Személyiségteszt: ez a tulajdonságod vonzza leginkább az ellenkező nemet

Mindenkiben ott van az a bizonyos „valami”, amiért mások azonnal felfigyelnek rá. Van, akit a humora, mást a magabiztossága vagy a kedvessége miatt lehetetlen nem észrevenni. Vajon mi a te titkos fegyvered a vonzerő terén? Az alábbi személyiségtesztből nemcsak arra kapsz választ, hogy milyen tulajdonságod ragadja meg az ellenkező nemet, hanem arra is, hogyan használhatod ki ezt a személyiségedben rejlő előnyt a mindennapokban. Készülj fel, mert lehet, hogy a válasz meglepőbb lesz, mint gondolnád!
Végezd el ezt a gyors személyiségtesztet és tudd meg, mely személyiségjegyeddel babonázhatod el leginkább a kiszemelted. Válaszolj a kérdésekre őszintén, majd számold össze, melyik választ adtad a legtöbbször, végül olvasd el az eredményeket. Induljon a teszt!
A) Könnyen teremtek kapcsolatot, mindig van mondanivalóm.
B) Inkább hallgatok és figyelek, de amikor beszélek, mindenki figyel rám.
C) Szeretek viccelődni, a humorom ragadós.
D) Nyugodt, kiegyensúlyozott vagyok, a társaságom biztonságot ad másoknak.
A) Gyorsan alkalmazkodok és megoldom a problémákat.
B) Intelligensen elemzem a helyzetet, és mindig van tervem.
C) Humorral, mosollyal oldom a feszültséget.
D) Nyugodt maradok, így a környezetem is megnyugszik mellettem.
A) „Veled sosem unalmas az élet!”
B) „Olyan okos vagy.”
C) „Mindig megnevettetsz.”
D) „Veled biztonságban érzem magam.”
A) Új emberekkel találkozok, programokon veszek részt.
B) Olvasás, művészet, intellektuális kihívások.
C) Sport, játék, bármi, ami szórakoztató.
D) Pihenés, természet, baráti összejövetelek.
A) Szeretsz új élményeket, izgalmat hozni a kapcsolatba.
B) Fontos számodra a lelki összhang és a beszélgetés.
C) Humorral, könnyedséggel közelítesz a szerelemhez.
D) Hűséges és gondoskodó vagy, mindig ott vagy a partnerednek.
Energikus és magabiztos személyiség vagy. Az emberek vonzónak találják a rátermettséged, hogy mindig van valamilyen új ötleted. A spontaneitásod tesz ellenállhatatlanná.
Intelligens és titokzatos vagy. Az ellenkező nemet leginkább a bölcsességed vonzza. Olyan aurád van, amely egyszerre titokzatos és vonzó, és mindenki kíváncsi rád.
Humoros és életvidám személyiség vagy. A nevetésed ragadós, a jókedved pedig olyan tulajdonság, amelyet nehéz figyelmen kívül hagyni. Az emberek vonzódnak hozzád, mert veled könnyed és vidám az élet.
Nyugodt és gondoskodó vagy, az ellenkező nemet leginkább a stabilitásod és a figyelmességed vonzza. Veled öröm kapcsolatban lenni, mert megbízható és szeretetteljes vagy.
