Van „Isten szem” a hüvelykujjadon? Ez bizony egy különleges képességet jelez

A tenyerünkön futó apró vonalak évezredek óta foglalkoztatják az embereket. Van, aki spirituális gondolkodású, ezért lehet, hogy még a tenyérjóslásban is hisz, más legyint rá, de az biztos: mindannyian eljátszottunk már a gondolattal, hogy vajon mit árulhat el rólunk a kezünk, vagy a hüvelykujjunk formája, vonalai.
Most viszont egy egészen konkrét, és meglehetősen ritka jelről van szó – amit csak kevesen hordoznak a hüvelykujjukon. A hiedelmek szerint ők nem is akármilyenek...
Az „Isten szem” – van, aki „főnixszem”-ként emlegeti, egy ritka vonalforma, amit a hüvelykujj ízületének hajlatában lehet látni – egészen pontosan ott, ahol az ujj vége és a hüvelykujj közepe találkozik.
Ha alaposan megnézed, két összefutó vonal egy ovális formát alkothat – pont úgy néz ki, mint egy szem. Innen a neve is.
Mit jelent, ha neked is van ilyen? Hát, itt kezdődik az izgalmas rész.
A keleti hagyományokban az „Isten szemet" nagyon jó jelnek tartják. Aki ezzel születik, azt sokszor kiválasztottnak tekintik. Nem szó szerint persze, de azt mondják: ez az ember nem átlagos. Általában sikeres, jól boldogul az életben, és a nehézségeken is könnyebben túljut.
A szimbólumot néha a termékenységgel vagy a bőséggel is összekötik.
Sokan, akiknek ilyen jel van a hüvelykujján, azt mondják magukról, hogy különösen jól ráéreznek dolgokra. A hiedelmek szerint ez a jel azokat az embereket jelöli, akiknek jó megérzéseik vannak, bízhatnak az intuícióikban.
Ha hiszünk az értelmezéseknek, akkor az „Isten szem" a hüvelykujjon nemcsak az egyéni boldogulásról szól. Van olyan olvasat is, ami szerint ez a jel arra utal, hogy az illető „jól házasodik” – vagyis szerencsés lesz a párkapcsolataiban.
Természetesen ez nem garancia, nem érdemes házastársat választani egy hüvelykujj alapján – de azért ki ne örülne egy ilyen előjelnek?
Van olyan értelmezés is, ami szerint ez a jel az intelligenciáddal is összefügg. Aki ezzel születik, általában okos, gyors észjárású, és jól alkalmazkodik a kihívásokhoz.
De van egy kis csavar: ha a vonalak nem egyforma mélységűek, az bizony jelezheti azt is, hogy az illető hajlamos lehet hezitálásra, gyenge az akarata, nehezen hoz döntést.
Nem, nem leszel attól jós vagy telepata, hogy van egy ovális vonalad a hüvelykujjadon. De az biztos, hogy érdekes megfigyelni, mit mondanak róla a különböző kultúrák és hiedelmek.
Nézd meg az alábbi videót és rögtön érteni fogod:
