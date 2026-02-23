Csengetett, Mylord? Te vajon melyik szereplő lennél a retró vígjátéksorozatból: James vagy Alf Stokes?

Ugye te sem úsztad meg egyik részt sem nevetés nélkül? A Csengetett, Mylord? utánozhatatlan humora az egekbe repítette a nézettséget. Kíméletlen paródiája és imádnivaló karakterei tökéletesen karikírozták az arisztokraták és cselédek közös mindennapjait. Idézd fel velünk kedvenceinket a személyiségteszt segítségével, és derítsd ki, hozzád melyikük áll a legközelebb!
A sorozat az 1920-as évek Angliájába repített minket, egy előkelő londoni házba, ahol ugyanazon falak között élt az úri Lord Meldrum és családja, valamint a ház személyzete. A Csengetett, Mylord? szatirikus története apró-cseprő hétköznapi helyzetekből állt össze, de közben a társadalmi különbségek problémáiról és az emberi hiúságról mesélt a nézőknek.
A Csengetett, Mylord? itthon is hatalmas rajongótábort szerzett, köszönhetően az olyan zseniális magyar hangoknak, mint például Hollósi Frigyes, Hámori Ildikó vagy Pásztor Erzsi.
Készen állsz megtudni, ki lennél a retró sorozat főszereplői közül? Akkor irány a személyiségteszt!
Ha a legtöbb válaszod A volt, te leginkább Alfra hasonlítasz. Egy talpraesett túlélő vagy, aki gyorsan alkalmazkodik, és mindig van egy terve. Jó a problémamegoldó képességed, és felkészült is vagy. Előfordul, hogy nem követed a játékszabályokat, de legalább ritkán maradsz alul.
Ha a legtöbb válaszod B volt, te James Twelvetrees karakterére hajazol. Rendszerszerető, céltudatos típus vagy, akinek fontos a rend, a rendszer és természetesen a megbízhatóság is. Neked egy a lényeg: minden és mindenki legyen a helyén. Csak így érzed jól magad.
Ha a legtöbb válaszod C volt, a természeted Ivy karakteréhez áll a legközelebb. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy jóhiszemű, az ösztöneire hallgató ember vagy, aki talán nem mindig a legszervezettebb, de biztosan lelkes, kedves és emberbarát. Mindig a szívedből szólsz – bár emiatt sokszor te húzod a rövidebbet.
A következő videóra kattintva megnézheted, hogy néznek ki most a Csengetett, Mylord? szereplői:
