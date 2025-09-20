Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Melyik az erősebb: az ördögi vagy az angyali éned? Ebből a személyiségtesztből kiderül

angyal
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 16:15
önismeretszemélyiségtesztördögteszt
Néha te sem tudod hányadán állsz a dolgokkal; szeretsz békítő szerepben tetszelegni, de néha úgy érzed saját magad felé húz a kezed? Ebből a személyiségtesztből most kiderül, hogy inkább ördög vagy angyal vagy-e!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Töltsd ki a személyiségtesztet, hogy megtudhasd, mit érdemelnél inkább: glóriát és szárnyakat vagy szarvakat és farkincát?

Szeméyiségteszt, ördög és angyal jelmezes két nő.
Személyiségteszt: ördögi vagy angyali éned irányít? 
Fotó: Milles Studio / Shutterstock

Mind követünk el hibákat, és tudunk néha önzőn viselkedni. De az még nem feltétlen egyenlő azzal, hogy a mi vállunkon a kisördög ül a kisangyal helyett. Viszont vannak olyan íratlan szabályok, morális kérdések, amiket egy olyan ember, akinek az angyali énje erősebb, mint az ördögi, biztosan betart – és nem csak amiatt, mert fél, hogy bajba kerül, hanem mert kedves, önzetlen vagy képes a nagyobb jó érdekében cselekedni, és félretenni öncélúságát.

De vékony a határ jó és rossz között. Te tudod melyik oldalon állsz? Ebből a tesztből most biztosan kiderül!

Személyiségteszt: angyali vagy ördögi éned irányít erősebben?

Személyiségteszt, három férfi, egy ördög és egy angyal.
Töltsd ki a tesztet, és megtudod, melyik van rád nagyobb hatással!
Fotó: Minerva Studio / Shutterstock

Töltsd ki a személyiségtesztet, számold össze, hogy melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet, hogy kiderüljön; ördög esetleg angyal vagy inkább! De ne csalj! Vagy ha megtennéd, bele se kezdj, mert meg van a válasz... 

  1. Hogy állsz a szabályokhoz? 
    a) Mindig betartom őket! Nem véletlenül vannak.
    b) Betartom, ha másoknak is hasznosak. 
    c) Csak amolyan útmutató jelleggel gondolok rájuk. 
  2. Megbízhatónak tartod magad? 
    a) Persze. Ez alap. 
    b) Alapvetően szavahihető vagyok, de néha nehezen tartom meg a titkokat. 
    c) Attól függ, hogy kiről van szó. 
  3. Mit teszel, ha egy idős hölgyet látsz átkelni az úton? 
    a) Azonnal a segítségére sietek és átkísérem. 
    b) Ha nem rohanok sehova, segítek. 
    c) Általában én is épp időre megyek, szóval nem foglalkozom vele. 
  4. Mit csinálsz, ha felhív egy barátod, hogy nagyon beteg és nem tud kikelni az ágyból? 
    a) Rohanok! Viszek neki egy kis húslevest, meleg teát és egy nagy ölelést is. 
    b) Felhívom, érdeklődöm, hogy minden rendben van-e vele. 
    c) Kerülöm. Még a végén elkapom tőle. 
  5. Találsz egy pénztárcát az utca közepén. Mit teszel? 
    a) Körbekérdezem a járókelőkét, és ha nem tartozik senkihez, odaadom egy rászorulónak a tartalmát. 
    b) Leadom a legközelebbi rendőrkapitányságon. 
    c) Mérlegelek, de valószínűleg csak elsétálok felette. 
  6. Hogyan kezelsz egy konfliktust? 
    a) Úgy, hogy mindenki érzelmeire odafigyelek. 
    b) Hideg fejjel. 
    c) Impulzívan. Védem az igazamat. 
  7. Mennyire vagy önfeláldozó? 
    a) Próbálom mindig a nagyobb jót nézni. 
    b) Hajlandó vagyok áldozatokat hozni. Attól függ, milyen ügyben. 
    c) Nem igazán. Mindenki a saját sorsának kovácsa.

Értékelés

Legtöbbször a) válasz

Angyali típus

Személyiségteszt, angyal szárnyakkal.
a) Angyali irányítás
Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Az angyali éned jóval erősebb az ördöginél. Ez azt jelenti, hogy nálad a nyugalom, a segítőkészség, az önzetlenség és az empátia az, ami a legmeghatározóbb személyiségjegy. Harmóniát hozol az emberek életébe.

Legtöbbször b) válasz

Kiegyensúlyozott típus

Személyiségteszt, angyal és ördög párbajozik.
b) Kiegyensúlyozott irányítás
Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Sokan vannak, akik mindkét oldalról hoznak magukkal egy kicsit. Hol szárnyakkal repülnek a föld felett, hol szarvakkal rohannak a falnak. Ha ebbe a kategóriába kerültél, valószínűleg képes vagy jószívű és türelmes lenni, de még nem tudod minden helyzetben félretenni az egódat és a saját érdekeidet.  

Legtöbbször c) válasz

Ördögi típus
 

Személyiségteszt, ördög kártyázik egy angyallal.
c) Ördögi irányítás
Fotó: Shutterstock AI Generator / Shutterstock

A te ördögi éned az idő legnagyobb százalékában ledominálja az angyali hangokat. Valamiféle vagány pimaszság vezérel, de nem tudod, hogy hol vannak a határok a leleményesség és az önzőség között. Talán még élvezed is a felfordulást. De ne aggódj; sosem késő megjavulni egy kicsit!

Ördög vagy angyal? Interaktív személyiségteszt:

Tölts ki még több tesztet:

 

