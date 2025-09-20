Melyik az erősebb: az ördögi vagy az angyali éned? Ebből a személyiségtesztből kiderül

Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudhasd, mit érdemelnél inkább: glóriát és szárnyakat vagy szarvakat és farkincát?
Mind követünk el hibákat, és tudunk néha önzőn viselkedni. De az még nem feltétlen egyenlő azzal, hogy a mi vállunkon a kisördög ül a kisangyal helyett. Viszont vannak olyan íratlan szabályok, morális kérdések, amiket egy olyan ember, akinek az angyali énje erősebb, mint az ördögi, biztosan betart – és nem csak amiatt, mert fél, hogy bajba kerül, hanem mert kedves, önzetlen vagy képes a nagyobb jó érdekében cselekedni, és félretenni öncélúságát.
De vékony a határ jó és rossz között. Te tudod melyik oldalon állsz? Ebből a tesztből most biztosan kiderül!
Töltsd ki a személyiségtesztet, számold össze, hogy melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet, hogy kiderüljön; ördög esetleg angyal vagy inkább! De ne csalj! Vagy ha megtennéd, bele se kezdj, mert meg van a válasz...
Az angyali éned jóval erősebb az ördöginél. Ez azt jelenti, hogy nálad a nyugalom, a segítőkészség, az önzetlenség és az empátia az, ami a legmeghatározóbb személyiségjegy. Harmóniát hozol az emberek életébe.
Sokan vannak, akik mindkét oldalról hoznak magukkal egy kicsit. Hol szárnyakkal repülnek a föld felett, hol szarvakkal rohannak a falnak. Ha ebbe a kategóriába kerültél, valószínűleg képes vagy jószívű és türelmes lenni, de még nem tudod minden helyzetben félretenni az egódat és a saját érdekeidet.
A te ördögi éned az idő legnagyobb százalékában ledominálja az angyali hangokat. Valamiféle vagány pimaszság vezérel, de nem tudod, hogy hol vannak a határok a leleményesség és az önzőség között. Talán még élvezed is a felfordulást. De ne aggódj; sosem késő megjavulni egy kicsit!
Ördög vagy angyal? Interaktív személyiségteszt:
