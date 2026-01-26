Régi kedvencek nyomában: mi történt az Egy rém rendes család legkisebb fiával?

Rovatunkban olyan színészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől az Egy rém rendes család Bud Bundy-ja, David Faustino? Az 51 éves színész szinkronszínészként máig ismert produkciók közreműködője, sőt a leghíresebb szerepéhez is készül visszatérni!

Az Egy rém rendes család Bud-ja 51 éves már / Fotó: CraSH

Az Egy rém rendes család David Faustino-t sztárrá tette

Színészi karrierjének egyetlen igazán híres szerepe a Bundy család legkisebb gyermeke, Bud volt, így nem csoda, hogy mindenki elsősorban erről a karakterről ismeri. Az Egy rém rendes családban 11 évadon és 259 epizódon keresztül szerepelt, így a nézők a felnőtté válását is végigkövethették. A komédiasorozat a hosszával és a sikereivel történelmet írt, pedig az első epizódokat nem fogadta túl nagy lelkesedés.

Két-három hete ment már a tévében, én pedig felvettem a sorozatban hordott pólómat, és egy plázában lófráltam, hátha felismer valaki. Senki sem jött oda hozzám

– mesélte később David Faustino, aki nem sokkal ezután már alig tudta levakarni magáról a rajongókat.

Mit tudunk az Egy rém rendes család sorozatsztárjáról?

Hogy mennyire rohan az idő, azt jól mutatja, hogy a Bundy család „kicsi kincse” már az 51. életévét tapossa. A színész nemcsak az életkora miatt tűnt olyan kicsinek a sorozatban, hiszen 160 centinél állt meg a növésben. A vezetéknevét olasz apai nagyszüleitől örökölte, anyai ágon brit és német felmenőkkel rendelkezik.

11 évig volt a sikersorozat tagja Fotó: HIP/ Northfoto

Los Angelesben született és nőtt fel, édesapja a filmiparban dolgozott jelmezesként, így David Faustino már három hónapos korában Lily Tomlin kisbabáját játszhatta a kamerák előtt. Gyerekszínészként később tévésorozatokban és Disney-tévéfilmekben kapott kisebb szerepeket, míg el nem jött az Egy rém rendes család sikere. A sorozatban az öccsével, a szintén színészi pályát választó Michael Faustinóval is együtt játszott néhány epizódban.

A kedvenc zenei műfaja a hiphop: még egy saját albumot is kiadott, és egy Los Angeles-i szórakozóhelyet is nyitott a műfajnak szentelve. (Rapsztár-ambícióit az Egy rém rendes családban ki is figurázták.) Felesége is a popszakmából érkezett, Andrea Elmer énekesnő volt, kapcsolatuk hét évig tartott. Egyetlen gyermeke nem ebből a házasságból született, hanem 2015-ben, akkori barátnőjétől, Lindsay Bronsontól.