Nehéz időszakon mész keresztül? Ez a teszt felfedi, hogyan vészeld át

Amikor az élet próbatétel elé állít, sokszor a szeretteinkhez fordulunk tanácsért, sőt vannak olyanok is, akik az égiektől várnak iránymutatást. Ez a teszt azonban pillanatok alatt, a belső megérzésed alapján tárja fel, hogyan vészelheted át ezt az embert próbáló időszakot.

Ez a teszt az intuíciód alapján segít neked.

Fotó: Frame Stock Footage / shutterstock

Vizuális teszt, amiben elég csupán az intuícióidra hagyatkoznod

Ezzel a teszttel értékes iránymutatást és tanácsokat kaphatsz még a legnehezebb pillanatokban is. Aknázd ki a tudatalatti bölcsességed és fedd fel, hogyan birkózhatsz meg az eléd gördülő akadályokkal! Nem kell mást tenned, mint választanod egy kártyát az alábbi képről és elolvasni a hozzá tartozó útmutatást.

Melyik kártyát választottad?

1. kártya: tulipánok

Ez a lap azt üzeni neked, hogy sose hagyjon el a remény és maradj továbbra is nagyon bátor, mivel a problémád hamarosan megoldódik, ha képes vagy türelemmel várni. Tehát ne cselekedj hirtelen felindulásból, inkább bízz az folyamatban. A kitartásod meg fogja hozni a gyümölcsét, de hinned kell a benned rejlő potenciálban. Ne hagyd magad elmerülni a kétségbeesés mocsarában, tekints erre az időszakra fejlődésként.

2. kártya: torony

Amennyiben a toronyra esett a választásod, ez a lap azt szimbolizálja, hogy jó úton haladsz az önmegvalósítás felé. Itt az alkalom, hogy végre megvalósítsd az álmaidat, amelyekért annyit küzdöttél. Bár a céljaid elérése szabaddá tehet, tartsd szem előtt, hogy ez nagy felelősséggel fog járni. Ritkán adnak bármit is ingyen, a sikerért pedig jól tudod, hogy meg kell dolgozni. Légy büszke az eddigi eredményeidre és haladj tovább ezen az úton.

3. kártya: gyűrű

A gyűrű azt jelképezi, hogy túlzott nyitottságod veszélybe sodorhatja a terveidet, amiket nagy örömmel osztasz meg mindenkivel. Tudhatnád, hogy rengeteg az irigy ember, akik abban lelik az örömüket, hogy aláássák mások terveit. Persze az sem jó, ha átesel a ló túloldalára és túlzottan gyanakvóvá válsz. Azonban, ha a céljaidra helyezed a fókuszt, nem lesz, aki megállítson.

4. kártya: hattyú

A hattyús kártya azt szimbolizálja, hogy a pénzügyek hatalmas szerepet játszanak céljaid elérésében, ezért egy nagyon átgondolt tervre és kellő magabiztosságra lesz szükséged ahhoz, hogy átvészeld ezt az időszakot. Gondold végig az erősségeidet és gyengeségeidet, hiszen csak egy egészséges önismerettel kaparinthatod meg az álmaidat. Ha bízol a képességeidben, hamarosan ki fogsz evickélni ebből a mély gödörből.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan fejlesztheted az intuíciódat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: