Ezt árulja el rólunk, mit veszünk, ha Black Friday akció van – Kosár személyiségteszt

Vásárláskor az érzelmi aktiválás irányít minket, egy pszichológiai kísérlet önkéntes résztvevőivé válunk.

A kosár személyiségteszt megmutatja, melyik típushoz tartozunk: megfontolt, spájzoló, innovátor vagy státuszgyűjtő.

Az is árulkodó, hogy hogyan pakolunk be a kosarunkba.

Egy személyiségteszt, melynek kiértékeléséhez nem kell egyebet tennünk, mint megnéznünk mit tettünk a kosarunkba. A leárazások mágnesként vonzzák az impulzusokat: azt hisszük, jó üzletet kötünk, de gyakran inkább érzelmi igényeinket próbáljuk kielégíteni. A kosarunkban lehet turmixgép, ruha, laptop vagy illatgyertya – mindegyik egy apró üzenet arról, mit keresünk épp az életünkben. A biztonságot? Az újdonságot? Az önjutalmazást? Most kiderül! Nézzük, mi derül ki rólunk! Készen állunk egy kis önismereti kiruccanásra? A kosarunk mindent elárul rólunk – írja a Fanny magazin.

Személyiségteszt, amiből kiderül: mit keresünk az életünkben és hogyan hat ránk a Black Friday

Van, aki biztonságot vásárol, más státuszt, megint más csupán élményt vagy kontrollt. És persze ott a FOMO – a félelem, hogy lemaradunk valamiről, amit „mindenki más” megszerez.

– A Black Friday lényege nem a kedvezmény, hanem az érzelmi aktiválás. A marketingpszichológia jól ismeri a „kihagyhatatlan lehetőség” hatását: amikor egy termék árát leviszik, az agyunk jutalomérzékelő központja felvillan, mintha tényleges nyereséget élnénk át. Ilyenkor dopamin szabadul fel, és ez a kellemes izgalom sokszor erősebb, mint maga a vásárlás célja. A „most vagy soha” üzenetek pedig az evolúciós ösztönökre hatnak: az ősember sem hagyott ott egy marék bogyót, ha úgy érezte, holnap talán már nem lesz ott. Mai emberként ugyanezt éljük meg egy leárazott porszívó vagy kabát láttán. A kereskedők tudják: ha az időt korlátozzák – „már csak ma!” – az agyunk veszélyhelyzetként értékeli az üzenetet, és gyors döntésre kényszerít minket, olykor valós érvek nélkül. Végül pedig ott a kognitív disszonancia, tehát a viselkedésünk nincs összhangban azzal, ahogyan arról a dologról vagy helyzetről egyébként vélekedünk. Ilyenkor beindul az önvédelmi mechanizmus, ha már megvettük, rögtön racionalizáljuk a döntést: „úgyis kellett volna már egy új, tehát ez jó befektetés volt”. A Black Friday tehát nemcsak akció, hanem pszichológiai kísérlet is, amelyben mindannyian részt veszünk – önként és kattintva. Az, hogy ilyenkor milyen akciókat figyelünk, az rengeteget elárul a személyiségünkről – mondja dr. Fehér Gabriella pszichológus.