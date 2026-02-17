Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Személyiségtesztben szereplő kép egy macskáról rózsaszín háttér előtt

Te milyen macska lennél? Személyiségteszt a macskák világnapja alkalmából

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 16:45
önismeretMacskák Világnapmacska
Ma 36 éve, hogy a világ minden február 17-én a cicákat ünnepli: a puha tappancsokat és a dorombolás megnyugtató hangját. A macskák világnapja nemcsak arról szól, hogy több jutalomfalatot adunk a kedvenceinknek, hanem arról is, hogy elismerjük, mennyire sokfélék – akárcsak mi. Van, amelyik macska igazi kanapékirálynő, más fáradhatatlan felfedező. Vajon te milyen macska lennél? Töltsd ki a személyiségtesztet és kiderül!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Európában 1990 óta a legtöbb országban február 17-én tartják a Macskák világnapját, mely Olaszországból ered. 
  • A világnap alkalmából készült személyiségtesztünk eredménye megmutatja, te milyen fajtájú macska lennél.
  • A teszt arra is rávilágít, hogyan kapcsolódsz másokhoz.
  • Megtudhatod azt is, hogy a harmónia, a pezsgés, a biztonság vagy a szabadság motivál-e téged leginkább.

Te vajon milyen típusú macska lennél? Elegáns megfigyelő, játékos energiabomba, higgadt stratéga vagy szabad szellemű kalandor? A Macskák világnapja alkalmából, amely Olaszországból ered és a legtöbb európai országban február 17-én ünneplik, létrehoztunk egy személyiségtesztet, amelynek kitöltésével kiderítheted, hogy melyik macskafajta áll hozzád a legközelebb.

Személyiségtesztben szereplő kép egy fehér macskáról
Személyiségtesztünkből megtudhatod, te milyen macska lennél.
Fotó: Daniel Megias / shutterstock

Milyen macska lennél? – személyiségteszt a macskák világnapja alkalmából

1. Hogyan indítod a reggeleket?

A) Komótosan

B) Energikusan

C) Lazán

D) Változó  

2. Egy baráti társaságban te vagy az, aki…

A) inkább figyel és csak akkor szólal meg, ha muszáj.

B) a középpontban van, mindenkihez van egy kedves szava.

C) tanácsokat osztogat.

D) szó nélkül lelép.

3. Milyen környezetben érzed jól magad?  

A) Kényelmes, meghitt otthonban.

B) Olyan helyen, ahol pezseg az élet.

C) Letisztult, rendezett térben.

D) Ott, ahol szabadon mozoghatok.

4. Mit gondolsz a szabályokról?

A) Jó, ha vannak, de nem kell túlzásba vinni azokat.

B) Inkább a szívemre hallgatok.

C) Szeretem, ha világos keretek között működnek a dolgok.

D) Csak akkor tartom be azokat, ha van értelmük.

5. Hogyan reagálsz egy váratlan helyzetre?

A) Először kivárok, majd higgadtan lépek.

B) Azonnal cselekszem!

C) Gyorsan elemzem a helyzetet, és stratégiát alkotok.

D) Improvizálok – sokszor így születnek a legjobb dolgok.

Zöld szemű szürke macska a padlón fekve
A személyiségteszt eredménye megmutatja, te milyen fajtájú macska lennél.
Fotó: Orlov Alexsandr / shutterstock

Lássuk a személyiségteszt eredményét

Többségében „A” válasz: Perzsa macska

Ha az „A” válaszokból gyűjtöttél a legtöbbet, igazi perzsa alkat vagy. A perzsa macskák híresek hosszú, selymes bundájukról és arisztokratikus megjelenésükről. Nyugodt természetűek, szeretik a kiszámítható, békés környezetet, és igazi otthonülők. Nem rohannak feleslegesen, inkább kényelmesen szemlélik a világot. Te is értékeled a harmóniát, fontos számodra a komfort és az érzelmi biztonság. A drámázás nem a te tereped – inkább csendes magabiztossággal vagy jelen minden szituációban.

Többségében „B” válasz: Sziámi macska

A sziámi macska az egyik legkommunikatívabb fajta: kifejezetten „beszédes”, ragaszkodó és intelligens. Élvezi az ember közelségét, és gyakran aktívan keresi a figyelmet. A személyiségteszt szerint energikus, nyitott, és az érzelmeid bátran vállaló személyiség vagy. Szeretsz kapcsolódni, inspirálni másokat, és nem riadsz vissza attól sem, hogy a társaság középpontjába kerülj. Az életedben fontos a dinamika és az interakció.  

Többségében „C” válasz: Brit rövidszőrű macska

A brit rövidszőrű macska higgadt, kiegyensúlyozott és rendkívül alkalmazkodó macskafajta. Ha a személyiségteszt szerint hozzád ez a fajta illik, akkor te vagy az, akire mások támaszkodhatnak. Szereted az átlátható helyzeteket, az intelligenciád és a megfontoltságod miatt sokan kérik ki a véleményed.

Többségében „D” válasz: Maine Coon

A Maine Coon az egyik legnagyobb testű macskafajta, mégis kifejezetten barátságos és játékos. Kíváncsi, aktív és igazi felfedező típus, aki szívesen vesz részt mindenben, ami körülötte történik. Ha a válaszaid alapján a Maine Coon jött ki eredményül, akkor nagy szívű, kalandvágyó és kreatív személyiség vagy. Szereted a szabadságot, de közben fontosak számodra a mély kapcsolatok is. Erős egyéniség vagy, akit nem lehet skatulyába zárni. 

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

