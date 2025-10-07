Hihetetlen, hogyan alakítja a sorsodat, hogy hányadik gyermekként születtél – Ennyit számít a születési sorrend

Biztosan hallottál már rengeteg teóriát arról, hogy az elsőszülöttek mennyire komolyak és felelősségteljesek. Vagy hogy a legkisebb tesó mindig a legnagyobb lázadó a családban. De vajon valóban van igazság a születési sorrendből fakadó sztereotípiákban?

Tényleg hatással van a testvérek személyiségére a születési sorrend?

Fotó: Sally Anscombe

Alfred Adler szerint igen. A pszichiáter rengeteget foglalkozott azzal, hogyan formálja a gyerekek személyiségét az, hol állnak a születési sorrendben. Megfigyelései során az úgynevezett családi konstellációt vizsgálta, tehát azt, hogyan alakul az első-, másod-, harmadszülött és egy egyke viszonya, valamint ez hogyan hat a személyiségük fejlődésére.

Így hat az életedre, hogy hol foglalod el a helyed a születési sorrendben

Elsőszülött gyerekek jellemzői

Mivel az első gyermek születésénél a szülők még tapasztalatlanok, tele vannak bizonytalansággal, általában szigorúbb szabályokkal egyengetik a gyerekek útját, és árgúsabb szemekkel figyelik a cselekedeteiket. Ez a szülői magatartás az elsőszülött gyerekekben úgy csapódik le, hogy tele lesznek a megfelelési kényszer vágyával, folyton a tökéletességre törekednek.

Az elsőszülött testvér az, aki általában a leghamarabb „felnő”.

Elsőszülöttek erősségei:

megbízhatóak

szorgalmasak

kitartóak

E a tulajdonságok miatt, általában jó tanulmányi eredményekkel jeleskednek, szeretik a rendet és gyakran kerülnek vezető pozícióba is.

De a perfekcionizmusuknak ára is van.

Elsőszülöttek gyengeségei:

kudarckerülők

nehezen lépnek ki a komfortzónájukból

hajlamosak a kontrollmániára

A pszichológusok szerint, a testvérek eltérő személyiségjegyeket sajátítanak el attól függően, hogy ők a legidősebb, a középső, a legfiatalabb vagy az egyetlen gyermekek-e a családi dinamikában.

Fotó: pixdeluxe

Középső gyerekek jellemzői

A másodszülött gyerekek, középső gyerekek könnyen érzik úgy, hogy két véglet között ragadtak. Nem ők az „első csodái” és nem is „kisbabái” a családnak, ezért szeretnek inkább a kortársaik irányába nyitni, és ott figyelmet, szeretet szerezni.

Ezért a középső gyermekekből lesznek a legjobb csapatjátékosok.

Másodszülöttek erősségei:

rugalmasak, kompromisszumkészek

kiváló a szociális érzékük

empatikusak

A középső gyermekek emiatt általában egész életükben erős és nagy baráti társasággal rendelkeznek, népszerűek, de mindig megtartják a függetlenségüket.