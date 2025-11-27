Ezt árulja el rólunk, mit veszünk, ha Black Friday akció van – Kosár személyiségteszt

Egy személyiségteszt, melynek kiértékeléséhez nem kell egyebet tennünk, mint megnéznünk mit tettünk a kosarunkba. A leárazások mágnesként vonzzák az impulzusokat: azt hisszük, jó üzletet kötünk, de gyakran inkább érzelmi igényeinket próbáljuk kielégíteni. A kosarunkban lehet turmixgép, ruha, laptop vagy illatgyertya – mindegyik egy apró üzenet arról, mit keresünk épp az életünkben. A biztonságot? Az újdonságot? Az önjutalmazást? Most kiderül! Nézzük, mi derül ki rólunk! Készen állunk egy kis önismereti kiruccanásra? A kosarunk mindent elárul rólunk – írja a Fanny magazin.
Van, aki biztonságot vásárol, más státuszt, megint más csupán élményt vagy kontrollt. És persze ott a FOMO – a félelem, hogy lemaradunk valamiről, amit „mindenki más” megszerez.
– A Black Friday lényege nem a kedvezmény, hanem az érzelmi aktiválás. A marketingpszichológia jól ismeri a „kihagyhatatlan lehetőség” hatását: amikor egy termék árát leviszik, az agyunk jutalomérzékelő központja felvillan, mintha tényleges nyereséget élnénk át. Ilyenkor dopamin szabadul fel, és ez a kellemes izgalom sokszor erősebb, mint maga a vásárlás célja. A „most vagy soha” üzenetek pedig az evolúciós ösztönökre hatnak: az ősember sem hagyott ott egy marék bogyót, ha úgy érezte, holnap talán már nem lesz ott. Mai emberként ugyanezt éljük meg egy leárazott porszívó vagy kabát láttán. A kereskedők tudják: ha az időt korlátozzák – „már csak ma!” – az agyunk veszélyhelyzetként értékeli az üzenetet, és gyors döntésre kényszerít minket, olykor valós érvek nélkül. Végül pedig ott a kognitív disszonancia, tehát a viselkedésünk nincs összhangban azzal, ahogyan arról a dologról vagy helyzetről egyébként vélekedünk. Ilyenkor beindul az önvédelmi mechanizmus, ha már megvettük, rögtön racionalizáljuk a döntést: „úgyis kellett volna már egy új, tehát ez jó befektetés volt”. A Black Friday tehát nemcsak akció, hanem pszichológiai kísérlet is, amelyben mindannyian részt veszünk – önként és kattintva. Az, hogy ilyenkor milyen akciókat figyelünk, az rengeteget elárul a személyiségünkről – mondja dr. Fehér Gabriella pszichológus.
Amikor a kosarunkban turmixgép, porszívó, robotfűnyíró vagy mosogatógép lapul, akkor mi az előrelátó típushoz tartozunk. Számunkra a vásárlás nem impulzus, hanem beruházás. Lehet, hogy már fél éve időszerű lett volna lecserélni a rossz mosógépet, de mi kivártuk az akciót. Lehet, hogy még egy évig simán működik a hajszárító, de most van akció, most vesszük meg az újat. A háztartási gép az irányítás illúzióját kínálja: hogy minden helyzetre fel vagyunk készülve, és ezáltal a mindennapjaink kiszámíthatók maradnak. A leárazok nem a szórakozás lehetőségét jelenti számunkra, hanem komoly stratégiát igénylő feladatot: listát írunk, összehasonlításokat végzünk, értékeléseket olvasunk. A kosarunkban nem csak termék van, hanem a biztonságérzet. Mögöttes belső üzenet: „Ha a környezetem rendben van, én is rendben vagyok.” Hogy ezt az érzést másoknak is átadjuk, szívesen segítünk nekik is a döntésben.
