Labubu lázban ég a világ: Csuti megfejtette a játék titkát!

Tavaly a dubai csoki hozta lázba a TikTok és a többi közösségi felületeket használóit, most pedig valami új hódít. Itt a Labubu láz! Kész világőrület tört elő Kínából, félig nyúlra, félig manóra hasonlító plüssfigurát milliókért adják, és senki nem érti, mi okozza a szenzációt? Most kiderítettük, miért olvad a szív, és pengetik ki az olykor több százezer forintot egy ilyen játékért. Le fog esni az állad!

A Labubu babákért oda és vissza vannak az emberek. Mégis mi a titka? / Fotó: Katerina Elagina / Shutterstock

Dubai csoki után Labubu

Valósággal elszabadult az ára a Labubu babáknak. Csak a TikTokon milliók unboxingolnak, bontják ki a dobozt, amiben a furcsa szörnyfigurák egyike megbújik. Világsztárok, köztük Rihanna, Dua Lipa, sőt még David Beckham egykori szövetségi kapitány is a táskáján hord belőle egyet. Itthon pedig a többi között az egyik legnépszerűbb influenszer, Whisperton, sőt még Szabó András Csuti is megajándékozta kedvesét, Biankát egy ilyen kis játékfigurával.

Bár ez a plüss már egy évtizeddel ezelőtt is létezett, a népszerűség csúcsára mégis az utóbbi években kezdett eljutni. A vásárlási őrület azután robbant be, hogy a Blackpink K-pop csapatban lévő Lisa ezzel fotózkodott a közösségi médiában. A Labubu akár 150 ezer forintba is kerülhet és úgy látszik, a határ a csillagos ég.

Kapaszkodj! A héten egy honkongi aukciós ház egy kisgyerek méretű, 131 centiméteres Labubut értékesített, a licit végén a plüss óriási összegért kelt el – 150 ezer dollárért, vagyis 52 millió forintért talált gazdára.

Az ember méretű Labubu lett a világ legdrágább ilyen jellegű játéka, és itthon is hatalmas összegeket képesek kiadni érte az emberek. A TikTokon ellepték az olyan videók, ahol zokogva, izgatottan bontják ki a „vakdobozt”, ami a játékot rejti.

Marad, vagy nem marad az őrület?

Csuti szerint a közösségi média ereje is közre játszhatott, hogy egy új őrület, TikTok-trend terjed.

Ez a fear of missing out hatás, tehát hogy azok a személyek, akik kötődnek ilyen tárgyakhoz, félnek lemaradni róla, ezért megveszik. Az egészben ráadásul van egy misztikum, megvásárolod, de nem tudod biztosan hogy melyik Labubu van benne. A klasszikus unboxing-élmény, mint faktor is benne van. A kicsomagolás, a rejtély, hogy mégis melyik plüss van benne.

– részletezte a Borsnak a Borsnak a TV2 műsorvezetője, a Socialguru marketing ügynökség alapítója.