotó: hot! magazin archív)

Megszólalt a jósnő Harsányi Levente szakításáról

Bár a műsorvezető a Borsnak megerősítette, hogy véget ért a párkapcsolata Obersovszky Larával, az okokat nem szerette volna részletezni. A közös képek mindenesetre eltűntek a közösségi oldaláról. A Bors megkereste a témával kapcsolatban az ország jósnőjét, Lénárt Évi parapszichológust, aki már számos híresség magánéletével kapcsolatban is látott víziókat, sőt, több showműsor végeredményét is előre látta.

A jósnő szerint Harsányi Leventét nagyon megviselték a történtek, bár a külvilág felé próbál erősnek mutatkozni, legbelül teljesen össze van törve.

„Megnéztem a kártyát, a hölgy teljesen összetörte a szívét. Leventének hosszú ideig nem lesz új párkapcsolata, nagyon maga alatt van. Hiába próbálja nem mutatni, legbelül össze van törve. Még sok időre van szüksége, mire újra nyitni tud a környezete felé” - árulta el a Borsnak Lénárt Évi.