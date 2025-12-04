Ezt teheted, ha megígérték, de mégsem érkezik meg időben a karácsonyi csomag

Az online rendelések lélektana már csak olyan, hogy a legtöbben a rendelés leadása és a fizetés utáni percekben már tűkön ülve frissítik a rendeléskövetést és alig várják, hogy megérkezzen a várt csomag. Karácsony közeledtével pedig még nagyobb hangsúly helyeződik a szállítási határidőkre, hiszen az online rendelő meg már csak olyan, hogy egyetlen fontosabb csomag van csak a sajátjánál; a másnak ajándékba szánt karácsonyi csomag!
A legegyszerűbb válasz a fenti kérdésre természetesen az, hogy időben le kell adni a karácsonyi rendelést. De persze vannak olyan szituációk, amikor a webshop üzemeltetője garantálja, rosszabb esetben még egyenesen hirdeti is, hogy karácsonyra ott lesz a rendelés – aztán megesik, hogy mégsem így alakul. Ilyen helyzetekben a jogosan felháborodott vásárló két irányba is fordulhat:
A szállítási határidő be nem tartása egy tipikus tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Tehát ha ő azt ígéri, hogy 3 napon belül megjön az adott termék, de közben 10 napot vagy 1 hónapot kell várni rá, akkor kezdeményezhetünk fogyasztóvédelmi hatósági eljárást. Illetve ott van még a lehetősége a békéltetői testületi eljárásnak. Ez egy ingyenes és gyors eljárás, amely megpróbál egyfajta egyességet létrehozni a felek között és ha ez nem jön létre, akkor a testület határozata dönt
– mondta el a Hír TV-ben Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Ahhoz, hogy sikerrel vegyük fel a „harcot” a késve szállító online kereskedőkkel, elengedhetetlen, hogy a megrendelés és a fizetés teljeskörűen dokumentálva legyen! Azaz: őrizzünk meg minden számlát, e-mailt, illetve ha tehetjük, akkor képernyőfotót is készítsünk! Ezt követően a bejelentéssel élhetünk a kormányhivatalhoz, illetve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is. Az nkfh.gov.hu honlapon minden más elérhetőség és iránymutatás is elérhető. Ez igaz a békéltető testületekre is. Eitmann Norbert hozzátette:
„a hatóságot és a békéltető testületet akár egyszerre is értesíthetjük!”
Ez esetben ugyanis mindkét hatóság lefolytatja az eljárást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.