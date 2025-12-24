KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Személyiségtesztben szereplő kép egy karácsonyi ajándékokat bontogató fiatal nőről

Ezt árulja el rólad, hogyan bontod ki a karácsonyi ajándékot

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 21:30
Előfordult, hogy tüzetesen megfigyelted a szeretteidet vagy éppen önmagadat ajándékbontás közben? Ha igen, talán észrevehetted, hogy ezt is mindenki másképpen csinálja. Rólad vajon mit árul el az, ahogy kibontod az ajándékaid? Legújabb személyiségtesztünkből kiderül!
  • Többféle karácsonyi ajándékbontási stílus létezik.
  • A személyiségtesztben hét különféle bontási stílust mutatunk be.
  • A stílusokhoz személyleírás tartozik.

Az ajándékbontás alapvetően pozitív esemény, amit a legtöbben nagyon élveznek. Ezek a pillanatok lehetnek érdekfeszítők, de viccesek is attól függően, ki hogyan csomagolja ki a neki szánt meglepetést. Ennek a módja a természetünkről is nagyon sokat elárulhat. Az alábbi személyiségtesztből megtudhatod, a tiédről mit.

Személyiségtesztben szereplő kép egy ajándékot bontogató nőről
Személyiségtesztünkből megtudhatod, mit üzen rólad az, ahogy kibontod az ajándékaid. 
Fotó: Oksana Klymenko /  Shutterstock 

Ajándékbontó személyiségteszt

Te hogyan bontod ki a karácsonyi ajándékot?

1. Precízen, óvatosan, szinte már művészien, hogy még a csomagolóanyag se sérüljön. A szalagot és a díszeket is ügyelve szedem le, és mindent megőrzök, elteszek.

2. Szeretem tépni, szakítani a papírt, akárcsak egy gyerek, hiszen az a jó, ha hangosan zörög és gyűrődik az anyag. Nem foglalkozom az újrahasznosítással. 

3. Először megnézem kívülről a csomagot, felmérem, megmozgatom, megrázogatom, tippelek, mi lehet benne, és csak ezután kezdem el bontani sejtelmes arccal.

4. Mielőtt kinyitnám, minden részletét átnézem, megdicsérem a csomagolást és köszönetet mondok. Csak ezt követően kezdek neki a rituálészerű felbontásnak.

5. Végig sem várom, hogy átadja és mondjon róla pár mondatot az ajándékozó, máris lelkesen bontogatni kezdek, hogy a lehető leghamarabb megtudjam, mit kaptam.

6. Picit feltárom a csomagolást és belesek, hogy látom-e, mi lapul alatta. Amint felismerem, megállok, elmosolyodom és megölelem a másikat. Talán csak otthon fejezem be a nyitást.

7. Lassan cselekszem, mert feszültté tesz, hogy mások esetleg néznek. Kommentálok minden mozdulatot, viccelődők, de csak mert zavarban vagyok.

Mit üzen rólunk az ajándékbontási stílusunk?

1. válasz: Szereted a rendet, észreveszel és értékelsz minden apró részletet, és nem vagy rest megadni a módját a dolgoknak. Előfordulhat, hogy gyűjtögető lélek vagy, de csak azért, mert minden tárgyat tisztelsz, akárcsak azokat, akiktől a tárgyakat kaptad.

2. válasz: Lelkes, spontán, vidám és életigenlő személyiség vagy, aki imád a jelenben élni és a pillanatot megragadni. Számodra az élmények az igazán fontosak, nem pedig a materiális javak. Jókat tudsz nevetni, beszélgetni, és mindig van egy jó szavad másokhoz.

3. válasz: Gondolkodó, analizáló típus vagy, aki a meglévő információk alapján szereti kirakni a teljes képet. Hajlamos lehetsz az agyalásra, a már-már nyomozói magatartásra, az aprólékosságod néha hátráltat is annak ellenére, hogy a lételemed ez a fajta hozzáállás.

4. válasz: Igazán emelkedett hangulatú ember vagy, aki imád minden eseményt, köztük a kisebb találkozásokat is ünneppé tenni. Értékeled mások gesztusait, fontos számodra az adott pillanat jelentősége, és mindig hálával fordulsz a környezeted felé.

5. válasz: Energikus karakter vagy, akit türelmetlenség jellemez, és aki mindig mindent azonnal akar. Emiatt rajongsz az instant örömökért, és azért, ha nincsenek sallangok. Általában kimondod, ami a szívedet nyomja, a tettek embere vagy, aki sosem húzza az időt.

6. válasz: Nem kedveled a nagy meglepetéseket, mivel nem tudod, mit kezdj velük. A pozitívumokat fokozatosan engeded be az életedbe, óvatos vagy másokkal, de közben optimistán hiszed, hogy jó dolgok várnak az életben. Gyakori, hogy elvonulva, egyedül örülsz dolgoknak.

7. válasz: Némileg szorongó alkat vagy, aki vágyik arra, hogy rá figyeljenek, mégis zavarba jön, ha ez megtörténik. Szomjazod az elismerést, de néha attól tartasz, meg sem érdemelnéd. A közösség és az emberek fontosak számodra, mégis nehéz elengedned magad közöttük.

Te mit adsz karácsonyra?

Te már megvásároltad az összes karácsonyi ajándékot? Ha még nem, gondold át a listát, és ezeket inkább ne add senkinek, mert úgy tűnik, a ciki meglepetések kategóriájába tartoznak. Vannak azonban olyan aduászok, amelyekkel biztosan nem lősz mellé, ha különféle generációkat kell meglepned, és akkor sem, ha szeretnéd megúszni tízezer forint alatt a költést. Az online rendelt karácsonyi csomagoknak azonban meg is kell érkezniük, hogy szépen becsomagolhasd azokat: ebben a cikkben arról írtunk, mit lehet tenni, ha elkésik a rendelés. Ha pedig kifutottál az időből, akkor se csüggedj, léteznek ugyanis utolsó pillanatos ajándékok!

Szükséged lenne egy kis segítségre az ajándéké becsomagolását illetően? Nézz bele ebbe a videóba is:

Ezek a személyiségtesztek is érdekelehetnek:

 

