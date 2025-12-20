Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kőkemény karácsonyi szerelemteszt: ebből kiderül, tényleg szeret-e a párod, vagy csak megszokásból van veled

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 16:15
szerelemszerelemtesztteszt
Vajon hogyan viselkedik a párod az ünnepi forgatagban? Karácsonyi szerelemtesztünk kitöltése segíthet neked kiszúrni a rejtett jeleket, amiket talán eddig észre sem vettél. Válaszolj őszintén a kérdésekre, és a végén megtudod, mennyire erős a kapcsolatotok és a szerelem köztetek.
Bors
A szerző cikkei

Töltsd ki a karácsonyi szerelemtesztünket, amelyből kiderülhet számodra, hogy még mindig ég-e a tűz közöttetek, vagy már csak épphogy pislákol!

Szerelemteszt pároknak
Szúrd ki szerelemtesztünk segítségével a rejtett jeleket! / Fotó: GettyImages
  • Az ünnepek alatt könnyedén felszínre törhetnek a párkapcsolati problémák.
  • Ebből a tesztből megtudhatod, hogy miért vagytok még mindig együtt.
  • A teszt iránymutatást adhat, hogy merre tovább.

Ez a karácsonyi szerelemteszt elárulja, tényleg szeret-e a párod, vagy csak megszokásból van veled

Az ünnepek alatti feszültség, a sok utazás, a kötelezettség, hogy mindenkit meg kell látogatni, sőt már a szent estét megelőző ember tömeg, vásárok forgataga, és mindezek együttese igazi próbatétel elé állíthatja a kapcsolatotokat. A karácsonyi időszak egyszerre terhes és felemelő, pihentető és fárasztó, magasabb szintre emelheti a kapcsolatotokat vagy előhozhatja a már ott lappangó gondokat. A karácsonyi szerelem kvízünkből megtudhatod, hogy a közösen eltöltött idő, az apró gesztusok és az ünnepi szokások árulkodó jelei lehetnek annak, hogy a másik valóban szerelemmel szeret-e, vagy csak megszokásból van melletted. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre őszintén!

  1. Hogyan viselkedik veled a párod az ünnepi készülődés közben? 
    a) Segít mindenben, és együtt hangolódtok az ünnepre.
    b) Inkább csak megvárja, amíg kész vagy.
    c) Elvonul, mert az ünnepek idegesítik.
     
  2.  Meglepetést is készít neked karácsonyra? 
    a) Igen, mindig igyekszik valami különlegessel. 
    b) Általában vesz valamit utolsó pillanatban. 
    c) Néha még azt is elfelejti, hogy mit szeretek.
     
  3.  Hogyan reagál arra, ha fáradt vagy és kimerült a készülődéstől? 
    a) Leveszi rólad a terhet, vagy legalább megölel. 
    b) Megkérdezi, mi baj van, de nem nagyon segít. 
    c) Inkább elkerül, nehogy vita legyen.
     
  4. Ki szervezi a közös programokat az ünnepekre? 
    a) Ő is ötletel és részt vesz a tervezésben. 
    b) Főleg én, de elfogadja. 
    c) Mindig rám hagyja, ő csak jön.
     
  5. Hogyan viselkedik a családod körében karácsonykor? 
    a) Figyelmes, kedves és aktívan beszélget mindenkivel. 
    b) Ott van, de inkább csendes. 
    c) Kifogást keres, hogy ne kelljen menni.
     
  6. Mennyire vesz részt a karácsonyi hagyományaitokban (pl. közös filmnézés, sütés, díszítés)? 
    a) Imádja, és ő is hoz ötleteket. 
    b) Ha kérem, csinálja. 
    c) Kerüli az ilyesmit.
     
  7. Észreveszi, ha az ajándékaid mögött gondoskodás van? 
    a) Mindig megköszöni, és értékeli az erőfeszítést.
    b) Örül, de nem mond sokat. 
    c) Néha nem is tudja, honnan van.
     
  8. Hogyan viszonyul a közös újévi terveitekhez? 
    a) Lelkes és előre tervez velem. 
    b) Elmondja, mit szeretne, de rám hagyja a részleteket. 
    c) Nem nagyon érdekli a közös tervezés.
     
  9. Hogyan búcsúztatja veled az évet szilveszterkor? 
    a) Együtt akar lenni, és közösen koccintunk. 
    b) Nem bánja, ha külön baráti társaságban vagyunk. 
    c) Inkább a haverokkal megy bulizni.
     
  10. Mikor mondta utoljára, hogy szeret az ünnepi időszakban? 
    a) Rendszeresen mondja, és ki is mutatja. 
    b) Karácsonykor, de előtte már régen. 
    c) Nem nagyon emlékszem ilyen alkalomra.
     
Párkapcsolati szerelem teszt
Ezzel a szerelem teszttel lebuktathatod a másikat! / Fotó: Shutterstock

Többségében "a" válasz: Igazi ünnepi társad van! Őszintén törődik veled, szeret, és nem csak a megszokás tartja melletted. Szerencsés vagy, mert a párod számára te vagy az ünnep legszebb része.

Többségében "b" válasz: Nem rossz, de van még hova fejlődni! A szeretet ott van, de a figyelmesség időnként hiányzik. Talán nem is tudja, mennyire fontosak neked ezek az ünnepi gesztusok – beszéljetek róla!

Többségében "c" válasz: Ébresztő! Lehet, hogy csak megszokásból vagytok együtt. Az ünnepek alatti távolságtartás figyelmeztető jel lehet. Ideje őszintén beszélni arról, mire vágytok – és hogy hol van ebben a kapcsolatban a szeretet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
