3 csillagjegy a szórakoztatás nagy mestere, ők hoznak életet minden összejövetelbe

Ismersz igazi humorbombát a környezetedben? Ha tudod, ki a társaság lelke, már határozott elképzelésed lehet arról, hogy kik a leghumorosabb csillagjegyek.

3 csillagjegy nem ismeri a szomorúságot / Fotó: Unsplash

Ez a három csillagjegy áll a humor szolgálatában

Ikrek

Páratlanul szellemes jegy. A Merkúr, a kommunikáció bolygója uralja, ami azt jelenti, hogy gyorsan képes kapcsolatokat teremteni és humorával mindenkit lenyűgözni. A jegy képviselői néha annyira gyors észjárásúak, hogy a vicceiket sokszor fel sem fogják, ugyanakkor nem bánják, ha nem érti meg őket mindenki. Az Ikreket szórakoztatják a saját beszólásaik, nekik ennyi éppen elég!

Kos

A Kosnak fantasztikus humorérzéke van, és egy szempillantás alatt előjön egy új viccel. Magabiztos természete segít abban, hogy a szellemes megjegyzéseit hatásosan adja elő. A jegy képviselői a viccek tartalmát illetően is bátrak. Mondjuk úgy, hogy ez a tűzjegy nem fél kockázatot vállalni a humorával.

Nyilas

Rendkívül szellemes, ez a jóindulatú és optimista tűzjegy mindig szívesen nevet. Ha leülne egy társaságban a hangulat, a Nyilas hozza a humort, általában vicces megjegyzések vagy pikáns cáfolatok formájában. Egy unalmas környezet pillanatok alatt stand-up comedy eseménnyé válik, amíg ő ott van.