Te melyik Holdat választod? Ez a személyiségteszt feltárja rejtett gondolataidat

A Hold mindig is különleges kapcsolatban állt az emberi lélekkel – titokzatos, változékony és gyönyörű, akárcsak érzelmeink. Talán nem véletlen, hogy a mesés égitest számos kultúrában az intuíciót és belső világunkat szimbolizálja. Ebben az érdekes személyiségtesztben nem kell válaszolnod semmire, csupán az érzéseidre kell hagyatkoznod.

Felfedezd önmagad ezzel a vizuális személyiségteszttel!

Fotó: Saad Janjua / 500px / GettyImages

Személyiségteszt – Ösztönös választásod felfedi legmélyebb tulajdonságaidat

A legtöbben biztosan hallottak már a Hold spirituális és asztrológiai jelentőségéről, amit tudományos szempontból is már számtalanszor vizsgáltak. Ezek eredményeként pedig beigazolódott, hogy az égitest valóban hatással van az emberi testre, az alvási ciklustól kezdve a menstruációs ciklusig. Ez a teszt ezért remek kiindulópont egy kis önreflexióhoz. Csupán annyit kell tenned, hogy rápillantasz az alábbi képre és választasz egy Holdat. Vigyázz, mert lehet, hogy olyat is megtudsz, amit eddig magad elől is titkoltál.

1. Hold – A célorientált

Folyamatosan a cél lebeg a szemed előtt és mindig a legjobb teljesítményre törekszel. Rettentően energikus, derűlátó és nyitott ember vagy, aki nem fél a kihívásoktól. Fontos számodra a stabilitás és a biztonság, amiért hajlandó vagy szinte bármit megtenni. Sajnos azonban önmagad legnagyobb kritikusa vagy, állandóan hajszolod tökéletességet, ami tudjuk, hogy lehetetlen. Bánj kedvesebben magaddal!

2. Hold – A kreatív

Jellemző rád a nagyfokú tudatosság, amit éles eszednek köszönhetsz. Mélyen érző személyiség vagy, aki szoros kapcsolatot ápol a környezetével. Ennek ellenére érzékiséged könnyedén anyagias célok felé sodorhat. Olykor képes vagy figyelmen kívül hagyni a benned rejlő lehetőségeket és inkább a könnyebb utat választod. Törekedj a mértékletességre életed egyes területein és inkább azokra a dolgokra fókuszálj, amik előre visznek.

3. Hold – Az energikus

Hatalmas életöröm lakozik benned, természeted pedig igen szilárd, ezért bármit hozzon az élet, képes vagy átvészelni. Fontos számodra az egyensúly és a megbízhatóság, ami kitűnő baráttá tesz téged. Biztos pont vagy a szeretteid számára, nagyon ügyelsz arra, hogy kikkel veszed körbe magad. Legnagyobb félelmed az árulás, ezért nagyon tartózkodó vagy. Az állandó bizalmatlanság azonban rettenetesen kimerítő lehet, ezért vállalj inkább kockázatot.