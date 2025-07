Ozzy Osbourne: Egy perc néma csenddel emlékezett meg a Tankcsapda az elhunyt rocklegendáról

A világhírű rocklegenda július 22-én vesztette életét, azóta egy világ gyászolja a zenészt. Több sztár is megemlékezett a Black Sabbath frontemberéről. A magyar zenészeket is csapásként érte a legenda halálhíre. A Tankcsapda is megemlékezett a Sötétség Hercegeként ismert Ozzy Osbourne-ról.

Az Osborne cslád gyászolja az elhunyt legendát Fotó: Getty Images

Az MTV, amely a valóságshow-t készítette az Osbourne családról, szintén megemlékezett Ozzyról, kitérve arra is, hogy osztoznak Sharon Osbourne és a családja, szerettei gyászában. A fiatal zenész, Yungblud szívszorító üzenetben búcsúzott példaképétől. Még a rocksztár kedvenc focicsapata is megemlékezett a legendáról. Az Aston Villa elmondja, Ozzy mindig különleges kapcsolatot ápolt a klubbal és a közösséggel, ahonnan származott.

A zenész világot mélyen megrázta a világsztár halála. A Metallica megható üzenetben fejtette ki, hős, ikon, úttörő, inspiráció, mentor és mindenekelőtt barát volt nekik Ozzy, aki Sharon-nal együtt hitt bennük, átalakították az életüket és a karrierjüket. Elton John nemcsak az elhunyt zenei tehetségét dicsérte, hanem elmondta, Ozzy az egyik legviccesebb ember volt, akivel valaha találkozott.

A magyar banda, a Tankcsapda sem hagyhatta szó nélkül a borzalmas hírt. Őket Erdélyben érte utol Ozzy halálhíre. Koncertjükön Lukács Laci meg is állította a tusványosi koncertet.

A Sötétség Hercege azóta már a fényben él....mindenki gondoljon valamelyik kedvenc Ozzy Osbourne- vagy Black Sabbath-dalára, és adózzunk az ő emlékének egyetlen perc némasággal.

Az egy perces csend után újból felzúgott a zene, de műfaj máris megérezte a rocksztár hiányát. Az biztos, hogy Ozzy Osbourne örökké megváltoztatta a zeneipart hazánkban is - írja a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.