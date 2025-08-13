Balkezes vagy? Ezért lehetsz különlegesebb, mint bárki más

Augusztus 13-án a világ a balkezeseket ünnepli – azokat a különleges embereket, akik a népesség mindössze 10–12 százalékát alkotják, és akik nap mint nap egy alapvetően jobbkezesekre szabott világban élnek. A balkezesség világnapját 1976-ban Dean R. Campbell alapította, hogy felhívja a figyelmet a balkezesek helyzetére, és csökkentse a velük szembeni előítéleteket.
A kézdominancia nem pusztán szokás kérdése, hanem részben genetikai és idegrendszeri adottság. Az Oxfordi Egyetem egy 2019-es kutatása több százezer ember genetikai adatainak elemzése után legalább négy génváltozatot azonosított, amelyek szerepet játszanak a kézhasználat kialakulásában. A balkezeseknél gyakrabban a jobb agyfélteke dominál, amely a vizuális gondolkodásban, a kreativitásban és a térérzékelésben játszik kiemelt szerepet. Érdekes tény, hogy a balkezesek két agyfélteke bizonyos feladatok elvégzésekor hatékonyabban képes az együttműködésre, ami segítheti a gyors feladatváltást és a rugalmas problémamegoldást. A balkezességhez gyakran társítanak kiemelkedő kreatív és intellektuális képességeket – bár ennek oka nem feltétlenül a kézhasználat, hanem az agyi funkciók eltérő szerveződése.
A 20. század közepéig Magyarországon is elterjedt gyakorlat volt, hogy a balkezes gyerekeket a jobb kéz használatára szoktatták át, különösen írásnál. Ezt sokszor erőszakos módszerekkel, megszégyenítéssel vagy testi fenyítéssel érték el. Ma már tudjuk, hogy ez komoly neurológiai és pszichés károkat okozhatott. Az átszoktatás felborította az agy mozgáskoordinációért felelős beidegződéseit, ami beszédzavarokat, dadogást, finommotorikai problémákat, koncentrációs nehézségeket, sőt tanulási zavarokat is előidézhetett. A kényszerű alkalmazkodás gyakran járt együtt tartós stresszel és szorongással.
Belegondoltál már abba, hogy a legtöbb eszköz, használati tárgy jobbkezeseknek készül? Ez a balkezesek számára nemcsak kényelmetlenséget, hanem hosszú távon testi terhelést is jelenthet, például a kéz és a csukló túlhasználatát. Szerencsére ma már elérhetők balkezeseknek tervezett eszközök, de ezek gyakran drágábbak és sok helyen nem lehet hozzájuk jutni.
A Balkezesek Világnapja egyszerre szól az elfogadásról és a tudatosságról. Arra emlékeztet, hogy a különbözőség nem hátrány, hanem az emberi sokféleség része. Egy napra akár a jobbkezesek is kipróbálhatják, milyen a mindennapi feladatokat – írást, evést, eszközhasználatot – a másik kézzel végezni. Ez a tapasztalat segíthet jobban megérteni a balkezesek mindennapi kihívásait.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.