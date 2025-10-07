Van „Isten szem” a hüvelykujjadon? Ez bizony egy különleges képességet jelez

A tenyerünkön futó apró vonalak évezredek óta foglalkoztatják az embereket. Van, aki spirituális gondolkodású, ezért lehet, hogy még a tenyérjóslásban is hisz, más legyint rá, de az biztos: mindannyian eljátszottunk már a gondolattal, hogy vajon mit árulhat el rólunk a kezünk, vagy a hüvelykujjunk formája, vonalai.

Neked is van ilyen jel a hüvelykujjadon?

Fotó: file404

Lássuk, mi is Isten szeme, ami, ha a szerencsések közé tartozol a hüvelykujjadon van

Most viszont egy egészen konkrét, és meglehetősen ritka jelről van szó – amit csak kevesen hordoznak a hüvelykujjukon. A hiedelmek szerint ők nem is akármilyenek...

Mi az a „Isten szem”, és hol találod?

Az „Isten szem” – van, aki „főnixszem”-ként emlegeti, egy ritka vonalforma, amit a hüvelykujj ízületének hajlatában lehet látni – egészen pontosan ott, ahol az ujj vége és a hüvelykujj közepe találkozik.

Ha alaposan megnézed, két összefutó vonal egy ovális formát alkothat – pont úgy néz ki, mint egy szem. Innen a neve is.

Mit jelent, ha neked is van ilyen? Hát, itt kezdődik az izgalmas rész.

Egyesek szerint ez a jel a siker előjele

A keleti hagyományokban az „Isten szemet" nagyon jó jelnek tartják. Aki ezzel születik, azt sokszor kiválasztottnak tekintik. Nem szó szerint persze, de azt mondják: ez az ember nem átlagos. Általában sikeres, jól boldogul az életben, és a nehézségeken is könnyebben túljut.

A szimbólumot néha a termékenységgel vagy a bőséggel is összekötik.

Intuitívabb vagy, mint mások?

Sokan, akiknek ilyen jel van a hüvelykujján, azt mondják magukról, hogy különösen jól ráéreznek dolgokra. A hiedelmek szerint ez a jel azokat az embereket jelöli, akiknek jó megérzéseik vannak, bízhatnak az intuícióikban.

Boldog házasság? Lehet, hogy ez is benne van a pakliban

Ha hiszünk az értelmezéseknek, akkor az „Isten szem" a hüvelykujjon nemcsak az egyéni boldogulásról szól. Van olyan olvasat is, ami szerint ez a jel arra utal, hogy az illető „jól házasodik” – vagyis szerencsés lesz a párkapcsolataiban.

Természetesen ez nem garancia, nem érdemes házastársat választani egy hüvelykujj alapján – de azért ki ne örülne egy ilyen előjelnek?