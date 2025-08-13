UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3 csillagjegy a szórakoztatás nagy mestere, ők hoznak életet minden összejövetelbe

csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 09:00
humorhoroszkóp
Vannak, akiknek a vidámsága ragadós. Sejted, melyik három csillagjegyre gondoltunk?
Bors
A szerző cikkei

Ismersz igazi humorbombát a környezetedben? Ha tudod, ki a társaság lelke, már határozott elképzelésed lehet arról, hogy kik a leghumorosabb csillagjegyek.

siker, eredmény, boldogság, barátok, horoszkóp, csillagjegy
3 csillagjegy nem ismeri a szomorúságot / Fotó: Unsplash

Ez a három csillagjegy áll a humor szolgálatában

Ikrek
Páratlanul szellemes jegy. A Merkúr, a kommunikáció bolygója uralja, ami azt jelenti, hogy gyorsan képes kapcsolatokat teremteni és humorával mindenkit lenyűgözni. A jegy képviselői néha annyira gyors észjárásúak, hogy a vicceiket sokszor fel sem fogják, ugyanakkor nem bánják, ha nem érti meg őket mindenki. Az Ikreket szórakoztatják a saját beszólásaik, nekik ennyi éppen elég!

Kos
A Kosnak fantasztikus humorérzéke van, és egy szempillantás alatt előjön egy új viccel. Magabiztos természete segít abban, hogy a szellemes megjegyzéseit hatásosan adja elő. A jegy képviselői a viccek tartalmát illetően is bátrak. Mondjuk úgy, hogy ez a tűzjegy nem fél kockázatot vállalni a humorával.

Nyilas
Rendkívül szellemes, ez a jóindulatú és optimista tűzjegy mindig szívesen nevet. Ha leülne egy társaságban a hangulat, a Nyilas hozza a humort, általában vicces megjegyzések vagy pikáns cáfolatok formájában. Egy unalmas környezet pillanatok alatt stand-up comedy eseménnyé válik, amíg ő ott van.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu