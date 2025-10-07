Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen, hogyan alakítja a sorsodat, hogy hányadik gyermekként születtél – Ennyit számít a születési sorrend

család
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 18:45
egyketestvérelsőszülöttpszichológia
Felelősségteljes, lázadó vagy mediátor. Te is érzed, hogy befolyással volt rád a születési sorrend? A pszichológia meglepő magyarázattal szolgál arra, hogyan hat a személyiségedre, hogy hányadik gyermekként születtél.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Biztosan hallottál már rengeteg teóriát arról, hogy az elsőszülöttek mennyire komolyak és felelősségteljesek. Vagy hogy a legkisebb tesó mindig a legnagyobb lázadó a családban. De vajon valóban van igazság a születési sorrendből fakadó sztereotípiákban?

Így befolyásolja a testvérek személyiségét a születési sorrend.
Tényleg hatással van a testvérek személyiségére a születési sorrend?
Fotó: Sally Anscombe

Alfred Adler szerint igen. A pszichiáter rengeteget foglalkozott azzal, hogyan formálja a gyerekek személyiségét az, hol állnak a születési sorrendben. Megfigyelései során az úgynevezett családi konstellációt vizsgálta, tehát azt, hogyan alakul az első-, másod-, harmadszülött és egy egyke viszonya, valamint ez hogyan hat a személyiségük fejlődésére.

Így hat az életedre, hogy hol foglalod el a helyed a születési sorrendben

Elsőszülött gyerekek jellemzői

Mivel az első gyermek születésénél a szülők még tapasztalatlanok, tele vannak bizonytalansággal, általában szigorúbb szabályokkal egyengetik a gyerekek útját, és árgúsabb szemekkel figyelik a cselekedeteiket. Ez a szülői magatartás az elsőszülött gyerekekben úgy csapódik le, hogy tele lesznek a megfelelési kényszer vágyával, folyton a tökéletességre törekednek.

Az elsőszülött testvér az, aki általában a leghamarabb „felnő”.

Elsőszülöttek erősségei:

  • megbízhatóak
  • szorgalmasak
  • kitartóak

E a tulajdonságok miatt, általában jó tanulmányi eredményekkel jeleskednek, szeretik a rendet és gyakran kerülnek vezető pozícióba is.

De a perfekcionizmusuknak ára is van.

Elsőszülöttek gyengeségei:

  • kudarckerülők
  • nehezen lépnek ki a komfortzónájukból
  • hajlamosak a kontrollmániára
A születési sorrend szerint is kifejlődhetnek különböző személyiségjegyek a gyerekekben.
A pszichológusok szerint, a testvérek eltérő személyiségjegyeket sajátítanak el attól függően, hogy ők a legidősebb, a középső, a legfiatalabb vagy az egyetlen gyermekek-e a családi dinamikában.
Fotó: pixdeluxe

Középső gyerekek jellemzői

A másodszülött gyerekek, középső gyerekek könnyen érzik úgy, hogy két véglet között ragadtak. Nem ők az „első csodái” és nem is „kisbabái” a családnak, ezért szeretnek inkább a kortársaik irányába nyitni, és ott figyelmet, szeretet szerezni.

Ezért a középső gyermekekből lesznek a legjobb csapatjátékosok.

Másodszülöttek erősségei:

  • rugalmasak, kompromisszumkészek
  • kiváló a szociális érzékük
  • empatikusak

A középső gyermekek emiatt általában egész életükben erős és nagy baráti társasággal rendelkeznek, népszerűek, de mindig megtartják a függetlenségüket.

Másodszülöttek gyengeségei:

  • gyakran önbizalomhiánnyal küzdenek
  • hajlamosak a féltékenységre

Legkisebb gyerekek jellemzői

A szülők itt már tapasztaltabbak, ezért a legkisebb gyerekek „lazább” nevelést kapnak a testvéreknél, de hamar rájönnek, hogyan kaphatják meg a figyelmet, amire szükségük van. Ezért ők sokszor szórakoztató, könnyed személyiségek, akik szeretnek a figyelem középpontjában lenni.

Mivel szabadabb kezet kapnak, ők maguk is rendkívül kíváncsiak és kalandvágyóak lesznek.

Legkisebb gyerekek erősségei:

  • nyitottak
  • szabad szelleműek
  • bájosak és szórakoztatók

De ők is megküzdenek a saját démonaikkal.

Legkisebb gyerekek gyengeségei:

  • énközpontúak
  • könnyen vállalnak túl nagy kockázatokat
  • gyakran nem elég függetlenek
  • hajlamosak manipulatív viselkedésre

Egykék jellemzői

A születési sorrend az egykékre is hatással van, mint elsőszülöttek a családban.
Az egykéknek meg van a maguk kiváltságuk és terhük is egyben.
Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 

Az egykékkel sokat foglalkoznak szüleik, és nem csak fiatalkorukban. Nem kell osztozkodiunk testvérikkel a szülői figyelmen, ezért gyakran komolyabbnak, érettebbnek tűnhetnek a kortársaiknál.

Mivel minden támogatást megkapnak a szüleiktől, amikre szükségük lehet, tulajdonképpen egy „szuperelsőszülötté” válnak.

Egykék erősségei:

  • felelősségteljesek, lelkiismeretesek
  • kitartóak
  • szorgalmasak

Mivel azonban nemcsak minden figyelem, de minden elvárás is feléjük irányul, ők is cipelnek nehézségeket.

Egykék gyengeségei:

  • maximalisták
  • nehezen engedik ki a kontrollt a kezeik közül

A születési sorrend, a családban elfoglalt pozíció valóban nagy hatással lehet a személyiségedre, kapcsolataidra és a karrieredre is, de nem szabad általánosítani. Rengeteg más tényező is befolyással van a fejlődésedre (családi helyzet, szülői magatartás, családon kívüli környezet, egyéni különbségek stb.)

Hogyan kezelheti jól egy szülő a testvérek közti rivalizálást?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu