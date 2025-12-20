Kőkemény karácsonyi szerelemteszt: ebből kiderül, tényleg szeret-e a párod, vagy csak megszokásból van veled

Ezzel a szerelem teszttel lebuktathatod a másikat! / Fotó: Shutterstock

Többségében "a" válasz: Igazi ünnepi társad van! Őszintén törődik veled, szeret, és nem csak a megszokás tartja melletted. Szerencsés vagy, mert a párod számára te vagy az ünnep legszebb része.

Többségében "b" válasz: Nem rossz, de van még hova fejlődni! A szeretet ott van, de a figyelmesség időnként hiányzik. Talán nem is tudja, mennyire fontosak neked ezek az ünnepi gesztusok – beszéljetek róla!

Többségében "c" válasz: Ébresztő! Lehet, hogy csak megszokásból vagytok együtt. Az ünnepek alatti távolságtartás figyelmeztető jel lehet. Ideje őszintén beszélni arról, mire vágytok – és hogy hol van ebben a kapcsolatban a szeretet.

Ezek minden idők legjobb karácsonyi dalai:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: