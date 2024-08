A kreativitás bölcsője – avagy a grafikus szakma nyomában (x)

Fotó: freepik.com

Milyen karrierlehetőségek adódnak grafikusként?

Nem kell világgá menni, de még csak egy nyüzsgő nagyvárosba sem költözn feltétlenül, ha valaki ma grafikusként szeretne dolgozni. Egyrészt azért, mert adott esetben távolról is végezheti feladatait, másrészt azért, mert több vidéki városban is széles a munkalehetőségek tárháza. A finom borairól híres, csendes, mégis kellően pezsgő Szekszárd városában például több helyi cég is lasszóval fogja a kreatív szakembereket – grafikus álláslehetőség szekszárdi gyorsnyomdában a szekszardallas.hu oldalán is elérhető.

Hogy lesz valakiből profi grafikus?

Először is kell egy – nagy – adag kreativitás, érdeklődés. Ezzel lehet születni, másrészt az is lehet, hogy az embert olyan ingerek érik élete során, hogy egyszerűen magától is beleszeret ebben a színes világba, és folyamatosan alkotni szeret. Érdemes ennek megfelelően is tanulni: akár iskolában, akár online, autodidakta módon vagy bárhogy: a lényeg, hogy szeressük amit csinálunk, e nélkül ugyanis nehéz lesz érdekeset alkotni. Tanuljuk meg a legjobb grafikai programok (pl. CorelDraw nagy előny lehet a munkaerőpiacon) használatát, és sose hagyjunk fel az önképzéssel, ez nem az a szakma és terület.

Robotok, gépek, mesterséges intelligencia? A kreativitás örök érték!

Sokan aggódnak manapság, hogy jönnek a robotok, és elveszik a munkát. Azt is láthatjuk, hogy egy-egy mesterséges intelligencia alapú rendszer milyen gyorsan és ügyesen képes képeket, tartalmakat előállítani. A kreativitás azonban nem olyan dolog, amit egyik napról a másikra le lehet cserélni. Azok a szakemberek tehát, akik tudják, hogyan kell feltenni egy projekt során a pontot az i-re, nagy előnyben lehetnek a gépekkel szemben – még akkor is, ha sakkban már ők nyernek. Itt többről van szó, mint észről és logikáról: ez művészet, amit egy robot nem biztos, hogy olyan hamar meg fog érteni. Az automatizálás korában is a kreativitás ugyanis az, ami örök értéket képvisel.

(x)