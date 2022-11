Vajon melyik lesz a nyerő? Itt a Bors nagy Év Szaloncukra-tesztje

Öt hét és karácsony, ilyenkor pedig pörög a szaloncukor-biznisz. A Szeretem a csokit! blog szerzői, Kovács Ádám és Kovács Gergely idén harmadszor hívták életre Az Év Szaloncukra versenyt, ahova rekordszámú nevezés érkezett.

Kovács Gergely és Kovács Ádám 2020-ban hívta életre Az Év Szaloncukra versenyt Fotó: Bors / Markovics Gábor

Vegán kategóriában is lesz Év Szaloncukra

– Azt vettük észre, hogy a szaloncukrok tekintetében is rengeteg féle van, végül így jött az ötlet, mi lenne, ha csinálnánk ennek egy versenyt, hogy megtaláljuk a legjobbat, és ezekkel is találkozzanak a vásárlók az üzletekben, cukrászdákban - mondta a Borsnak Kovács Ádám. A testvérpár idén a megszokott kategóriák mellett felvette a versenybe a vegán szaloncukrokat is, így összesen 11 féle csoportban versengenek az édességek.

Ugyan még nem számoltuk végig, hogy idén hány cukrot neveztek be a versenyre, de biztos hogy többet, mint tavaly. Akkor 152 cukorkát kóstoltunk végig, most ez 180 felett lesz

– avattak be az édességguruk a kulisszák mögé. Ők ugyanis szervezők lévén az összes benevezett szaloncukrot megkóstolják, ami tulajdonképpen egy egész napos program.

A fiúk azt mondják, bár lehet szagolgatni a szaloncukrokat, végső soron mindig az íz dönt Fotó: Bors / Markovics Gábor

– Ilyenkor reggel 9-től este 6-ig csak kóstolunk, majd a cukormaraton után még azon agyalunk, hogy felállítsuk a kategóriák dobogóit.

Igaz, hogy egy ilyen kóstoló nap után még nem mértük meg a vércukorszintünket, de ilyenkor napokig csak sósat kíván az ember, az édeset hetekig kerüljük

– mesélték a fiúk. A kóstolásban különböző civil szervezetek, illetve a Facebook-hirdetésre jelentkezők segítenek be, így valóban az emberek véleménye dönt a versenyen. Az eredményhirdetésre november 24-én, csütörtökön kerül sor.