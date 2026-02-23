Csengetett, Mylord? Te vajon melyik szereplő lennél a retró vígjátéksorozatból: James vagy Alf Stokes?

Ugye te sem úsztad meg egyik részt sem nevetés nélkül? A Csengetett, Mylord? utánozhatatlan humora az egekbe repítette a nézettséget. Kíméletlen paródiája és imádnivaló karakterei tökéletesen karikírozták az arisztokraták és cselédek közös mindennapjait. Idézd fel velünk kedvenceinket a személyiségteszt segítségével, és derítsd ki, hozzád melyikük áll a legközelebb!

Te melyik Csengetett, Mylord? szereplőre hasonlítasz a legjobban? Töltsd ki a személyiségtesztet, és máris kiderül!

Tűpontos személyiségteszt: Csengetett, Mylord? karakterekkel

A sorozat az 1920-as évek Angliájába repített minket, egy előkelő londoni házba, ahol ugyanazon falak között élt az úri Lord Meldrum és családja, valamint a ház személyzete. A Csengetett, Mylord? szatirikus története apró-cseprő hétköznapi helyzetekből állt össze, de közben a társadalmi különbségek problémáiról és az emberi hiúságról mesélt a nézőknek.

A Csengetett, Mylord? itthon is hatalmas rajongótábort szerzett, köszönhetően az olyan zseniális magyar hangoknak, mint például Hollósi Frigyes, Hámori Ildikó vagy Pásztor Erzsi.

Csengetett, Mylord? személyiségteszt: te melyik szereplőre hasonlítasz a leginkább?

Készen állsz megtudni, ki lennél a retró sorozat főszereplői közül? Akkor irány a személyiségteszt!

Egy váratlan lehetőség jön veled szembe. Hogy reagálsz?

A) Megnézem, hogyan lehetne a legtöbbet kihozni belőle

B) Átgondolom, hogy megéri-e, nem szegek-e meg vele szabályokat

C) Belevágok, majd lesz valahogy Mit jelent számodra a munka?

A) Muszáj, ha boldogulni akar az ember

B) Kötelesség, amit maximális precizitással kell végezni

C) Nehéz, de igyekszem helytállni Hogy viselkedsz a főnököddel?

A) Udvarias vagyok, de ha kell, kiállok magamért

B) Megadom a maximális tiszteletet, ez csak természetes

C) Általában zavarba jövök – mindegy, miről van szó Elkövetsz egy hibát. Mit teszel, hogyan reagálsz?

A) Megpróbálom kimagyarázni valahogy

B) Elismerem és kijavítom

C) Reménykedem, hogy nem veszik észre Milyen a kapcsolatod a pénzzel?

A) A pénz eszköz, amit okosan kell megszerezni

B) A pénz felelősség, amiért meg kell dolgozni

C) Gyorsan jön, és gyorsan megy is Hogyan viselkedsz egy nagy társaságban?

A) Figyelek mindenkire és alkalmazkodom

B) Próbálok eleget tenni az elvárásoknak és figyelek az illemszabályok betartására

C) Könnyen kínos helyzetekbe keveredem Ha választanod kell a biztonság és a kockázatos nyereség között, mit választasz?

A) Valószínűleg a kockázatot, ha úgy ítélem meg, hogy megéri

B) A biztonságot, mert az a biztos, nem?

C) Nem tudok dönteni, inkább sodródom az árral

