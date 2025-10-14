32 éves a film, ami egy évben kétszer is borzongat: Tim Burton Karácsonyi lidércnyomása

A Wednesday sorozat alkotója, Tim Burton 1993-ban ajándékozta meg rajongóit azzal a filmmel, ami az év ezen időszakában két fontos ünnephez kapcsolódva is remek moziélményül szolgálhat. Idén 32 éve, hogy a Karácsonyi lidércnyomás a mozikba került. De mitől olyan izgalmas ez a történet még három évtized távlatából is?

Karácsonyi lidércnyomás: a film, ami összehozta a karácsonyt a Halloween-nel (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Karácsonyi lidércnyomás: Tim Burton furcsa világai

Tim Burton nem az egyetlen író-rendező Hollywoodban, akinek specialitása a furábbnál-furább világok megteremtése, de kétségkívül ő az egyik legkiemelkedőbb ezen a téren. A Karácsonyi lidércnyomás életművének legékesebb példája, ugyanis két olyan dolgot kombinál össze, amit az átlagembernek talán sosem jutna eszébe egy lapon említeni, ez pedig a halál és a karácsonyi ünnepkör. A cselekmény főhőse Jack Skellington, Halloween város királya, aki megunja, hogy minden évben a Halloween jut neki osztályrészül. Egy véletlen folytán Karácsonyvárosban találja magát, és annyira lenyűgözi a hely varázsa, hogy úgy dönt, ebben az évben ő veszi a kezébe a szeretet ünnepének lebonyolítását. Persze, a dolgok nem éppen úgy alakulnak, ahogy azt Jack eltervezi.

A Karácsonyi lidércnyomás 32 éve borzongatja a rajongókat (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Tim Burton egy szupermarketben kapott ihletet a Karácsonyi lidércnyomás történetéhez, amikor szemtanúja volt, ahogy a boltban lekerülnek a polcról a halloweeni dekorációk, és helyüket átveszik a karácsonyi díszek. Ahogy meglátta a csontvázakat és a Mikulást egymás mellett, rögtön beindult a fantáziája. Ám a különc rendező egyből falakba is ütközött a Disney stúdiónál, akik túl rizikósnak találták Burton vízióját és mielőtt végleg rábólintottak volna a projektre, kértek egy rövid előzetes bemutatót. Henry Selick, akinek ezt a speciális stop-motion animációt köszönhetjük, készített egy rövid kisfilmet Jack főszereplésével, ami meggyőzte a Disney-t is, bár a végső változatot a biztonság kedvéért mégis a testvérvállalatuk, a Touchstone Pictures égisze alatt jelentették meg. Jack különféle arckifejezéseihez és szájmozgásához több mint száz különböző “fejet” készítettek az animátorok. A Henry Selick-féle stop-motion animáció a Karácsonyi lidércnyomás után szinte összefonódott Tim Burton nevével. A 2005-ös A halott menyasszony, majd a Frankenweenie is mind ilyen technikával készültek. A Sandman sorozat alapjául szolgáló képregények alkotója, Neil Gaiman is a Henry Selick-féle stop-motion hatása alá került, így készült el közös filmjük, a Coraline és a titkos ajtó.