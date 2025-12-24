Ezt árulja el rólad, hogyan bontod ki a karácsonyi ajándékot

Többféle karácsonyi ajándékbontási stílus létezik.

A személyiségtesztben hét különféle bontási stílust mutatunk be.

A stílusokhoz személyleírás tartozik.

Az ajándékbontás alapvetően pozitív esemény, amit a legtöbben nagyon élveznek. Ezek a pillanatok lehetnek érdekfeszítők, de viccesek is attól függően, ki hogyan csomagolja ki a neki szánt meglepetést. Ennek a módja a természetünkről is nagyon sokat elárulhat. Az alábbi személyiségtesztből megtudhatod, a tiédről mit.

Személyiségtesztünkből megtudhatod, mit üzen rólad az, ahogy kibontod az ajándékaid.

Fotó: Oksana Klymenko / Shutterstock

Ajándékbontó személyiségteszt

Te hogyan bontod ki a karácsonyi ajándékot?

1. Precízen, óvatosan, szinte már művészien, hogy még a csomagolóanyag se sérüljön. A szalagot és a díszeket is ügyelve szedem le, és mindent megőrzök, elteszek.

2. Szeretem tépni, szakítani a papírt, akárcsak egy gyerek, hiszen az a jó, ha hangosan zörög és gyűrődik az anyag. Nem foglalkozom az újrahasznosítással.

3. Először megnézem kívülről a csomagot, felmérem, megmozgatom, megrázogatom, tippelek, mi lehet benne, és csak ezután kezdem el bontani sejtelmes arccal.

4. Mielőtt kinyitnám, minden részletét átnézem, megdicsérem a csomagolást és köszönetet mondok. Csak ezt követően kezdek neki a rituálészerű felbontásnak.

5. Végig sem várom, hogy átadja és mondjon róla pár mondatot az ajándékozó, máris lelkesen bontogatni kezdek, hogy a lehető leghamarabb megtudjam, mit kaptam.

6. Picit feltárom a csomagolást és belesek, hogy látom-e, mi lapul alatta. Amint felismerem, megállok, elmosolyodom és megölelem a másikat. Talán csak otthon fejezem be a nyitást.

7. Lassan cselekszem, mert feszültté tesz, hogy mások esetleg néznek. Kommentálok minden mozdulatot, viccelődők, de csak mert zavarban vagyok.

Mit üzen rólunk az ajándékbontási stílusunk? 1. válasz: Szereted a rendet, észreveszel és értékelsz minden apró részletet, és nem vagy rest megadni a módját a dolgoknak. Előfordulhat, hogy gyűjtögető lélek vagy, de csak azért, mert minden tárgyat tisztelsz, akárcsak azokat, akiktől a tárgyakat kaptad. 2. válasz: Lelkes, spontán, vidám és életigenlő személyiség vagy, aki imád a jelenben élni és a pillanatot megragadni. Számodra az élmények az igazán fontosak, nem pedig a materiális javak. Jókat tudsz nevetni, beszélgetni, és mindig van egy jó szavad másokhoz. 3. válasz: Gondolkodó, analizáló típus vagy, aki a meglévő információk alapján szereti kirakni a teljes képet. Hajlamos lehetsz az agyalásra, a már-már nyomozói magatartásra, az aprólékosságod néha hátráltat is annak ellenére, hogy a lételemed ez a fajta hozzáállás. 4. válasz: Igazán emelkedett hangulatú ember vagy, aki imád minden eseményt, köztük a kisebb találkozásokat is ünneppé tenni. Értékeled mások gesztusait, fontos számodra az adott pillanat jelentősége, és mindig hálával fordulsz a környezeted felé. 5. válasz: Energikus karakter vagy, akit türelmetlenség jellemez, és aki mindig mindent azonnal akar. Emiatt rajongsz az instant örömökért, és azért, ha nincsenek sallangok. Általában kimondod, ami a szívedet nyomja, a tettek embere vagy, aki sosem húzza az időt. 6. válasz: Nem kedveled a nagy meglepetéseket, mivel nem tudod, mit kezdj velük. A pozitívumokat fokozatosan engeded be az életedbe, óvatos vagy másokkal, de közben optimistán hiszed, hogy jó dolgok várnak az életben. Gyakori, hogy elvonulva, egyedül örülsz dolgoknak. 7. válasz: Némileg szorongó alkat vagy, aki vágyik arra, hogy rá figyeljenek, mégis zavarba jön, ha ez megtörténik. Szomjazod az elismerést, de néha attól tartasz, meg sem érdemelnéd. A közösség és az emberek fontosak számodra, mégis nehéz elengedned magad közöttük.

