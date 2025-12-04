Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt teheted, ha megígérték, de mégsem érkezik meg időben a karácsonyi csomag

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 07:30
rendeléscsomaghatáridőajándék
Sokan rizikóznak, hogy az utolsó pillanatban rendelik meg a karácsonyfa alá való ajándékot, amivel semmi probléma nincs, ha a feladó időben eljuttatja azt a címzettnek. De mit tehetünk akkor, ha az ígértek ellenére is későn érkezik meg a karácsonyi csomag? Mutatjuk!
GUY
A szerző cikkei

Az online rendelések lélektana már csak olyan, hogy a legtöbben a rendelés leadása és a fizetés utáni percekben már tűkön ülve frissítik a rendeléskövetést és alig várják, hogy megérkezzen a várt csomag. Karácsony közeledtével pedig még nagyobb hangsúly helyeződik a szállítási határidőkre, hiszen az online rendelő meg már csak olyan, hogy egyetlen fontosabb csomag van csak a sajátjánál; a másnak ajándékba szánt karácsonyi csomag!

karácsonyi csomag
A futárok minden igyekezete ellenére, általában a kereskedők sara, ha az ígértnél később érkezik csak meg az online rendelt karácsonyi csomag. Fotó: Samuel Peter / Pexels (illusztráció)

Mit tehetünk, ha késik a karácsonyi csomag?

A legegyszerűbb válasz a fenti kérdésre természetesen az, hogy időben le kell adni a karácsonyi rendelést. De persze vannak olyan szituációk, amikor a webshop üzemeltetője garantálja, rosszabb esetben még egyenesen hirdeti is, hogy karácsonyra ott lesz a rendelés – aztán megesik, hogy mégsem így alakul. Ilyen helyzetekben a jogosan felháborodott vásárló két irányba is fordulhat:

  • a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, és/vagy
  • Békéltető Testülethez.

A szállítási határidő be nem tartása egy tipikus tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Tehát ha ő azt ígéri, hogy 3 napon belül megjön az adott termék, de közben 10 napot vagy 1 hónapot kell várni rá, akkor kezdeményezhetünk fogyasztóvédelmi hatósági eljárást. Illetve ott van még a lehetősége a békéltetői testületi eljárásnak. Ez egy ingyenes és gyors eljárás, amely megpróbál egyfajta egyességet létrehozni a felek között és ha ez nem jön létre, akkor a testület határozata dönt

– mondta el a Hír TV-ben Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.

Így néz ki mindez a gyakorlatban

Ahhoz, hogy sikerrel vegyük fel a „harcot” a késve szállító online kereskedőkkel, elengedhetetlen, hogy a megrendelés és a fizetés teljeskörűen dokumentálva legyen! Azaz: őrizzünk meg minden számlát, e-mailt, illetve ha tehetjük, akkor képernyőfotót is készítsünk! Ezt követően a bejelentéssel élhetünk a kormányhivatalhoz, illetve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is. Az nkfh.gov.hu honlapon minden más elérhetőség és iránymutatás is elérhető. Ez igaz a békéltető testületekre is. Eitmann Norbert hozzátette: 

„a hatóságot és a békéltető testületet akár egyszerre is értesíthetjük!”

Ez esetben ugyanis mindkét hatóság lefolytatja az eljárást. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu