Egy nő piros tollal egy füzetbe írja, hogy Boldog Balkezesség Világnapját

Balkezes vagy? Ezért lehetsz különlegesebb, mint bárki más

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 09:15
genetikabalkezességvilágnap
A világon minden tizedik ember balkezes. Vannak, akiknek ez csupán apró különbségnek tűnik, azonban a balkezeseknek állandó alkalmazkodást jelent a jobbkezesekre tervezett világban. A Balkezesek Világnapja jó alkalom arra, hogy utánajárjunk, miért tekintik ezt a ritka adottságot különlegesnek.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Augusztus 13-án a világ a balkezeseket ünnepli – azokat a különleges embereket, akik a népesség mindössze 10–12 százalékát alkotják, és akik nap mint nap egy alapvetően jobbkezesekre szabott világban élnek. A balkezesség világnapját 1976-ban Dean R. Campbell alapította, hogy felhívja a figyelmet a balkezesek helyzetére, és csökkentse a velük szembeni előítéleteket.

Balkezes szemüveges kislány tollal ír egy füzetbe
A balkezesség sokáig megbélyegzést jelentett, és még a 20. század második felében is próbálták a gyerekeket jobb kézre átszoktatni.
Fotó: ART_Photo_DN /  Shutterstock 

A balkezesség háttere – genetika és agyműködés

A kézdominancia nem pusztán szokás kérdése, hanem részben genetikai és idegrendszeri adottság. Az Oxfordi Egyetem egy 2019-es kutatása több százezer ember genetikai adatainak elemzése után legalább négy génváltozatot azonosított, amelyek szerepet játszanak a kézhasználat kialakulásában. A balkezeseknél gyakrabban a jobb agyfélteke dominál, amely a vizuális gondolkodásban, a kreativitásban és a térérzékelésben játszik kiemelt szerepet. Érdekes tény, hogy a balkezesek két agyfélteke bizonyos feladatok elvégzésekor hatékonyabban képes az együttműködésre, ami segítheti a gyors feladatváltást és a rugalmas problémamegoldást. A balkezességhez gyakran társítanak kiemelkedő kreatív és intellektuális képességeket – bár ennek oka nem feltétlenül a kézhasználat, hanem az agyi funkciók eltérő szerveződése.

Érdekességek a balkezességről

  • Genetika – ha mindkét szülő balkezes, a gyereknél 25–30% az esély, hogy ő is az lesz.
  • Nem csak emberi jelenség – megfigyeltek balkezességet csimpánzoknál, kenguruknál és házi macskáknál is.
  • Híres balkezesek – Leonardo da Vinci, Marie Curie, Barack Obama, Bill Gates, Angelina Jolie, Brad Pitt, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Keanu Reeves.
  • Jimi Hendrix és Kurt Cobain balkezes volt, és egyedileg alakították át a hangszereiket a saját kézhasználatukhoz.


Az átszoktatás következményei

A 20. század közepéig Magyarországon is elterjedt gyakorlat volt, hogy a balkezes gyerekeket a jobb kéz használatára szoktatták át, különösen írásnál. Ezt sokszor erőszakos módszerekkel, megszégyenítéssel vagy testi fenyítéssel érték el. Ma már tudjuk, hogy ez komoly neurológiai és pszichés károkat okozhatott. Az átszoktatás felborította az agy mozgáskoordinációért felelős beidegződéseit, ami beszédzavarokat, dadogást, finommotorikai problémákat, koncentrációs nehézségeket, sőt tanulási zavarokat is előidézhetett. A kényszerű alkalmazkodás gyakran járt együtt tartós stresszel és szorongással.

Mindennapok egy jobbkezes világban

Belegondoltál már abba, hogy a legtöbb eszköz, használati tárgy jobbkezeseknek készül? Ez a balkezesek számára nemcsak kényelmetlenséget, hanem hosszú távon testi terhelést is jelenthet, például a kéz és a csukló túlhasználatát. Szerencsére ma már elérhetők balkezeseknek tervezett eszközök, de ezek gyakran drágábbak és sok helyen nem lehet hozzájuk jutni.

A világnap üzenete

A Balkezesek Világnapja egyszerre szól az elfogadásról és a tudatosságról. Arra emlékeztet, hogy a különbözőség nem hátrány, hanem az emberi sokféleség része. Egy napra akár a jobbkezesek is kipróbálhatják, milyen a mindennapi feladatokat – írást, evést, eszközhasználatot – a másik kézzel végezni. Ez a tapasztalat segíthet jobban megérteni a balkezesek mindennapi kihívásait.

