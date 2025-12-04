Ezt teheted, ha megígérték, de mégsem érkezik meg időben a karácsonyi csomag

Az online rendelések lélektana már csak olyan, hogy a legtöbben a rendelés leadása és a fizetés utáni percekben már tűkön ülve frissítik a rendeléskövetést és alig várják, hogy megérkezzen a várt csomag. Karácsony közeledtével pedig még nagyobb hangsúly helyeződik a szállítási határidőkre, hiszen az online rendelő meg már csak olyan, hogy egyetlen fontosabb csomag van csak a sajátjánál; a másnak ajándékba szánt karácsonyi csomag!

A futárok minden igyekezete ellenére, általában a kereskedők sara, ha az ígértnél később érkezik csak meg az online rendelt karácsonyi csomag. Fotó: Samuel Peter / Pexels (illusztráció)

Mit tehetünk, ha késik a karácsonyi csomag?

A legegyszerűbb válasz a fenti kérdésre természetesen az, hogy időben le kell adni a karácsonyi rendelést. De persze vannak olyan szituációk, amikor a webshop üzemeltetője garantálja, rosszabb esetben még egyenesen hirdeti is, hogy karácsonyra ott lesz a rendelés – aztán megesik, hogy mégsem így alakul. Ilyen helyzetekben a jogosan felháborodott vásárló két irányba is fordulhat:

a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, és/vagy

Békéltető Testülethez.

A szállítási határidő be nem tartása egy tipikus tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Tehát ha ő azt ígéri, hogy 3 napon belül megjön az adott termék, de közben 10 napot vagy 1 hónapot kell várni rá, akkor kezdeményezhetünk fogyasztóvédelmi hatósági eljárást. Illetve ott van még a lehetősége a békéltetői testületi eljárásnak. Ez egy ingyenes és gyors eljárás, amely megpróbál egyfajta egyességet létrehozni a felek között és ha ez nem jön létre, akkor a testület határozata dönt

– mondta el a Hír TV-ben Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.

Így néz ki mindez a gyakorlatban

Ahhoz, hogy sikerrel vegyük fel a „harcot” a késve szállító online kereskedőkkel, elengedhetetlen, hogy a megrendelés és a fizetés teljeskörűen dokumentálva legyen! Azaz: őrizzünk meg minden számlát, e-mailt, illetve ha tehetjük, akkor képernyőfotót is készítsünk! Ezt követően a bejelentéssel élhetünk a kormányhivatalhoz, illetve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is. Az nkfh.gov.hu honlapon minden más elérhetőség és iránymutatás is elérhető. Ez igaz a békéltető testületekre is. Eitmann Norbert hozzátette:

„a hatóságot és a békéltető testületet akár egyszerre is értesíthetjük!”

Ez esetben ugyanis mindkét hatóság lefolytatja az eljárást.