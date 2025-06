Kitört a frász a TikTokon: széttépik, elégetik a démonbabát

Világszenzáció lett az apró, szőrös, fogas szörnybaba és rengetegen kapkodnak utána. A Labubu-őrület tavaly, 2024 őszén robbant ki és őrjöngve várakoztak a boltok előtt a vásárlók, csakhogy végre megkaparintsák a táskákra akasztható plüsst. Egy pillanat alatt fordult a kocka: most már félnek tőle a TikTokon, mert azt hiszik, rosszabb mint az Annabelle démoni baba!

Vége a Labubu őrületnek?

Az apró kínai játékért olvadoznak az emberek. Főleg azután lett nagy népszerűsége, hogy világsztárok is hordani kezdték: köztük Rihanna, Dua Lipa és David Beckham is beszerzett belőle. Ahogy a dubai csoki, úgy a játékbaba is atombombaként robbant be a piacra: egy-egy Labubu ára több tízezerről akár milliókba is kerülhet. Világőrület tört elő Kínából, ez nem vitás. Egy aukciós árverésen licit is indult egyért – egy kisgyerek méretű Labubu 150 ezer dollárért, vagyis 52 millió forintért talált gazdára!

Labubu lázban ég a világ, és épphogy itthon is begyűrűzött a boltokba, a plüssjáték sikertörténete drámai fordulatot vett. Kész pánikhullám van a TikTokon! Vírusként terjednek az olyan videók, amelyeken Labubut templomba viszik gyóntatni, széttépik vagy kihajítják, csakhogy ne bántson senkit.

De miért? A háttérben egy összeesküvés-elmélet áll: vallási fanatikusok és egyes influenszerek állítják, hogy a manószerű Labubut a gonosz szállta meg. Az ősi, mezopotámiai démonkirály, Pazuzu, ami sötétebb és rémisztőbb, mint Annabelle.

A Pazuzu a babiloni, asszír és akkád mitológiában is feltűnik, a szél démonjának tartják, aki betegségeket és szárazságot hoz az emberiségre. A démonnak fenevad teste, szárnyai, denevérszerű füle és karmai vanak. A TikTokon még egymás mellé is rakták a babát és a démon illusztrációját. Ezután tört ki a frász: a démon kísértetiesen hasonlít Labubura…

Vajon véletlen lehet, vagy tényleg egy ősi entitás tért vissza?

Menekülnek előle, kidobják

Sokan fejtegették már, hogy a csúnya babák miért olyan népszerűek. A pánikolók szerint azért, mert a játékbaba egy ördögi forgatókönyv szerint lett gyártva.