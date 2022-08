Halála után is énekelt a búcsúkoncerten Kóbor János

A közönség jogosan hihette a háromnapos őriszentpéteri Omega-fesztiválon, hogy káprázik a szeme, hiszen a nagyszínpadon az elhunyt Omega frontembere, Kóbor János alakja is megjelent. A Gyöngyhajú lány közben, óriási ledfalon énekelt a felhők között Kóbor, akit hatalmas ovációval fogadtak a rajongók, akik megrendülten hallgatták a slágert az elhunyt legenda tolmácsolásában.

– Miután Mihály Tamással, majd Benkő Lacival és végül tavaly Mecky halálával a zenekar két fősre csökkent, ki kell jelentenünk: itt a vége. Nincs többé Omega – mondta Trunkos András a múlt héten a Borsnak, és azt is hozzátette, hogy lesznek megható, egyenesen szakrális részei a koncertnek, melyre minden rajongó emlékezni fog.

Az Omega hivatalos oldalán egy kis időt kértek a szervezők a hétvége feldolgozására, addig is egy pár rajongó saját videójával tudjuk a hangulatot szemléltetni.

Egy koncertlátogató felvétele éppen a szombat esti főeseményen készült. A két még élő tag, Debreczeni „Ciki” Ferenc, és Molnár „Elefánt” György is színpadra lépett a fesztiválon, ahová olyan nagyságokat is meghívtak a szervezők, mint Bródy János, Nagy Feró, Hobo, és a 100 Folk Celsius. Elefánt egyébként nagy valószínűséggel nem csak az Omegától, de valószínűleg a színpadtól is búcsúzott, kiújult betegsége miatt:

– Omegásként biztosan utoljára állok színpadra. Az, hogy egyébként is utoljára, az az állapotomtól függ – magyarázta a Borsnak korábban a zenész.