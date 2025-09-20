Melyik az erősebb: az ördögi vagy az angyali éned? Ebből a személyiségtesztből kiderül

Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudhasd, mit érdemelnél inkább: glóriát és szárnyakat vagy szarvakat és farkincát?

Személyiségteszt: ördögi vagy angyali éned irányít?

Mind követünk el hibákat, és tudunk néha önzőn viselkedni. De az még nem feltétlen egyenlő azzal, hogy a mi vállunkon a kisördög ül a kisangyal helyett. Viszont vannak olyan íratlan szabályok, morális kérdések, amiket egy olyan ember, akinek az angyali énje erősebb, mint az ördögi, biztosan betart – és nem csak amiatt, mert fél, hogy bajba kerül, hanem mert kedves, önzetlen vagy képes a nagyobb jó érdekében cselekedni, és félretenni öncélúságát.

De vékony a határ jó és rossz között. Te tudod melyik oldalon állsz? Ebből a tesztből most biztosan kiderül!

Személyiségteszt: angyali vagy ördögi éned irányít erősebben?

Töltsd ki a tesztet, és megtudod, melyik van rád nagyobb hatással!

Töltsd ki a személyiségtesztet, számold össze, hogy melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet, hogy kiderüljön; ördög esetleg angyal vagy inkább! De ne csalj! Vagy ha megtennéd, bele se kezdj, mert meg van a válasz...

Hogy állsz a szabályokhoz?

a) Mindig betartom őket! Nem véletlenül vannak.

b) Betartom, ha másoknak is hasznosak.

c) Csak amolyan útmutató jelleggel gondolok rájuk. Megbízhatónak tartod magad?

a) Persze. Ez alap.

b) Alapvetően szavahihető vagyok, de néha nehezen tartom meg a titkokat.

c) Attól függ, hogy kiről van szó. Mit teszel, ha egy idős hölgyet látsz átkelni az úton?

a) Azonnal a segítségére sietek és átkísérem.

b) Ha nem rohanok sehova, segítek.

c) Általában én is épp időre megyek, szóval nem foglalkozom vele. Mit csinálsz, ha felhív egy barátod, hogy nagyon beteg és nem tud kikelni az ágyból?

a) Rohanok! Viszek neki egy kis húslevest, meleg teát és egy nagy ölelést is.

b) Felhívom, érdeklődöm, hogy minden rendben van-e vele.

c) Kerülöm. Még a végén elkapom tőle. Találsz egy pénztárcát az utca közepén. Mit teszel?

a) Körbekérdezem a járókelőkét, és ha nem tartozik senkihez, odaadom egy rászorulónak a tartalmát.

b) Leadom a legközelebbi rendőrkapitányságon.

c) Mérlegelek, de valószínűleg csak elsétálok felette. Hogyan kezelsz egy konfliktust?

a) Úgy, hogy mindenki érzelmeire odafigyelek.

b) Hideg fejjel.

c) Impulzívan. Védem az igazamat. Mennyire vagy önfeláldozó?

a) Próbálom mindig a nagyobb jót nézni.

b) Hajlandó vagyok áldozatokat hozni. Attól függ, milyen ügyben.

c) Nem igazán. Mindenki a saját sorsának kovácsa.

Értékelés

Legtöbbször a) válasz