Típusunk: A megfontolt előrelátó
Amennyiben a leárazott ruhák, táskák, cipők, parfümök vonzanak leginkább, akkor számunkra fontos a vizuális önkifejezés. A Black Friday nekünk nem spórolás, hanem lehetőség arra, hogy frissítsük az identitásunkat: ruhákon keresztül üzenünk a világnak arról, kik szeretnénk lenni. Számunkra a vásárlás szimbolikus kommunikáció: minden új ruha egy új szerep. Nem felszínesség, inkább önmegerősítés – egy módja annak, hogy kézzelfogható formában tapasztaljuk meg az értékeinket. Az akciók idején a „különleges” érzése hajt minket: szeretnénk megtalálni azt, ami másnak nem jutott eszébe, és ezáltal egy kicsit kitűnünk a tömegből. Jellemzően kreatív, esztétikailag érzékeny emberek vagyunk, a vásárlást élményként éljük meg – egy rituáléként, ami feltölt, nem pedig kimerít minket.
Típusunk: A státuszgyűjtő
Hat doboz mosókapszulát, három csomag papírtörlőt, fél évre elegendő kávét, egy évre elegendő mustárt és majonézt pakoltunk a kosarunkba. Számunkra a vásárlás nem szórakozás, hanem megnyugtató rituálé. A birtoklás érzése enyhíti a hiánytól való félelmünket: nehogy valami elfogyjon, és ne legyen otthon, amikor szükségünk lenne rá.
A pszichológiában ez az úgynevezett hoarding-tendencia enyhébb formája, ami nem patológiás, inkább a biztonságkeresés természetes megnyilvánulása. Általában felelősségteljesek, családközpontúak vagyunk, és szeretünk felkészülten élni. Számunkra a Black Friday nem a luxusról, hanem a kiszámíthatóságról szól. Akkor nyugodt a lelkünk, ha tele a kosarunk és ezáltal a spejzünk.
Típusunk: A spájzoló
Az okosóra, a legújabb telefon, a vezeték nélküli hangszóró – ha ezek kerülnek a kosarunkba, akkor mi valódi jövőbe látó techrajongók vagyunk. Minket az újdonság inspirál, a fejlődés hajt. Szenzoros újdonságkeresők vagyunk: az ismeretlenben érezzük jól magunkat, az új technológiák izgalma fűt minket. A Black Friday nekünk nem a spórolásról szól, hanem a felfedezésről. Az akció csak katalizátor – a lényeg, hogy kipróbálhatunk, megszerezhetünk valami újat, mielőtt mások megtennék. Újdonságkeresőként optimisták, kreatívak vagyunk, de hajlamosak a gyors döntésre is. A kosarunk a kíváncsiságunk tükre – minden egyes kütyü mögött az a vágy lapul, hogy kicsit előrébb járjunk a világnál.
Típusunk: Az innovátor
Amennyiben a kosarunkban főként gyertyák, füstölők, wellnesskuponok, könyvek és finomságok sorakoznak, azt mutatja, hogy figyelünk a saját lelkünkre. Számunkra a vásárlás az öngondoskodás része, egy módja annak, hogy törődjünk magunkkal. Tudatosan vásárlunk, nem impulzív módon: inkább megfontoltan, de örömmel költünk a saját jól-létünkre. A Black Friday számunkra azt jelenti, hogy most megengedhetjük magunknak a pihenést. A pszichológiában ez a pozitív önjutalmazás kategóriája – amikor nem hiányt pótlunk, hanem energiát gyűjtünk. A kosarunk nem tárgyakkal, hanem mini boldogságforrásokkal telik meg.
Típusunk: A tudatos hedonista
Ez is árulkodik rólunk
Gondoltuk volna, hogy már az is árulkodó, hogyan pakoljuk tele a kosarunkat? A kutatások szerint, ha rendszerezve, kategorizálva vásárlunk, jellemzően analitikus, tervező személyiségek vagyunk, ha viszont véletlenszerűen kattintgatunk vagy emelünk le dolgokat a polcról, inkább intuitív, érzelmi döntéshozók. Ha pedig túl sokat teszünk be, majd rakunk ki a kosarunkból, mindig újratervezünk, akkor hajlamosak vagyunk a perfekcionizmusra és a döntési szorongásra.
