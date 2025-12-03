Miért fontosak a hősök a gyerekeknek? – A példaképek szerepe a gyerekkorban

A gyerekek egész kiskoruktól ösztönösen keresik a hősöket. Hol egy focista posztere kerül fel a falra, hol egy celeb nevét ismételgetik már-már zavarba ejtően sokszor (ez a rosszabbik eset), az okoskák egy tudós példaképüket nevezik ki hősnek (ez az ideális eset), de előfordul az is, hogy a vidéki kisházban lakó, ritkán látott nagypapa lesz a világ ura, aki mindent tud a dolgok megoldásáról és magáról az életről.

Vajon miért ilyen fontos ez nekik? Miért kell, hogy legyen valaki olykor elérhetetlen, akire felnéznek?

A válasz röviden: mert a gyerekek úgy tanulnak fejlődni, hogy mintát keresnek, és azt követik. Egyébként felnőtt életünkben mi is gyakorta működünk így. Csakhogy a gyerekeknél ennek sokkal nagyobb a tétje.

A hősök nem tökéletesek – és épp ez a lényeg

A gyerekeknek nem hibátlan emberekre van szükségük, hanem olyanokra, akik valamitől érdekesek, elszántak vagy jók. Aki megküzdött valamivel. Aki elbukott, mert nem sikerült a küzdelem, utána viszont felállt, és ment tovább. Aki nem tökéletes, sebezhető, érző lélek, nem egy hibátlan, robotszerű valaki, de valamit mégis jól csinált.

Ez lehet egy tudós, aki otthagyta az egyetemet, mégis világraszólót alkotott. Egy festő, aki kórházi ágyon tanult rajzolni. Egy sportoló, aki háromszor feladta, a negyediknél mégsem engedte el. De ugyanilyen fontos hős lehet a gyerek számára az óvónénijük, aki a világ egyik sarokpontját adja számukra, vagy szüleik, mondjuk apa, aki minden este nyávogva olvassa a macskás mesét, mert a csak úgy hajlandó elaludni. A hősöknek kell, hogy legyen egy-egy szuperképességük, hogy aztán azzal páratlanná váljanak gyerekeink szemében.

A hősök üzenetet hordoznak, amit a gyerekek fontosnak éreznek. „Lehetsz te is bátor. Lehetsz te is kitartó. Lehetsz te is olyan, aki képes lesz bármire felnőttként.”

A gyerekek nem elméleti lények. Vagyis nem a „légy kedves, légy kitartó” mondatokból tanulnak, hanem abból, ha látnak valakit, aki valóban kedves vagy kitartó. Nekik kézzel fogható példa kell, az működik a legjobban.