Melyik székre ülsz le? Megdöbbentő dolgokat árul el rólad ez a személyiségteszt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 16:45
Belépsz a szobába, körülnézel és leülsz egy székre. Ez a személyiségteszt, ezzel az egyszerű döntéseddel dolgozik. Mutatjuk miről árulkodik!
Ez a személyiségteszt egyetlen egyszerű kérdést tesz fel neked, amire az első megérzéseddel kell válaszolnod. Őszintén! Meg fogsz lepődni, mennyi mindent elárul a rólad a döntésed.

Személyiségteszt, sárga háttér kérdőjellel.
Személyiségteszt: 1 kérdés, 9 válaszlehetőség
Fotó: FAMILY STOCK

Nézd meg milyen válaszokat tartogat neked ez a játékos önismereti teszt!

Személyiségteszt: melyik székre ülsz le?

Nézd meg a képet és képzeld el, hogy belépsz az irodai szobába. Egy ember van bent rajtad kívül: a főnököd. Egy tipikus tárgyalótermi hosszú asztalnál ül. Minden más szék üres, és csak rád vár. Hol foglalsz helyet?

1-es szék: a főnök jobb keze

Fontos neked a tekintély, de tiszteletben tartod a hierarchiát, ezért lojális vagy, és jól támogatod a szövetségeseid. Ha szükség van egy erős kézre, mindig készen állsz átvenni a stafétabotot.  

2-es szék: a megfigyelő

A harmónia áll az értékrended középpontjában, ezért fő erényeid, hogy együttműködő vagy. Ha kell, ezt várják el tőled, felszólalsz, de amíg teheted, inkább a komfortzónádon belül mozogsz.

3-as szék: az óvatos

Stratégiai gondolkodó vagy, aki mindig figyel a részletekre. Pontosan tudod, mikor kell megszólalnod, és mikor kell hallgatnod. Mivel kockázatkerülő vagy, mindig kivárod a megfelelő pillanatot, és csak aztán cselekszel.

4-es szék: az analitikus

Tisztelettudó vagy, de elemzed a körülötted lévőket, és hajlamos vagy a szkeptikusan hozzáállni a dolgokhoz. Aktív résztvevő vagy, aki mindig tart egy egészséges távolságot, de kritikusan gondolkozik.

5-ös szék: a határozott

Karakán, magabiztos és merész vagy. Sosem félsz kimondani, amit gondolsz, még akkor sem, ha az szembe megy a többség vagy egy tekintélyesebb személy véleményével.

6-os szék: a független

Önálló vagy, és általában csendes, de éleslátó is. Mindenkire odafigyelsz. Nem csak felszínesen; az apró rezdüléseket is értelmezed. Amit mondasz, annak mindig súlya van.

7-es szék: a befelé forduló

Egy nyugodt személyiség vagy, aki bár részt vesz, nem figyel mindenre, nincs mindig teljesen jelen. Viszont, ha tényleg fontos, közbelépsz, elmondod a véleményed.

8-as szék: a béke hírnöke

Te a jó hangulatért dolgozol, ezért a beszélgetéseidben is az a fontos, hogy élvezetesek legyenek mindkét fél számára. Fontos neked a csapatmunka és az egység, könnyen teremtesz kapcsolatokat. magas az érzelmi intelligenciád, ezért könnyen kikerülöd a konfliktusokat.

9-es szék: a befolyásra vágyó

Neked az a lényeg, hogy kapcsolatban állj azokkal, akiktől tanulni tudsz. Célod, hogy fejlődj, előrébb lépj, ezért fontosak számodra a visszajelzések és megerősítések. Arra törekszel, hogy belőled is egy jó vezető legyen.

Egy jó vezető ismérvei: 

Tölts ki még több tesztet:

 

