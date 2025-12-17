Személyiségteszt: ki teszi fel a csúcsdíszt a karácsonyfára? Sokat elárulhat a családi dinamikáról

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 16:30
Az ünnepekhez közeledve egyre több a teendő, ilyenkor általában mindenkinek megvan a maga dolga a családon belül. Bizonyos feladatok a nőkre, mások a férfiakra hárulnak, és van, ami a gyerekek felelőssége. Központi szerepet kap például a karácsonyfa feldíszítése, melynek folyamata sokat elárulhat a családi dinamikáról. Erről szól a következő játékos személyiségteszt.
László Juli
A szerző cikkei

Az ünnepi dekoráció, különösen a karácsonyfa díszei a legtöbb családban nagy hangsúlyt kapnak. Vannak, akik generációk óta gyűjtik, és évről évre ugyanúgy teszik fel a família legikonikusabb függőit, míg mások a modernebb darabokra esküsznek. Ugyanez igaz a csúcsdísz felhelyezésére is, aminek még nagyobb a szerepe az ünnepekkor. Sok házban külön rituálé ennek az elemnek a felhelyezése, így nem mindegy hogy ki, mikor és hogyan teszi a fára a leghangsúlyosabb részletet. Személyiségtesztünkből megtudhatod, mit árul el a végső dísz felhelyezőjének karaktere a családi dinamikáról.

Személyiségtesztben szereplő kislány képe a karácsonyfa csúcsdíszének felhelyezése közben
Ki teszi fel a csúcsdíszt a karácsonyfára? A személyiségteszt szerint a válasz sokatmondó lehet a családi működés szempontjából.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Hogyan működik a családi dinamika? Derítsd ki a következő játékos személyiségtesztből

A családtagok viselkedése a különféle hétköznapi és kevésbé hétköznapi helyzetekben nagyon sokat elárulhat arról, hogy milyen láthatatlan szálak és mozgatórugók dolgoznak a famílián belül. A rokonságban mindenki betölt valamilyen szerepet, a tagok hatással vannak egymásra, viselkedésmódjukkal pedig közösen alakítják a családi dinamikát. Éppen erről árulkodhat, hogy ki teszi fel a csúcsdíszt a karácsonyfára. 

APA: 

Ha ő teszi fel a csúcsdíszt, akkor valószínűleg egy hagyományos elvek alapján működő családban éltek. Ebben a rendszerben az apa kapja a főszerepet a komoly és formális dolgokban, mint amilyen a karácsonyfa feldíszítésének záró lépése is. A família tagjai feltehetően tisztelik ezt a felállást, fontos számukra a tradicionális működés, és szeretik, ha a feladatokat jól kiszámítható módon osztják le, legyen szó bármiről. A dinamika itt stabilitásról és erős hagyományokról árulkodik, ami mások számára merevnek tűnhet.

ANYA: 

Amennyiben az anyukát illeti a fő dekoráció felhelyezése, összetartó családról lehet szó, ahol a nő a különféle események mozgatórugója. Itt anyaközpontú a felállás: jellemzően mindenről az édesanya gondoskodik a mindennapokban, az otthoni feladatok nagy része rá hárul, melyeket remekül kézben is tart. Ez a működés tiszteleten alapul és nem teher, az anya, az apa és a gyerekek is szeretik, sőt szorgalmazzák, hiszen mindenki jól tudja: ettől lesz harmónia és egyensúly a családban.

NAGYSZÜLŐ: 

Egyes helyeken a nagypapa vagy a nagymama kapja azt a megtiszteltetést, hogy felteheti a csúcsdíszt, ebben az esetben a hagyományok és az ősök tisztelete lehet a legfontosabb érték. A szokás valószínűleg generációk óta él, és nagy mértékben meghatározza a közös eseményeket, akárcsak a család működését, ami az idős személyek véleményére és élettapasztalataira alapoz. Bizonyára erős a közös identitás, mély a kötődés, és jelen van a kölcsönös tisztelet.

LEGIDŐSEBB GYEREK: 

Van, ahol a születési sorrend szerint a rangidős gyerek kapja ezt a feladatot, ami arra utalhat, hogy a családban fontos a példamutatás és az idősebb testvérek felelősségvállalása. Egy ilyen rendszerben mindenkinek megvan a maga helye, egy nővér vagy báty számára pedig vélhetően a kisebbek segítése is a mindennapok része. Az elsőszülött különösen nagy szerepet kaphat: kis felnőttként kezelhetik, és nagyobb önállósággal ruházhatják fel. Ebből kirajzolódik, hogy a családban erős a bizalom, van megbecsülés és együttműködés.

A LEGFIATALABB TAG: 

Némely családban a legapróbb személyé a legnagyobb megbízás, ami arról árulkodik, hogy a famíliában mindenkinek komoly bizalmat szavaznak. Jó eséllyel nagy az összetartás, nem a tökéletességen és a hierarchián, hanem a közös élményeken és a játékosságon van a hangsúly. A szülők megengedik a csöppségeknek is, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek, és gyakran a koruknak megfelelő feladatokkal is ellátják őket. Ez a rendszer végtelenül rugalmas, elfogadó a légkör, sok a szeretet, a felek egymást biztatják és törekednek az egyenlőségre.

Szeretnél többet megtudni a családi dinamika működéséről és fontosságáról? Nézd meg ezt a videót is:

