Kőkemény karácsonyi szerelemteszt: ebből kiderül, tényleg szeret-e a párod, vagy csak megszokásból van veled

Töltsd ki a karácsonyi szerelemtesztünket, amelyből kiderülhet számodra, hogy még mindig ég-e a tűz közöttetek, vagy már csak épphogy pislákol!
Az ünnepek alatti feszültség, a sok utazás, a kötelezettség, hogy mindenkit meg kell látogatni, sőt már a szent estét megelőző ember tömeg, vásárok forgataga, és mindezek együttese igazi próbatétel elé állíthatja a kapcsolatotokat. A karácsonyi időszak egyszerre terhes és felemelő, pihentető és fárasztó, magasabb szintre emelheti a kapcsolatotokat vagy előhozhatja a már ott lappangó gondokat. A karácsonyi szerelem kvízünkből megtudhatod, hogy a közösen eltöltött idő, az apró gesztusok és az ünnepi szokások árulkodó jelei lehetnek annak, hogy a másik valóban szerelemmel szeret-e, vagy csak megszokásból van melletted.
Többségében "a" válasz: Igazi ünnepi társad van! Őszintén törődik veled, szeret, és nem csak a megszokás tartja melletted. Szerencsés vagy, mert a párod számára te vagy az ünnep legszebb része.
Többségében "b" válasz: Nem rossz, de van még hova fejlődni! A szeretet ott van, de a figyelmesség időnként hiányzik. Talán nem is tudja, mennyire fontosak neked ezek az ünnepi gesztusok – beszéljetek róla!
Többségében "c" válasz: Ébresztő! Lehet, hogy csak megszokásból vagytok együtt. Az ünnepek alatti távolságtartás figyelmeztető jel lehet. Ideje őszintén beszélni arról, mire vágytok – és hogy hol van ebben a kapcsolatban a szeretet.
