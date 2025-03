Így találd meg a belső istennődet és kérd segítségét

Érdemes feltenni a kérdést, hogy a modern világunkban mit is takar pontosan az istennő kifejezés, és mit szimbolizál a mai nők számára? Hiszen minden emberben ott lakozik egy felsőbb erő: az isten a férfiakban, a nőkben pedig az istennő. De mit jelent ez azok számára, akik egyáltalán, vagy csak minimálisan hisznek az ilyen erők létezésében? Miként kell ezt elképzelni és hogyan vegyük észre a jelenlétüket a saját életünkben? Most ebben segítek az olvasóknak! – kezdi a Fanny magazinnak Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Iszet boszorkány, főpapnő és mágus Fotó: MG

Ők választanak ki minket

Az istennői energiák az érzelmeken keresztül szólítanak meg, és azok által mutatják az utat, adnak tanítást nekünk, ami fontos a fejlődésünkhöz. Nem mi döntünk erről az egészről, hanem az istennők választanak ki minket azok alapján, ami a lelkületünkben van. Amennyiben elég méltónak találnak, akkor az általuk képviselt aspektusok jelennek meg bennünk, vagyis azok energetikai ereje, amelyek a mindennapi életünk részei lehetnek.

Figyeljük a jelenlétüket!

De nemcsak a spirituálisan fejlett mágusokat vagy boszorkányokat segítik, hanem minden egyes nőt, csak a szellemi érettségének megfelelően mindenkit másképp. Miként is vehetjük észre a jelenlétüket anélkül, hogy megszólítanánk őket? Figyeljük azokat a jeleket, amik akár több alkalommal is megjelenhetnek a mindennapjainkban: ez lehet például egy istennőt ábrázoló kép, szobor vagy egy olyan szimbólum, ami az adott istennőhöz kapcsolódik.

Különleges képességek

Bármennyire is hihetetlen, de minden nőben van olyan képesség, amit az istennők adományoztak. Ez nem azt jelenti, hogy csak egyetlen istennő aspektusa, energiája van bennünk, hanem többen is adományoznak számunkra valamilyen képességet, energiát. Ezért érezhetjük úgy, hogy időről-időre emelkedetté válik az energiánk, és változnak élet feladataink. A legfontosabb, hogy mindig mindenkor adjunk hálát azért a segítő és támogató képességért, amit kapunk tőlük, és legyünk alázattal feléjük.

Hozzájuk érdemes fordulni

Ízisz: az ókori Egyiptomban Iszet de Aszetként is hívták, aminek a szó szerinti fordítása trónszéket jelent. A legismertebb istenségek közé tartozott a Közel-Keleten, de a görögök, rómaiak is nagyon tisztelték. A brit szigeteken már a kereszténység alatt is templomot építettek a számára, míg Magyarország területén az Iseum Savariense múzeum őrzi az emlékét. Ízisz a varázslás, mágia, termékenység, nőiesség, hűség, szél, víz és még a hajózás istennője is. A felsoroltakon kívül minden olyan élethelyzetben kérhetjük a segítségét, ami az anyasággal vagy a nőiességgel kapcsolatos.