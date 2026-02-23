Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
A Csengetett, Mylord? sorozat főszereplői a személyiségtesztben.

Csengetett, Mylord? Te vajon melyik szereplő lennél a retró vígjátéksorozatból: James vagy Alf Stokes?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 17:15
Alf Stokes, Ivy Teasdale, Lady Lavender, emlékszel még rájuk? Ha igen, akkor utazz vissza velünk az időben, és nosztalgiázz kicsit a Csengetett, Mylord? humoros szereplőgárdájával! Kíváncsi vagy, te kire hasonlíthatsz leginkább a Meldrum-ház lakói közül? A személyiségteszt segítségével most megtudhatod!
Ugye te sem úsztad meg egyik részt sem nevetés nélkül? A Csengetett, Mylord? utánozhatatlan humora az egekbe repítette a nézettséget. Kíméletlen paródiája és imádnivaló karakterei tökéletesen karikírozták az arisztokraták és cselédek közös mindennapjait. Idézd fel velünk kedvenceinket a személyiségteszt segítségével, és derítsd ki, hozzád melyikük áll a legközelebb!

A Csengetett, Mylord? szereplői a személyiségtesztben.
Te melyik Csengetett, Mylord? szereplőre hasonlítasz a legjobban? Töltsd ki a személyiségtesztet, és máris kiderül!
Fotó: TV Times /   GettyImages
  • A sorozatot az 1920-as évek brit társadalma ihlette.
  • Humorának köszönhetően Magyarországon is nagy sikert aratott.
  • A személyiségteszt kérdéseinek megválaszolásával kiderítheted, te melyik Csengetett, Mylord? szereplőre hasonlítasz leginkább.

Tűpontos személyiségteszt: Csengetett, Mylord? karakterekkel

A sorozat az 1920-as évek Angliájába repített minket, egy előkelő londoni házba, ahol ugyanazon falak között élt az úri Lord Meldrum és családja, valamint a ház személyzete. A Csengetett, Mylord? szatirikus története apró-cseprő hétköznapi helyzetekből állt össze, de közben a társadalmi különbségek problémáiról és az emberi hiúságról mesélt a nézőknek.

A Csengetett, Mylord? itthon is hatalmas rajongótábort szerzett, köszönhetően az olyan zseniális magyar hangoknak, mint például Hollósi Frigyes, Hámori Ildikó vagy Pásztor Erzsi.

Csengetett, Mylord? személyiségteszt: te melyik szereplőre hasonlítasz a leginkább?

Készen állsz megtudni, ki lennél a retró sorozat főszereplői közül? Akkor irány a személyiségteszt!

  1. Egy váratlan lehetőség jön veled szembe. Hogy reagálsz?
    A) Megnézem, hogyan lehetne a legtöbbet kihozni belőle
    B) Átgondolom, hogy megéri-e, nem szegek-e meg vele szabályokat
    C) Belevágok, majd lesz valahogy
  2. Mit jelent számodra a munka?
    A) Muszáj, ha boldogulni akar az ember
    B) Kötelesség, amit maximális precizitással kell végezni
    C) Nehéz, de igyekszem helytállni
  3. Hogy viselkedsz a főnököddel?
    A) Udvarias vagyok, de ha kell, kiállok magamért
    B) Megadom a maximális tiszteletet, ez csak természetes
    C) Általában zavarba jövök – mindegy, miről van szó
  4. Elkövetsz egy hibát. Mit teszel, hogyan reagálsz?
    A) Megpróbálom kimagyarázni valahogy
    B) Elismerem és kijavítom
    C) Reménykedem, hogy nem veszik észre
  5. Milyen a kapcsolatod a pénzzel?
    A) A pénz eszköz, amit okosan kell megszerezni
    B) A pénz felelősség, amiért meg kell dolgozni
    C) Gyorsan jön, és gyorsan megy is
  6. Hogyan viselkedsz egy nagy társaságban?
    A) Figyelek mindenkire és alkalmazkodom
    B) Próbálok eleget tenni az elvárásoknak és figyelek az illemszabályok betartására
    C) Könnyen kínos helyzetekbe keveredem
  7. Ha választanod kell a biztonság és a kockázatos nyereség között, mit választasz?
    A) Valószínűleg a kockázatot, ha úgy ítélem meg, hogy megéri
    B) A biztonságot, mert az a biztos, nem?
    C) Nem tudok dönteni, inkább sodródom az árral

Eredmények:

Legtöbb A válasz: Alf Stokes

Ha a legtöbb válaszod A volt, te leginkább Alfra hasonlítasz. Egy talpraesett túlélő vagy, aki gyorsan alkalmazkodik, és mindig van egy terve. Jó a problémamegoldó képességed, és felkészült is vagy. Előfordul, hogy nem követed a játékszabályokat, de legalább ritkán maradsz alul.

Legtöbb B válasz: James Twelvetrees

Ha a legtöbb válaszod B volt, te James Twelvetrees karakterére hajazol. Rendszerszerető, céltudatos típus vagy, akinek fontos a rend, a rendszer és természetesen a megbízhatóság is. Neked egy a lényeg: minden és mindenki legyen a helyén. Csak így érzed jól magad.

Legtöbb C válasz: Ivy Teasdale

Ha a legtöbb válaszod C volt, a természeted Ivy karakteréhez áll a legközelebb. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy jóhiszemű, az ösztöneire hallgató ember vagy, aki talán nem mindig a legszervezettebb, de biztosan lelkes, kedves és emberbarát. Mindig a szívedből szólsz – bár emiatt sokszor te húzod a rövidebbet.

A következő videóra kattintva megnézheted, hogy néznek ki most a Csengetett, Mylord? szereplői:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

