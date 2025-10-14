32 éves a film, ami egy évben kétszer is borzongat: Tim Burton Karácsonyi lidércnyomása

A Wednesday sorozat alkotója, Tim Burton 1993-ban ajándékozta meg rajongóit azzal a filmmel, ami az év ezen időszakában két fontos ünnephez kapcsolódva is remek moziélményül szolgálhat. Idén 32 éve, hogy a Karácsonyi lidércnyomás a mozikba került. De mitől olyan izgalmas ez a történet még három évtized távlatából is?
Tim Burton nem az egyetlen író-rendező Hollywoodban, akinek specialitása a furábbnál-furább világok megteremtése, de kétségkívül ő az egyik legkiemelkedőbb ezen a téren. A Karácsonyi lidércnyomás életművének legékesebb példája, ugyanis két olyan dolgot kombinál össze, amit az átlagembernek talán sosem jutna eszébe egy lapon említeni, ez pedig a halál és a karácsonyi ünnepkör. A cselekmény főhőse Jack Skellington, Halloween város királya, aki megunja, hogy minden évben a Halloween jut neki osztályrészül. Egy véletlen folytán Karácsonyvárosban találja magát, és annyira lenyűgözi a hely varázsa, hogy úgy dönt, ebben az évben ő veszi a kezébe a szeretet ünnepének lebonyolítását. Persze, a dolgok nem éppen úgy alakulnak, ahogy azt Jack eltervezi.
Tim Burton egy szupermarketben kapott ihletet a Karácsonyi lidércnyomás történetéhez, amikor szemtanúja volt, ahogy a boltban lekerülnek a polcról a halloweeni dekorációk, és helyüket átveszik a karácsonyi díszek. Ahogy meglátta a csontvázakat és a Mikulást egymás mellett, rögtön beindult a fantáziája. Ám a különc rendező egyből falakba is ütközött a Disney stúdiónál, akik túl rizikósnak találták Burton vízióját és mielőtt végleg rábólintottak volna a projektre, kértek egy rövid előzetes bemutatót. Henry Selick, akinek ezt a speciális stop-motion animációt köszönhetjük, készített egy rövid kisfilmet Jack főszereplésével, ami meggyőzte a Disney-t is, bár a végső változatot a biztonság kedvéért mégis a testvérvállalatuk, a Touchstone Pictures égisze alatt jelentették meg. Jack különféle arckifejezéseihez és szájmozgásához több mint száz különböző “fejet” készítettek az animátorok. A Henry Selick-féle stop-motion animáció a Karácsonyi lidércnyomás után szinte összefonódott Tim Burton nevével. A 2005-ös A halott menyasszony, majd a Frankenweenie is mind ilyen technikával készültek. A Sandman sorozat alapjául szolgáló képregények alkotója, Neil Gaiman is a Henry Selick-féle stop-motion hatása alá került, így készült el közös filmjük, a Coraline és a titkos ajtó.
A Karácsonyi lidércnyomással kapcsolatban az elmúlt 32 évben több rajongói teória is született. Az első, ami nem is annyira teória, hanem maga Tim Burton is megerősítette már, hogy Jack szerelmét, a vörös hajú Sallyt nem más inspirálta, mint Lisa Marie színésznő, aki akkoriban Tim Burton barátnője volt és több filmjében is szerepelt. A rajongók azonban ennél sokkal vadabb összefüggéseket is felfedeztek a filmmel és Tim Burton életművével kapcsolatban. Az egyik legismertebb teória szerint A halott menyasszony, a Karácsonyi lidércnyomás és a Frankenweenie együttesen egy összefüggő történetet alkotnak, ami a férfi főhős, Victor gyerekkorát, életét és halálát meséli el.
A filmzenét az a Danny Elfman szerezte, akivel Tim Burton előszeretettel dolgozott együtt más projektjein is, például a Johnny Depp és Christina Ricci főszereplésével készült Álmosvölgy legendája, vagy a Charlie és a csokigyár. Azonban ebben a filmben nemcsak zeneszerzőként, hanem szereplőként is tevékenykedett, ugyanis Jack Skellington énekhangját kölcsönözte. Sally-t Catherine O’Hara szólaltatja meg, a gonosz Dr. Finkelstein-t pedig William Hickey.
