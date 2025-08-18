"Teljesen összetörte a szívét" - megszólalt a jósnő Harsányi Levente fájdalmas szakításáról

Körülbelül egy héttel ezelőtt érkezett derült égből villámcsapásként a hír: Harsányi Levente esküvő helyett váratlanul szakított menyasszonyával, Obersovszky Larával.
Az év elején a műsorvezető még arról beszélt, hogy bár az esküvő és a házasság is szóba került már közöttük, de ebben az évben azt tűzték ki célul, hogy megtalálják közös otthonukat. A most 55 éves Harsányi Levente és Lara két évvel ezelőtt egy partin ismerkedett meg, azonnal beszélgetni kezdtek és hamar egy hullámhosszra kerültek. Még abban az évben meg is kérte a fiatal nő kezét a műsorvezető, aki boldogan mondott igent.
Harsányi az eljegyzésről még 2023-ban nyilatkozott a Metropolnak. Elárulta, hogy egy itáliai kiruccanáson tette fel Larának a nagy kérdést, két rosszullét között, ugyanis mindketten lebetegedtek.
„A körülmények messze nem voltak ideálisak, de így legalább nem lett elcsépelt a leánykérés! Az Eiffel-torony, vagy más egyéb romantikus helyszín helyett egy szállodai szobában kérdeztem meg Larát, hozzám jönne-e feleségül. Mint egy ajándékot, úgy adtam át neki a masnival díszített, gyűrűt rejtő kis dobozkát, az pedig csak később jutott eszembe, hogy meg sem vártam a választ” – mesélte nevetve a Metropolnak Harsányi, aki legrosszabb álmában sem gondolta volna, hogy házasság helyett szakítás lesz a románc vége.
Bár a műsorvezető a Borsnak megerősítette, hogy véget ért a párkapcsolata Obersovszky Larával, az okokat nem szerette volna részletezni. A közös képek mindenesetre eltűntek a közösségi oldaláról. A Bors megkereste a témával kapcsolatban az ország jósnőjét, Lénárt Évi parapszichológust, aki már számos híresség magánéletével kapcsolatban is látott víziókat, sőt, több showműsor végeredményét is előre látta.
A jósnő szerint Harsányi Leventét nagyon megviselték a történtek, bár a külvilág felé próbál erősnek mutatkozni, legbelül teljesen össze van törve.
„Megnéztem a kártyát, a hölgy teljesen összetörte a szívét. Leventének hosszú ideig nem lesz új párkapcsolata, nagyon maga alatt van. Hiába próbálja nem mutatni, legbelül össze van törve. Még sok időre van szüksége, mire újra nyitni tud a környezete felé” - árulta el a Borsnak Lénárt Évi.
A képernyős életében az elmúlt hetekben sorozatos megpróbáltatások követték egymást: Harsányi Levente szakított a menyasszonyával, elveszítette szeretett bátyját, és még a lábát is meg kellett műteni. Mindezek ellenére próbálja megtalálni a kapaszkodókat a mindennapokban, és a jövőre optimistán tekint.
„Erre nem lehet felkészülni. Kivéve, ha beteg az ember, de a testvérem nem volt az. Két nap alatt, egy sikeres életmentő műtét után ment el…” – mondta Harsányi Levente. A drámai fordulat egy elpattant ér miatt történt, ami elöntötte vérrel a belső szerveket. Az orvosok fantasztikus munkát végeztek, elhárították a vészhelyzetet. De a teste nem tudta feldolgozni a sokkhatást, két nap múlva adta fel a küzdelmet"
– árulta el a drámai részletet Harsányi Levente testvére haláláról.
